ディズニーが挑む新「映像革命」！映画『トロン：アレス』がバーチャル空間の渋谷を侵食！？

株式会社HIKKY

株式会社HIKKYは、2025年10月10日に劇場公開するディズニー最新作『トロン：アレス』の公開を記念して、メタバース上に特設空間「『トロン：アレス』in VR Shibuya」を制作し、9月19日（金）～10月31日（金）までの期間限定で一般公開いたします。

ギネス世界記録(TM)を4つ取得した世界最大級のメタバースイベント「バーチャルマーケット」を手掛けるHIKKYが、『トロン：アレス』の劇中で描かれる「AIがデジタル世界から現実世界へ侵食する」という世界観を忠実に再現。さらに、「トロン」シリーズを象徴する「ディスクバトル」を仲間とお楽しみいただけます。映画の世界が現実世界を侵食した感覚で、バーチャル空間をぜひご体験ください。

『トロン：アレス』in VR Shibuyaへの入場は9月19日（金）17：00にこちらより可能になります。

※9月19日（金）17：00から10月31日（金）23：59までの期間限定公開

■作品の世界を体験できる“みどころ”が満載

世界で初めて長編映画としてCGを本格導入し、その革新的な技術とビジュアルで世界を席巻。まさに映像エンターテイメントの歴史を変えた伝説の映画『トロン』。ジェームズ・キャメロン、ジョージ・ルーカス、ピーター・ジャクソン、ティム・バートン、ウォシャウスキー兄弟など名だたる映画監督に影響を与え、本作をきっかけにCGアニメーションの可能性を模索し始めたピクサー創始者ジョン・ラセターは、「『トロン』がなければ『トイ・ストーリー』は生まれなかった」と発言するなど、後に誕生する様々な作品に影響を与えてきました。その最新作『トロン：アレス』では、デジタル世界の“超高度AIプログラム”が、現実世界へと襲来。制御不能となったAI兵士たちが「現実世界」を侵食していくさまが描かれます。

「『トロン：アレス』in VR Shibuya」では、その物語とリンクするかたちで、赤い光が走りAIに支配されていく渋谷の街並みを完全再現。光の軌跡を残すライトサイクルと呼ばれるバイク型の乗り物など、作品世界を切り取れる場所が随所に散りばめられています。

■ 映画さながらの迫力のディスクバトルを体感

※画像はイメージです※画像はイメージです

「『トロン：アレス』in VR Shibuya」では、デジタル世界からAIに支配された渋谷に転送されます。細部まで映画の世界観にインスパイアされた渋谷の街で、「トロン」シリーズの象徴ともいえる迫力ある「ディスクバトル」を仲間とともに遊ぶことができます。映画さながらの立体的な迫力があるバトルを、VRでお楽しみください。

■ トロングッズがもらえる！フォトコンテストを開催

※画像はイメージです

「『トロン：アレス』in VR Shibuya」内では、『トロン：アレス』のポスターをイメージした写真が撮影できるスポットなど、写真撮影を楽しめるエリアも展開されます。さらに、撮影した写真をX（旧Twitter）で「#トロンVRフォトコンテスト」をつけて投稿すると、トロングッズがもらえるフォトコンテストを実施。ぜひバーチャル空間で映画の世界を堪能してください。

＜フォトコンテスト参加方法＞

【応募条件】

1. X（旧Twitter）にて「ディズニー・スタジオ(@disneystudiojp)」と「VirtualMarket バーチャルマーケット Vket（@Virtual_Market_）」をフォロー

2. ハッシュタグ「#トロンVRフォトコンテスト」をつけてポスト

【プレゼント内容】

受賞者の方へトロングッズをプレゼント

【募集期間】

9月19日から10月31日まで

【発表について】

VirtualMarket バーチャルマーケット Vket（@Virtual_Market_）より11月中旬発表予定です。

本メタバース会場の「『トロン：アレス』in VR Shibuya」には、ソーシャルVRプラットフォーム「VRChat」よりアクセスできます。VR機器からはもちろん、パソコンのデスクトップからも、下記URLよりアクセス可能です。

＜URLは9月19日（金）17：00に公開されます＞

初めて「VRChat」でワールドにアクセスする方はこちらの方法をご参照ください。

「VRChat」でワールドにアクセスするには？(https://hikky.co.jp/howto/vrchat)

■VR体験できる！ ZeroBase渋谷をトロンがジャック

10月7日（火）から10月13日（月）まで、ZeroBase渋谷にて『トロン：アレス』の期間限定イベントが開催されます。空間いっぱいに広がる映画の世界をお楽しみください。

また、イベント期間中はVR体験が可能です。VRに触れたことがない方も、ぜひお気軽にお越しください。

＜ ZeroBase渋谷について ＞

所在地： 東京都渋谷区道玄坂2-5-8

渋谷駅から徒歩1分、道玄坂下交差すぐ

公式サイト：https://zerobase.kesion.co.jp/

公式X：https://x.com/zb_jp_official

■映画『トロン：アレス』について[動画: https://www.youtube.com/watch?v=88TUBOnPCAY ]

ディズニーが挑む、ＡＩ時代の新「映像革命」！AIプログラムを実体化する画期的な発明によって開発された、ＡＩ兵士のアレス。“彼”は圧倒的な力とスピード、優れた知能を持ち、倒されても何度でも再生可能という、まさに史上最強の兵士だった。だが、現実世界で人間を知ったアレスにある“異変”が起きる。やがて、制御不能となったAIたちは暴走を始め、デジタル世界が現実世界を侵食していく。果たして、アレスの驚くべき目的とは…？

・劇場公開日:2025年10月10日

・監督：ヨアヒム・ローニング

・キャスト：ジャレッド・レト／グレタ・リー／エヴァン・ピーターズ／ハサン・ミンハジ／ジョディ・ターナー＝スミス／アルトゥーロ・カストロ／キャメロン・モナハン

・日本版声優：諏訪部順一／内田真礼／石川界人／田村睦心／磯部勉

・公式サイト：https://www.disney.co.jp/movie/tron-ares

【株式会社HIKKYについて】

株式会社HIKKYは、「Creative Revolution」をミッションに掲げ、クリエイターとコミュニティの力で“やってみたい”を形にするXR企業です。

バーチャルと現実をつなぐ「バーチャルマーケット」「VketReal」、Webメタバース開発サービス「Vket Cloud」を軸に、誰もが“choose your reality＝自分らしい現実を選べる”世界を創っています。

今回の取り組みでは、映画の世界に入ったような“遊べる体験”を通じて、観る前から、映画の世界に“心が動き出す”ような仕掛けを制作しました。

代表取締役CEO： 舟越靖

本社：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿一丁目20番22号 三富ビル４F

設立：2018年5月1日

コーポレートサイト：https://www.hikky.co.jp/

法人様向けページ：https://hikky.co.jp/biz