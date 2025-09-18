Nintendo Switch(TM)/PlayStation(R)5/PlayStation(R)4『五等分のプリンセス ～幻想と深淵と魔法学院～』本日発売および体験版の配信開始のお知らせ

株式会社MAGES.

　株式会社MAGES.（東京都渋谷区　代表取締役社長：浅田誠）はNintendo Switch(TM)/PlayStation(R)5/PlayStation(R)4用ゲーム『五等分のプリンセス ～幻想と深淵と魔法学院～』が本日9月18日に発売し、同時に体験版の配信も開始しましたことをお知らせいたします。


■「ごとぷり」 本日発売＆体験版配信スタート！魔法学院で五つ子の家庭教師、はじめます！



TVアニメ「五等分の花嫁」のスピンオフ作品となる、Nintendo Switch(TM)/PlayStation(R)5/PlayStation(R)4用ゲーム『五等分のプリンセス ～幻想と深淵と魔法学院～（以下：ごとぷり）』が、本日9月18日に発売となりました。


本作は、科学と魔法が共存する世界の魔法学院を舞台に、主人公・上杉風太郎と落第寸前の中野家の五つ子たちの出会いからを改めて描く、アドベンチャー＆ダンジョンRPGゲームとなっています。


ダンジョンでクエストを攻略し五つ子たちを育成するダンジョンRPGの要素はもちろん、ストーリーを楽しむアドベンチャーパートは従来の「五等分の花嫁」ゲームシリーズと同様のボリュームで収録。


RPGとストーリーの2つの要素がたっぷりと楽しめる内容になっています。











また、10月2日（木）より、出演キャストの直筆サイン入り台本などが当たる、2つの発売記念キャンペーンを開催予定！


ぜひ本作をプレイしてキャンペーンにご参加ください！


　■キャンペーン１.感想ハッシュタグキャンペーン


　■キャンペーン２.体験版RTAキャンペーン


※詳細は後日公開となります。


■「ごとぷり」第1章が無料で遊べる体験版の配信がスタート！ダンジョン攻略、アドベンチャーパートなどもたっぷり楽しめる！



Nintendo Switch(TM)/PlayStation(R)5/PlayStation(R)4にて、「五等分のプリンセス ～幻想と深淵と魔法学院～」の体験版の配信が本日よりスタートしました。


体験版では、本編の第1章をまるまるプレイすることができます！


魔法学院での五つ子と風太郎の出会いから描かれるストーリー、ダンジョン探索、キャラクターの育成など、様々な要素をたっぷり楽しめる内容となっています。



▼Nintendo Switch(TM)体験版ダウンロードはこちら(https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000086173)


https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000086173


▼PlayStation(R)5 体験版ダウンロードはこちら(https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0745-PPSA31368_00-0339347551236333)


https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0745-PPSA31368_00-0339347551236333


▼PlayStation(R)4 体験版ダウンロードはこちら(https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0745-CUSA55528_00-0446323398530501)


https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0745-CUSA55528_00-0446323398530501









また、体験版に限り、実況・配信・動画投稿が可能となります。


※オープニングムービーを除く　


※プラットフォームはYouTubeのみ


※体験版のセーブデータは製品版に引き継ぐことはできません。


※詳細なガイドラインは公式サイトにてご確認ください。　


　https://5hanayome.mages.co.jp/4th/



【ご注意】


以下の製品版は、実況・配信・動画投稿などは禁止となりますのでご注意ください。


「五等分のプリンセス ～幻想と深淵と魔法学院～」パッケージ版


「五等分のプリンセス ～幻想と深淵と魔法学院～」ダウンロード版、デジタルデラックスエディション



■「五等分のプリンセス ～幻想と深淵と魔法学院～ 」あらすじ


魔法学院で五つ子の家庭教師、始めます！

ここは科学と魔法が同居する王国――



貧乏生活を送る魔法学院の生徒、上杉風太郎のもとに好条件の家庭教師アルバイトの話が舞い込んだ。



その相手は、なんと同級生の五つ子！



王家に仕える裕福な貴族の娘で美少女と評判だが「勉強嫌い」で「落第寸前」な５人に振り回されるうち、風太郎は五つ子の「秘密」を知ってしまう……





■ゲームシステム

　プレイヤーは主人公・上杉風太郎となり、中野家の五つ子の装備や、魔法をカスタマイズしていくことで様々なクエストに挑戦していくことができます。


　また、クエストをクリアーすることでストーリーが解放されていきます。


　全てのストーリーを解放できるかどうかはプレイヤーの手にかかっています。



△クエスト選択画面

△クエストのバトルシーン

△ADVシーン

■限定版特典

　限定版にはアニメスタジオ「Seven Arcs」が制作した、オープニングアニメ(10分)を収録したBlu-ray Discを同梱！


　オリジナルアニメは本ディスクでしか見ることができないスペシャル映像となります。


　また、同ディスクには風太郎と五つ子の休日の出来事を収めたビジュアルドラマ(45分)も収録。


　さらに、サウンドトラック（DVD-ROM）、スペシャルブックレットも同梱する、豪華な仕様となっています。




＜同梱物＞


■通常版パッケージ


■オリジナルアニメBlu-ray Disc


　アニメスタジオ「Seven Arcs」が制作したオープニングアニメ（ノンクレジット版含む）＆オリジナルアニメ（約10分）に加え、風太郎と五つ子のお泊まり会の様子を収めたビジュアルドラマ（約45分）を収録。


■スペシャルブックレット（36P）


　オリジナルアニメの設定資料と出演声優・アニメ制作スタッフのインタビューを収録。


■サウンドトラック（DVD-ROM）


　作中のBGMをWAVとMP3の両形式で収録。



■スペシャルボックス特典


　スペシャルボックスには限定版に同梱物に加えて、アクリルスタンド5種、缶バッジ6種、BD着せ替えジャケット、オリジナルアニメのミニ台本・ミニ絵コンテ集・特製スリーブケースが同梱。


　どのアイテムもスペシャルボックスでしか手に入らない特製アイテムになります。




＜同梱物＞


■限定版


■アクリルスタンド（5個）


　限定版ビジュアルの五つ子アクリルスタンド。


　150×100mmのプレートにキャラクターに加えてスタンド・ネームプレートも付属。


■缶バッジ（6個）


　限定版ビジュアルの五つ子と風太郎の缶バッジ。直径約56mm。


■BD着せ替えジャケット


　Blu-ray Discケースのジャケットを一枚追加で付属。好きな絵柄をお使いください。


■ミニ台本


　Blu-ray Discケースと同じサイズのオリジナルアニメ台本。


■ミニ絵コンテ集


　Blu-ray Discケースと同じサイズのオリジナルアニメ絵コンテ集。


■特製スリーブケース


　オリジナルアニメBlu-ray Disc・ミニ台本・ミニ絵コンテ集をまとめて収納できるスリーブケース。



■商品情報

【タイトル】 五等分のプリンセス ～幻想と深淵と魔法学院～


【機種】Nintendo Switch(TM)／PlayStation(R)5／PlayStation(R)4（ダウンロード版、デジタルデラックスエディションのみ）


【ジャンル】ドキドキダンジョンRPG


【発売日】2025年9月18日発売予定　


【価格】


　┗ 通常版　8,690円（税込）


　┗ 限定版　14,190円（税込）


　┗スペシャルボックス　25,190円（税込）


　┗ダウンロード版　8,690円（税込）


　┗デジタルデラックスエディション　14,190円（税込）


【CERO】審査予定　　　　　　　


【著作権表記】(C)春場ねぎ・講談社／「五等分の花嫁∽」製作委員会　(C)MAGES.


【公式サイト】https://5hanayome.mages.co.jp/4th/


【公式X】https://x.com/5Hanayome_adv　推奨ハッシュタグ #ごとぷり #五等分の花嫁


【公式Instagram】https://www.instagram.com/gotoubunnohanayome_adv


【公式YouTube】https://www.youtube.com/@5Hanayome



【会社概要】


会社名： 株式会社MAGES.（メージス）


所在地：〒150-6014　東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー14階


代表取締役社長：浅田誠


設立　2006年7月


URL https://mages.co.jp