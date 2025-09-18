祝！放送開始800回！必殺仕事人コンビで滋賀・草津旅！『おとな旅あるき旅』9月20日放送

テレビ大阪株式会社(C)テレビ大阪 【出演者】 三田村邦彦、伊吹吾郎

祝！放送800回記念！

そんな今回は時代劇俳優の盟友、伊吹吾郎と滋賀・草津で思い出話と美酒美食！

毎日完売！温泉ないまんじゅうとは？

【和・菓ふぇoto】 (C)テレビ大阪

2人の出会いは40年以上も前！久しぶりの再会を喜びながら、草津宿の【和・菓ふぇoto】へ。

伊吹さんの手の中にあるのが『温泉ないまんじゅう』 (C)テレビ大阪

滋賀の≪草津市≫と群馬の≪草津温泉≫を間違えてお越しになる方が多いそうで…草津市に草津温泉はない！！と申し訳なさを感じつつもそれを逆手に取り誕生したという『温泉ないまんじゅう』をいただきます。

酒がススム琵琶湖の幸！ふなずし＆旬の琵琶マス

【朧（おぼろ）】 (C)テレビ大阪

昼食は琵琶湖の魚や地元食材が味わえる、寿司割烹【朧（おぼろ）】へ。

『ふなずし』がお好き (C)テレビ大阪

滋賀の郷土料理でお店自家製の『ふなずし』や滋賀の地酒『北島』、今が旬の『琵琶マス握り』に、かんぴょう発祥の地の『水口かんぴょう』と滋賀産を堪能しご満悦の2人。

地酒『北島』で乾杯！ (C)テレビ大阪

若かりし頃の三田村が伊吹に感謝した撮影当時の裏話に…。

大名や公家も宿泊！新選組の忘れ物が？

【草津宿本陣】 (C)テレビ大阪

その後は、今すぐにでも時代劇の撮影ができそうな、国指定史跡【草津宿本陣】を見学することに。

草津宿本陣の「関札」 (C)テレビ大阪

その昔、こちらには大名や公家が宿泊していたそうで、当時の貴重な「大福帳」を拝見します。

「大福帳」 (C)テレビ大阪

そこには有名な歴史上の人物のお名前が！！

伊吹吾郎の往年の俳優ものまね！ (C)テレビ大阪

さらにここでも思い出話に花が咲きます！

人間国宝の技を受け継ぐ31年の刀鍛冶

【田中貞豊鍛刀場】 (C)テレビ大阪

街を散策していると何やら鳴り響く音が。【田中貞豊鍛刀場】を見学させていただきます。

刀の長さまで2日間はかかるそう… (C)テレビ大阪

少しだけ刀鍛冶体験も！

創業150年以上！大吟醸の酒粕で蒸留する焼酎

【太田酒造】 (C)テレビ大阪

続いては三田村が以前にも訪れたことがある【太田酒造】へ。

伊吹、初めて飲む焼酎に感謝。 (C)テレビ大阪

さっそく試飲させていただけることに。三田村は自社で育てる山田錦を使用した『清酒 純米大吟醸 不盡蔵』を、焼酎が好きな伊吹は、原料は酒粕のみ、という『大吟醸の粕取焼酎 琵琶のほまれ』をいただきます。

20代目を激励！ (C)テレビ大阪

酒蔵の未来が気になった伊吹。後継ぎの20代目にインタビュー開始！

精肉店直営！格安で食べられる極上の近江牛

放送800回を何度も祝う伊吹 (C)テレビ大阪

夕食は近江牛問屋直営の【焼肉さのや】へ。

近江に来たら近江牛！ (C)テレビ大阪

『特選近江牛4種盛り』や『近江牛サーロイン焼きしゃぶ』など極上の近江牛を心ゆくまで堪能！

極上の近江牛に終始テンションが高くなる伊吹 (C)テレビ大阪

伊吹に会えるのが楽しみでしっかり寝られなかったという三田村。尽きることのない思い出話にしみじみしていると、伊吹の力強いお言葉が！

■放送開始800回を迎えて、三田村邦彦さんのコメントです。

え？17年も経ってるの？って感じです。

あっという間に時がたっていくなぁという感じですね。

最初（番組は）半年だったんですけど、それが８００回って、その（番組開始）当時は考えられない

です。

コロナだった時が一番大変でした。旅番組なのに旅に出られない僕が東京にいてリモートでつない

で、大阪在住の方がロケに出たりして…そんなことをやりながら４年間乗り越えたっていう一番大きなことでしたね。

■伊吹吾郎さんからもコメントを頂きました。

１７年間よくやったなっていうのは、私も水戸黄門の格さんの時に思ってるんですけど、三田村君も１７年やってきたというのは、それなりの頑張りがあって８００回に到達したんだろうなと。８００回改めておめでとう！

「おとな旅あるき旅」は毎週土曜夕方6:30～放送。

三田村邦彦が訪れた先の土地を歩いて、地元の美味や美酒、風景を味わい、そして地元の人々とのふれあいの中から感じたことを伝える“おとなのための”旅番組です。

