【紀ノ国屋】あなただけのエコバッグをデザインして応募すると、限定スクエアマグネットが当たる！「紀ノ国屋アイデアラボキャンペーン」開催

株式会社紀ノ國屋キャンペーン詳細：https://www.e-kinokuniya.com/idealabo

株式会社紀ノ國屋は、2025年9月18日（木）より、「紀ノ国屋アイデアラボキャンペーン」を開催いたします。本キャンペーンは、日常のお買い物で愛用されているエコバッグに、より“つくる楽しさ”を加えた参加型の企画です。特設ページ内のエコバッグデザインツールを使用し、バッグ本体やロゴのカラーを自由に組み合わせて、あなただけのオリジナル配色をお楽しみいただけます。

また、期間中にデザインを選択し、ご応募いただいた方の中から抽選で100名様に、キャンペーン限定デザインの「紀ノ国屋スクエアマグネット」をプレゼントいたします。なお、プレゼントに応募せず、デザインしたオリジナルエコバッグの画像をダウンロードするだけでも楽しむことができます。

皆さまのアイデアやセンスが、今後の商品企画に活かされるかもしれません！

この機会に、色を自由に選んで、自分だけのエコバッグをつくる楽しさを体験してみてください。

【プレゼント賞品】紀ノ国屋 キャンペーン限定スクエアマグネット（100名様）イメージ

■キャンペーン開催概要

【キャンペーン期間】

2025年9月18日（木）～ 10月31日（金）23:59

※このキャンペーンは予告なく終了する場合がございます。予めご了承ください。

【プレゼント賞品】

紀ノ国屋 キャンペーン限定スクエアマグネット（100名様）

【応募方法】

以下の2STEPで応募いただけます。

- 特設ページの「紀ノ国屋エコバッグカラー選択ツール」で、バッグ本体・ロゴなどのカラーのタブを選んで、自由に選択- 「プレゼントに応募してアイデアラボに投稿する」ボタンから、応募フォームに必要事項とアンケートを入力し「応募する」ボタンをクリック

※プレゼントの応募を行わず、オリジナルエコバッグデザインの画像をダウンロードいただくだけでもご利用可能です。その場合、「プレゼントに応募せずアイデアラボに投稿する」をクリックしてください。

【当選発表】

当選発表は賞品の発送（2025年11月中予定）をもって代えさせていただきます。

【賞品発送】

2025年11月中予定

【キャンペーン詳細】

https://www.e-kinokuniya.com/idealabo

■紀ノ国屋公式オンラインストア

https://www.super-kinokuniya.jp/

■紀ノ国屋ホームページ

https://www.e-kinokuniya.com/