【KEY TO COMBAT】究極の没入と勝利への道を切り拓く、3大ゲーミングモニター新発売。

ゲームの世界は、もはや単なる趣味ではなく、文化であり、競技であり、自己表現の場です。そして、その体験の核心を担うのが、ディスプレイではないでしょうか。玩家とデジタル世界を結ぶ最重要窓口、それがモニターです。ブランド「KEY TO COMBAT」(KTC)は、その名の通り、すべての玩家に「戦うための鍵」＝最高の武器を提供すべく、妥協なき性能と品質を追求してきました。この度、その信念を結集した3つの新たな利器が登場。さらに、期間限定の特別価格で、あなたのゲーム体験を徹底的に革新します。

まず、大画面かつ高精細で多彩なコンテンツを制す「H32D6(https://amzn.to/3VU4Cdk)」。32インチの大画面をWQHD（2560x1440）解像度で描き出すIPSパネルは、109% sRGB広色域にΔE<2の高色精度を実現。美麗なグラフィックを歪みなく再現し、クリエイティブワークも圧倒的臨場感で楽しむことも可能です。刷新率100Hz（120Hz OC対応）とAdaptive-Syncで、大画面ならではのスケール感のあるゲームプレイも滑らかに演出。目を癒すフリッカーフリー＆低ブルーライト設計で、長時間のバトルも快適にサポートします。

次に、23.8インチという黄金サイズで、超高速240Hz刷新率を叩き出す「H24F7(https://amzn.to/469PE9g)」。FHD解像度とFAST IPSパネルが、1msの極速応答を実現。一瞬の遅れが勝敗を分けるeスポーツタイトルにおいて、圧倒的なアドバンテージを発揮します。sRGB 111% 色域ボリュームとHDR400対応が、高速描写の中にも鮮烈な色彩を宿し、ゲーム世界の美しさを余すところなく伝えます。プレイヤーの健康にも配慮した、ブルーライト軽減＆DC調光技術も標準装備。

そして、24.5インチで性能と調整性のバランスを極めた「H25T7-3(https://amzn.to/42zxJGu)」。こちらも240Hz刷新率＆1ms応答速度の猛者です。その特筆すべき点は、sRGB 114%という広色域カバー率と業界標準を上回る色精度（ΔE<2）。驚異的な速さと、プロも認める色彩表現力を両立させました。スタンドはチルト、回転、昇降とあらゆる調整が可能。プレイスタイルに完全に寄り添うフォームを実現します。

勝利への渇望を呼び覚ます、この3機種が今、限定セールを実施中です。

【H24F7(https://amzn.to/3VU4Cdk)】通常価格21,980円 → プロモコード【KTCH24F7】入力で 16,924円

【H25T7-3(https://amzn.to/3VU4Cdk)】通常価格23,980円 → プロモコード【KTCH24F7】入力で 17,985円

【H32D6(https://amzn.to/3VU4Cdk)】通常価格32,980円 → プロモコード【KTCH32D6】入力で 25,394円

この機会に、あなたのゲーミングセットアップを最高のものへと昇華させ、真のコンバット準備を整えてください。KEY TO COMBATが、あなたの勝利への最短ルートを約束します。

製品詳細は下記リンクより：

H32D6: https://amzn.to/3VU4Cdk

H24F7: https://amzn.to/469PE9g

H25T7-3: https://amzn.to/42zxJGu

