東急ストア初！駅売店が無人決済店舗に「toks中央林間駅ホーム店」をリニューアルオープン

株式会社TOUCH TO GO

株式会社TOUCH TO GO（本社：東京都港区、代表取締役社長：阿久津智紀、以下：TTG）は、株式会社東急ストア（本社：東京都目⿊区、代表取締役社長：大堀左千夫、以下：東急ストア）が2025年9月19日（金）に東急田園都市線の中央林間駅ホームにリニューアルオープンする「toks中央林間駅ホーム店」で、無人決済システム「TTG-SENSE」を採用いただきましたことをご報告いたします。今回の「TTG-SENSE」導入及び設置に関しては、東芝テック株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：錦織弘信、以下：東芝テック）との協業により実現いたしました。

当店舗は従来型の駅売店から無人決済店舗として新たにオープンし、東急ストアが運営する駅売店「toks」の無人決済店舗化は初の取り組みとなります。利用頻度の高い飲料や菓子を中心に、おにぎり、パンなどを品揃え、会計時の商品スキャンレスとキャッシュレス決済によるスムーズなお会計ができます。また、無人決済店舗への業態変更により、営業時間を大幅に拡大し、同駅をご利用のお客さまニーズにお応えします。

TTGは、無人決済システムの活用により無人での店舗オペレーションを実現し、地域・顧客ニーズに合わせた業態開発を行うとともに、今後の成長領域拡大および将来的な人手不足へ対応していきます

■無人決済システム「TTG-SENSE」の特長

～商品棚1本から展開可能、多種多様な商品・販売方法に対応している無人店舗～

1. 手に取った瞬間に商品を判別し、商品スキャンが不要なためクイックな購買体験を実現

2. 遠隔監視と遠隔接客による後方支援で、売店担当者の負荷を軽減

3. 電源と小さなスペースがあれば出店できるため、デッドスペースの有効活用が可能

4. 多様な決済手段で支払い手段による機会損失を低減し、売上の最大化に貢献

5. AI分析基盤の活用により、商品を手に取った後、棚に戻した行動も解析可能

■店舗概要

店名 ： toks中央林間駅ホーム店

所在地 ： 神奈川県大和市中央林間4-6-3

営業時間 ： 6:00～22:00（開店日は6:30～）

支払い方法 ： 電子マネー、クレジットカード、バーコード決済

取り扱い品目： 菓子、飲料、おにぎり、パン 等

■株式会社TOUCH TO GOについて

会社名 ： 株式会社TOUCH TO GO

代表者 ： 代表取締役社長 阿久津 智紀

事業内容： 無人決済などの省人化システム及びサービスの企画、設計、開発、保守及び販売

事業所 ： 東京都港区高輪2-21-42 TokyoYard Building 8F

設立 ： 2019（令和2年）7月1日

URL ： https://ttg.co.jp/