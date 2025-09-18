【徳島市】徳島ガンバロウズB3リーグ　2025-26シーズン開幕！

徳島市


　徳島ガンバロウズ　B3リーグ　2025-26シーズンが開幕します。


　会場で選手たちに熱い声援を届けましょう。



[試合日程]


2025年9月27日(土) 18:00～
2025年9月28日(日) 14:00～



[対戦相手]


ヴィアティン三重



[会場]


アスティとくしま



[チケット購入期限]


試合前日まで



[チケット購入方法]


徳島ガンバロウズ公式HPからご購入下さい。


https://gambarous.jp/news/detail/id=48988?nf=1



[問い合わせ先]


●徳島市市民文化部　文化スポーツ振興課


　〒770-8571　徳島県徳島市幸町2丁目5番地（本館9階）
　電話：088-621-5318
　ファクス：088-624-1281



●徳島ガンバロウズ事務局（営業時間：平日10:00～17:00）
　メールアドレス：contact@gambarous.jp