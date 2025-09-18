持ち運びと充電効率を極めた、UGREEN「Nexode 巻き取り式シリーズ」の取扱を開始

フォーカルポイント株式会社

フォーカルポイント株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 恩田英樹 以下フォーカルポイント）は、次世代モバイル充電ソリューション「UGREEN Nexode 巻き取り式シリーズ」として、新たに巻き取り式USB-Cケーブル内蔵のモバイルバッテリーと急速充電器について、2025年9月18日より日本国内での取扱を開始いたしました。

ケーブルの煩わしさから解放されたいユーザーの声を受けて開発され、持ち運びやすさ、出力性能、耐久性、安全性のすべてを追求した“巻き取り式”の決定版となります。

詳細を見る :https://focal.co.jp/collections/ugreen

UGREEN 20000mAh巻き取り式ケーブル付きモバイルバッテリー 55987B

UGREEN 20000mAh巻き取り式ケーブル付きモバイルバッテリーは、ケーブルを引き出すだけで急速充電できるUSB-C巻き取り式ケーブル内蔵モバイルバッテリーです。20,000mAhの大容量モバイルバッテリーで、複数端末同時充電も可能です。

UGREEN USB-C PD巻き取り式急速充電ケーブル 100W ブラック 65905

UGREEN USB-C PD巻き取り式急速充電ケーブル 100Wは、4段階の長さに調整可能な巻き取り式ケーブルを内蔵し、絡まりにくいフラットケーブルを採用しています。

UGREEN 45W 巻き取り式ケーブル付きGaN急速充電器 65821

UGREEN 45W 巻き取り式ケーブル付きGaN急速充電器は、巻き取り式ケーブルを内蔵し、スムーズで絡まりにくく、耐久性にも優れています。最大3台のデバイスを同時に充電できます。

UGREEN 65W GaN巻き取り式ケーブル付き急速充電器 65824

UGREEN 65W GaN巻き取り式ケーブル付き急速充電器は、巻き取り式ケーブルは8段階の長さ調節が可能で、スムーズで絡まりにくく、耐久性にも優れています。最大3台のデバイスを同時に充電できます。

UGREEN 100W GaN巻き取り式ケーブル付き急速充電器 65827

UGREEN 100W GaN巻き取り式ケーブル付き急速充電器は、巻き取り式ケーブルは8段階の長さ調節が可能で、スムーズで絡まりにくく、耐久性にも優れています。最大4台のデバイスを同時に充電できます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36256/table/563_1_223a429404c1a5f09f4d216c1b62a98d.jpg?v=202509181156 ]

詳細を見る :https://focal.co.jp/collections/ugreenUGREENについて

UGREEN（ユーグリーン）は、スマートフォン、PC、タブレットをはじめとしたデバイス用周辺機器の開発・設計・製造・販売を行うテクノロジー企業です。「ユーザーに新たな価値を提供すること」、そしてイノベーションを通して「社会にポジティブな変化をもたらすこと」を目指して事業展開をしています。

2012年の設立以来、ユーザに寄り添った献身的な姿勢で、革新的な製品を作り続けてきました。

現在では日本、米国、英国、ドイツ、カナダなど世界130ヵ国・1億人以上の方にご利用いただき、信頼されるブランドとして成長を続けています。さらに、1500以上の特許、iF-デザイン賞やレッド・ドット・デザイン賞、グッドデザイン、VGP金賞，Bestbuyなど数多くの賞を受賞しています。これからも提供価値と人間性に重きを置き、人々のプライベートやビジネスに革新を起こす新製品を研究・開発してまいります。また、UGREENは、地球温暖化対策にも積極的に取り組んでいます。GaNチップを採用することで、CO2を削減し、製造による環境への負荷を軽減しています。UGREENは、地球の明るい未来のために影響を与え続けてまいります。



製品に関するお問い合わせ

株式会社ユーグリーン・ジャパン

https://ugreen.jp/pages/contact

フォーカルポイント株式会社について

フォーカルポイント株式会社は、平成元年に設立された世界中の優れた製品を取り扱う輸入商社です。iPhoneやiPad用のアクセサリ、Mac用の周辺機器などを中心に国内で販売とサポートを行っております。



フォーカルポイント会社概要

会社名：フォーカルポイント株式会社

所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂9-5-12 パークサイドシックス

代表者：恩田英樹

設立：1989年

URL：https://www.focal.co.jp/



※iPhone、iPad、Macは、Apple inc.の商標です。

※記載されている会社名および商品名は、各社の商標および登録商標です。

※価格、仕様は予告なく変更することがあります。

※弊社製品を使用したことによるコンピュータ本体、iPhone、iPad、その他周辺機器の破損、損傷、故障、紛失などに関しましては、弊社は一切責任を負いかねますことを予めご了承くださいますようお願いいたします。