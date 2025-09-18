「データはある。なのに、動けない。」― ThoughtSpot × Delivery Consultingが導く、データ活用の再設計 ウェビナー 開催

株式会社デリバリーコンサルティング

データリテラシーの向上を通じてデータドリブンカンパニーへの変革を支援する株式会社デリバリーコンサルティング（本社：東京都港区、取締役CEO：内藤 秀治郎）は、ThoughtSpot合同会社（日本法人拠点：東京都千代田区、日本代表：山下和代／以下 ThoughtSpot社）と共催でWEBセミナーを開催いたします。

■テーマ

「データはある。なのに、動けない。」― ThoughtSpot × Delivery Consultingが導く、データ活用の再設計 ウェビナー

■参加申し込み

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzTb8I71TuxXSTKrpG9IzPxTgZNnfwC9V7xRTGmzfNNHF82A/viewform

■セミナー概要

データも、レポートも、仕組みもある。なのに、現場はなぜ動かないのか--。

多くの組織が抱えるこの“見えない壁”に、ThoughtSpotとDelivery Consultingが挑みます。

本ウェビナーでは、従来の手法ではたどり着けなかった「本当に使われるデータ活用」のヒントを、実践事例とともにお届けします。

これまでの常識が少し揺らぐかもしれません。今の延長線上にない突破口を、ぜひ一緒に探してみませんか？

データ活用に課題を感じている皆様、そして新しいデータ活用の姿に興味がある皆様、ご参加を心よりお待ち申し上げております。

■開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/108457/table/84_1_d99719e362383ac0f84cbe658516b160.jpg?v=202509191256 ]■タイムスケジュール

15:00～15:05 オープニング・イントロダクション

- セミナーの趣旨と登壇者紹介

- データ活用における“見えない壁”の共通課題とは？

15:05～15:30 ThoughtSpotセッション

「“使われる分析”は何が違うのか？」

- ダッシュボードを超えるThoughtSpotのアプローチ

- 自然言語検索やAIアシストによる“考える前に見える”仕組み

- Spotter／Liveboardデモ：現場が自走する分析体験

15:30～15:50 Delivery Consultingセッション

「“作っただけ”で終わらせない、展開・定着のリアル」

- BI活用が止まる組織構造・導入フェーズの特徴

- ThoughtSpot導入支援で得られた成功・失敗のリアル

- 現場を巻き込むステップ設計と、使われ続ける仕組み作り

15:50～16:00 Q&A・クロージングディスカッション

- 参加者からのご質問・課題への個別回答

- よくある導入・運用上の懸念点とその対処法

- 本日ご紹介した内容のまとめと次アクションのご案内

詳細、および注意事項は、上記参加申し込みページをご確認ください。

■ 株式会社デリバリーコンサルティングについて

デリバリーコンサルティングは、企業のデータリテラシーの測定・診断・改善、およびテックパートナーと連携したDXコンサルティングの両面支援を通じて、データドリブンカンパニーへの変革を実現するテクノロジーコンサルティングファームです。2003年の設立以来、テクノロジーに対する深い知見をベースに、システム開発からITコンサルティングにサービスをひろげ、お客様からの高い信用を獲得し、国内外に複数拠点を設け事業を拡大してきました。2016年には、独立系テクノロジーコンサルティングカンパニーとして商号を変更。2021年には東京証券取引所マザーズ市場（現グロース市場）に上場し、さらなる事業の成長を目指しております。

WEBサイト https://www.deliv.co.jp/(https://na2.hubs.ly/H016Myv0)

サービスサイト https://service.deliv.co.jp/(https://na2.hubs.ly/H016Myt0)

ThoughtSpot導入支援サービス紹介 https://www.deliv.co.jp/thoughtspot/(https://na2.hubs.ly/H019zwb0)