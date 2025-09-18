【徳島市】徳島ガンバロウズB3リーグ 2025-26シーズン開幕！
徳島市
徳島ガンバロウズ B3リーグ 2025-26シーズンが開幕します。
会場で選手たちに熱い声援を届けましょう。
[試合日程]
2025年9月27日(土) 18:00～
2025年9月28日(日) 14:00～
[対戦相手]
ヴィアティン三重
[会場]
アスティとくしま
[チケット購入期限]
試合前日まで
[チケット購入方法]
徳島ガンバロウズ公式HPからご購入下さい。
https://gambarous.jp/news/detail/id=48988?nf=1
[問い合わせ先]
●徳島市市民文化部 文化スポーツ振興課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地（本館9階）
電話：088-621-5318
ファクス：088-624-1281
●徳島ガンバロウズ事務局（営業時間：平日10:00～17:00）
メールアドレス：contact@gambarous.jp