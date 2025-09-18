第4回 無担保社債発行に関するお知らせ〈トモ二ホールディングス・香川銀行〉
このたび、株式会社rohascompany（本社：倉敷市児島駅前一丁目53番3号 トラストビル代表取締役：中林慶悟）が発行する無担保保証付私募債を、トモニホールディングスグループ・香川銀行（頭取 有木 浩）が引き受けしたことをお知らせ致します。
・香川銀行ニュースリリースURL https://www.kagawabank.co.jp/news/newsmenu.html
第4回 無担保社債
発行額 ：5000万円
発行日 ：令和7年9月17日
償却期間：5年
当社は、2011年の創業以来、美容室、アイラッシュサロンの直営展開・白髪染め専門店のフランチャイズ展開・化粧品の製造、企画、販売・化粧品OEM受託事業等の事業展開を行ってきました。
この度の私募債発行により取得した資金は、事業規模拡大と顧客への更なるサービス向上や商品開発のために使用致します。
■株式会社rohascompany会社概要
会社名：株式会社rohascompany
所在地：〒711-0921 倉敷市児島駅前一丁目53番3号 トラストビル
代表者：代表取締役 中林慶悟
創業 ：2011年10月
資本金：1億
URL：https://rohas-company.com/company/
事業内容： 化粧品ブランドをゼロから立ち上げ（企画・マーケティング・プロダクト開発）ライセンスを貸与する次世代モデル。
business lineup
・化粧品OEM受託事業
・化粧品全般の企画 開発 製造 販売
・ライセンサービジネス( yakujo ・yakujo＋・Z ・FUHE・mm .)
【生産拠点】
岐阜工場(エコサート認証）
住所 岐阜県養老郡養老町押越1522番地20
【化粧品製造販売業許可番号】
許可番号:33C0X10035
【所属団体】
日本化粧品工業会
住所 東京都港区虎ノ門5-1-5メトロシティ神谷町６Ｆ
沿革：
2011年10月 美容室オープン
2015年7月 プロフェッショナル専売化粧品 yakujoリリース
2018年4月 白髪染め専門店ロハスヘア フランチャイズ展開開始
2022年1月 コラボブランドとしてyakujo＋リリース
2023年2月 岐阜県養老郡養老町にエコサート認証化粧品工場完成
2023年4月 OEMBANKリリース
2025年6月 プロフェッショナル専売化粧品FUHEリリース
2025年10月 プロフェッショナル専売化粧品mm.リリース