家庭で温泉気分―収納8.5cmの薄型設計＆恒温加熱45℃、安全機能も搭載した多機能フットバス「スマート足湯」新登場

Ｌ＆Ｌライブリーライフ株式会社

L&Lライブリーライフ株式会社（本社：東京都）は、自宅で手軽に温泉気分を味わえる新モデル「スマート足湯フットバス」を発売いたします。

本製品は、従来の足浴器の課題を解消しつつ、リモコンによる遠隔操作を実現。ユーザーのライフスタイルに寄り添い、心身の癒しと利便性を両立させました。

限られた空間にもフィットする折りたたみ式

折りたたむとわずか8.5cmという薄さになり、ソファ下や家具のすき間にも収納可能。ワンルームや学生寮など、収納場所に困らない省スペース設計です。

快適を保つ恒温設計

水温は約45℃で安定し、熱すぎず冷めにくい心地よい温度を維持。冷え性対策や日常の健康ケアに理想的です。

癒しの気泡と赤外線ケア

足元から立ち上る活性酸素バブルと赤外線ライトが、まるで海辺に足を浸したようなリラクゼーションを演出。疲れを和らげ、1日の終わりを豊かにします。

リモコンで思いのままに

最大の特長は、遠隔リモコン操作。加熱温度、タイマー設定、気泡、加熱、赤外線ライトをそれぞれ独立してコントロールできます。ソファでくつろぎながらでも操作可能で、ご高齢の方や家事の合間でも快適に利用できます。

安心・安全を第一に

水電分離設計、漏電防止機能、水温のリアルタイム監視、過熱時の自動停止を搭載。小さなお子様や高齢者でも安心して使用できます。

耐久性と使いやすさの両立

PP素材の面板は変形に強く、55DTPR素材の防水構造と一体成型工法で長期間使用しても水漏れの心配がありません。ワンタッチで起動できるため、操作に不慣れな方も安心です。

利用シーン

家事の合間にテレビを見ながら足元ケア

仕事帰りに赤外線足浴でリラックス

冷えに悩む方の毎日のケア

限られたスペースでも収納できるため学生や単身世帯にも最適

製品概要

製品名：スマート足湯フットバス

主な機能：リモコン遠隔操作（温度・タイマー・気泡・加熱・赤外線独立制御）、折りたたみ設計（8.5cm）、恒温加熱（約45℃）、バブル、赤外線ライト、漏電防止・過熱保護機能、一体成型防水設計

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/soppy/b100400-1/

Yahooショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/soppy-store/b100400.html

ライブリーライフ株式会社について

ライブリーライフ株式会社（LivelyLife）は、創業当初3名でスタートしたショップが、現在ではスマートウォッチ、イヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連アイテムを取り扱う専門企業へと成長しました。2024年8月現在、私たちは日本、欧米、東南アジアなどのショッピングモールに展開し、1000万人以上のお客様にご利用いただいております。最新テクノロジーを駆使し、高品質な製品を提供することで、日常生活を豊かにすることを目指しています。自社サイトやオンラインモールを通じて、革新と品質の追求を続けています。



【会社概要】

会社名：L&Lライブリーライフ株式会社

代表者：代表取締役社長 志田英知

所在地：東京都立川市錦町３-１-１３立川ASビル ３F

TEL：042-512-8274

URL：https://livelylife.jp/ (https://livelylife.jp/)

E-Mail：marketing@livelylife.jp

事業内容：・スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホンなどの電子機器や生活家電、スマートフォン関連アクセサリー、アウトドアやスポーツ関連アイテムなどの商品仕入れ

・自社サイト、各ショッピングモール店舗の運営