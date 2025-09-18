【開催報告】親子で大盛況！三田図書館で「飾り付け×お片づけ」体験イベント開催レポート｜日本バースデープランナー協会

株式会社クリアストーン

港区立三田図書館にて、「飾り付け×お片づけ」をテーマに、バースデープランナーによるパーティー飾り付けレッスンと、整理収納アドバイザーによる収納のコツが学べる体験型ワークショップを実施しました。

当日は未就学児のお子さまを持つご家庭を中心にご参加いただきました。小学校高学年から中学生のお子さまは、保護者の方と一緒に真剣にレッスンを聞き入る姿が印象的でした。未就学児のお子さまは、飾り付け体験で膨らませた風船で遊びながら過ごし、その間保護者の方々は「飾り付けのコツ」や「整理収納の工夫」について熱心に学んでいました。

■知的好奇心がくすぐられる、あっという間の1時間

イベントでは、

・おうちがパーティー会場に♪ 飾り付けテクニックレッスン！（日本バースデープランナー協会）

・今日からできる！子どもの”自分でできる”を増やすお片付け術（KOKORO TOTONO）

の2部構成でレッスンを実施。

会場は日本バースデープランナー協会が装飾を手掛け、華やかなパーティー空間に仕上げました。

さらにジョイントマットを敷いたスペースも設け、小さなお子さまを遊ばせながら安心してレッスンにご参加いただけるよう工夫。

豊富な資料を参考に、多くの知識を深めていただけた1時間でした。

■ 参加者アンケートでも高評価！

アンケートでは「片づけやパーティーデコレーションを子供と一緒にやろうと思えました」「何にでも使えそうなピンク系の装飾に小物を足すだけでハロウィン仕様になって驚いた」「資料がとても参考になった」といった声が多く寄せられ、大変好評をいただきました。

■ 次回開催も決定！

次回は 2025年9月21日（日）21時にオンラインにて開催決定。

同内容をワークをなくしてお話いたします。ご予約いただいた方には事前にPDFで資料もお送りします。

遠方の方もご自宅から気軽にご参加いただけます。

日本バースデープランナー協会 Instagram：

https://www.instagram.com/birthdayplanner_association

KOKORO TOTONO Instagram：

https://www.instagram.com/kokorototono/

■ イベント講師プロフィール

一般社団法人 日本バースデープランナー協会

2013年に設立され、誕生日をはじめとする家庭でのパーティーを特別なものに演出する「バースデープランナー」の育成を行っています。「主役を笑顔にすること」を最も大切にし、資格取得講座や親子向けワークショップ、出張デコレーションサービスなどを通じて、心に残るお祝いの場づくりをサポートしています。

https://birthdayplanner.or.jp/

KOKORO TOTONO

3児の母であり整理収納アドバイザーでもある京橋沙知が立ち上げた、子育て世代に特化した整理収納サービスブランド。

「ママがこの家のCEO」という想いのもと、片付けを“家事の一つ”ではなく“子どもの自律心を育てる教育”として提案。家族全員が心地よく過ごせる空間を整えることを目的としています。

特徴

・子どもの自律心を育てる収納

・ママの負担を軽減

・実体験に基づいた提案

https://kokorototono.com/

株式会社クリアストーン（代表取締役社長：小野 志堅、本社：東京都新宿区）は、パーティー文化を日本に広めるため、2013年に一般社団法人日本バースデープランナー協会を設立。デコレーション技術の資格取得講座を開催し、2025年現在、全国に約1,800人の資格取得者を輩出しています。

協会理事 大橋由希子

アメリカ・イリノイ州の大学で写真を学び、本場のパーティー文化に触れる。帰国後、フォトグラファーやバルーンデコレーターとして活動し、結婚を機に日本バースデープランナー協会の講師に。2019年に理事就任後、約1,000人の育成に携わる。手がけたパーティープラン企画は年間150件を受注、撮影会やワークショップ、バースデーグッズのプロデュースを行い、日本のパーティーカルチャーの発展に貢献している。

一般社団法人 日本バースデープランナー協会

担当：協会理事 大橋由希子

東京都新宿区西新宿6-15-1 セントラルパークタワー ラ・トゥール新宿709

電話：03-5989-8100（本社）

メール：birthdayplanner@birthdaybank.ne.jp

■株式会社クリアストーンについて

株式会社クリアストーン（Clearstone Co., Ltd.）は、現代のライフスタイルに合わせた革新的な製品を提供しています。私たちは、持続可能で快適な生活をサポートするアイテムを提案し続けます。



会社概要

会社名：株式会社クリアストーン（Clearstone Co., Ltd.）

所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-15-1 セントラルパークタワー ラ・トゥール新宿709号室

代表取締役：小野 志堅

資本金：1億円

事業内容：

・パーティーシティー事業

・ミュージックエンターテイメント事業

・電子デバイス&テック事業

・バースデーバンク事業（一般社団法人日本バースデープランナー協会）

関連リンク

