KVM(制御)とAV(映像) over IPによる活用術 ― ATENジャパンとNETGEARによる共同ハイブリッドイベント特別開催決定！

KVMとAV/IT接続・管理ソリューションのリーディングプロバイダーであるATENジャパン株式会社（取締役社長：蠟 鴻群 (Hans Teng)）は、この度、NETGEARジャパンと共同でハイブリッドイベントを開催いたします。

本イベントでは、『ATEN×NETGEARが提案する最適解 KVM（制御）とAV（映像）over IPによる活用術』をテーマに、オンラインとリアルを組み合わせたハイブリッドセミナーを実施します。

さらに、ATEN 神田ショールームにてハンズオン形式の体験会を行い、その後は軽食・ドリンクを片手に気軽にお客様のギモンを解消できる内覧会・懇親会もご用意。

学び・体験・交流が凝縮されたハイブリッドイベントとしてお楽しみいただけます。

ハイブリッドセミナーではゲストスピーカーとして、ネットギアジャパン Pro AV セールスマネージャーの吉田隆 氏と、Pro AV エンジニアの鹿志村秀昭 氏をお迎えし、ATENのIP-KVMとNETGEARのAV over IP製品の利点や設計手法をご紹介するとともに、両社のソリューションによって実現できる活用方法をご案内します。

ネットギアジャパン 吉田 隆 氏ネットギアジャパン 鹿志村 秀昭 氏ATENジャパン 中川 史尋●こんな方におすすめ：

・業界を問わず、IP-KVMによるリモート業務や中央監視、デジタルサイネージに関心のある方

・映像・放送業界でのAV over IPソリューションに関心のある方



こうした皆様に本ウェビナーは必見です。ぜひご参加ください！

お申込はこちら（無料） :https://www.aten.com/jp/ja/reservation/seminar/netgear-aten-hybrid-event/

● イベント概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/41217/table/138_1_16e5544c16524a5da8adb464a4de0514.jpg?v=202509181156 ]

ATENについて

1979年に設立されたATEN International Co., Ltd. (TWSE:6277)は、KVMとAV/ITのコネクティビティーおよびマネージメントソリューションのリーディングカンパニーです。1,000を超えるKVM、Pro AV、USB、ラック、インテリジェント電源製品を提供するATENは、企業・政府・教育・医療・製造・放送・メディア・交通環境におけるAV/IT機器の接続・管理・最適化を行います。ATENは650以上の国際特許を発行し、革新的なソリューションの絶え間ない流れを生み出し、世界中で利用可能な製品の包括的なポートフォリオを可能にするグローバルR&Dチームとなりました。

ATEN International Co., Ltd. は台湾に本社を構え、中国、日本、韓国、ベルギー、オーストラリア、米国、英国、トルコ、ポーランド、インド、ルーマニア、南アフリカ、インドネシア、メキシコに子会社および地域オフィスを展開しています。また、台湾、中国、カナダにR&Dセンターを設置し、技術開発を推進しています。

ATENについての詳細は、こちらをご参照ください。

https://www.aten.com/jp/ja/aten-info/about-aten/brand/