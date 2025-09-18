フォルシア webコネクト、新機能「横断検索ガジェット」を小田急電鉄が運営する旅行予約サイト「小田急トラベル」へ提供開始

フォルシア株式会社

フォルシア株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：屋代 浩子、以下 フォルシア）は、「フォルシア webコネクト（以下webコネクト）」の導入先である小田急電鉄株式会社（本社：東京都新宿区、取締役社長：鈴木 滋、以下小田急電鉄）が運営する旅行予約サイト「小田急トラベル（小田急旅の予約サイト）」へwebコネクトの新機能「横断検索ガジェット」の提供を開始したことをお知らせします。

今回開発・提供開始した新機能「横断検索ガジェット」は、旅行商品のオンライン販売において、宿泊施設単体の料金と、ツアー商品やダイナミックパッケージといったセット型商品の料金を、一度の検索で横断的に比較できる機能です。検索結果画面では、両方の料金を並べて表示させることで、セット販売でのお得さの可視化を実現しています。

小田急電鉄では2023年５月より、従来のパッケージ旅行に加えて新たに小田急トラベル上でのダイナミックパッケージの提供を開始し、その商品販売プラットフォームとしてwebコネクトを採用いただきました。ロマンスカー等の交通手段の在庫情報・価格情報をリアルタイムで取得し、宿泊施設との最適な組み合わせを表示するダイナミックパッケージは、自分の希望に合わせて交通手段と宿泊施設を、自由に選択・組み合わせることができるセット型の旅行商品です。これまでは旅行商品ごとに販売システムが分かれていたため、宿泊単体とセット型商品の料金を同一画面で表示できず、価格メリットを訴求しきれていないという課題がありました。

今回の「横断検索ガジェット」の実装により、エンドユーザーは宿泊施設を検索している段階から、同じ施設における宿泊施設のみの料金とセット型商品の料金とを同一画面上で目にすることができ、価格メリットがあり、宿泊も交通もワンストップで予約できるセット型商品を併せて比較検討・予約することが可能となりました。また、商品を横断しての検索においてもフォルシアの得意とする「絞り込み検索」が可能です。食事条件や部屋タイプ等、条件を絞り込んだうえで宿泊単体とセット型商品を比較できるということも本機能の特徴です。

セット型商品と宿泊施設のみでの旅行料金を比較しながらプラン選択が可能

表示例：小田急トラベル 箱根で人気の宿 おすすめランキングTOP10

https://www.odakyu-travel.co.jp/special/search/ranking.html

フォルシアは今後も、webコネクトの利便性と拡張性の充実を図り、お客様が提供する旅行商品販売サイトの進化と利用価値の向上を支えてまいります。

【フォルシア webコネクト】

webコネクトは、必要な機能を必要な範囲で利用可能なSaaS型プロダクトです。

商品のオンライン販売に求められる商品登録（造成）、検索、予約、電子クーポン、外部接続ゲートウェイといった機能群をモジュール化しており、商品登録（造成）・商品検索・商品流通・販売を、柔軟かつスピーディに実現します。

【小田急電鉄株式会社】

webコネクトサービス概念図（https://webconnect.forcia.com/）

● 本社所在地 ：〒163-0706 東京都新宿区西新宿2丁目7番1号 新宿第一生命ビルディング（受付：６階）

● コーポレートサイト： https://www.odakyu.jp/company_information/

● 設 立：1948年６月１日（前身の小田原急行鉄道は1923年5月1日設立）

● 資 本 金：603億5千9百万円

● 事業内容：鉄道事業、不動産業、その他事業

● 代 表 者：取締役社長 鈴木滋