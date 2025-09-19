



高杉くんが、貯杉先生直伝のプレゼンテーションを実践！？

「新しいiPhoneとau」は 「いちごと練乳」のような、素晴らしい組み合わせ

「auなら、空が見えればどこでもつながるっ！！」と熱弁

『意識高すぎ！高杉くん』新TVCM 「プレゼンテーション」篇

2025年9月19日（金）から順次OA開始

インタビューでは、 神木さん、松本さん、西野さんにとっての

「最高の組み合わせ」を発表！神木さんは“あの人物”への愛が爆発！

KDDI、沖縄セルラーは、auの“意識高すぎ！高杉くん”シリーズの新TVCM「プレゼンテーション」篇を、2025年9月19日（金）から順次全国で放映します。

本TVCMは、貯杉先生（西野七瀬さん）の課外授業でプレゼンテーションについて学ぶ高杉くん（神木隆之介さん）と松本さん（松本穂香さん）を描き、高杉くんが妄想する壮大なプレゼンテーションを通して、新しい『iPhone 17 Pro』と、auで使える衛星とスマホの直接通信サービス『au Starlink Direct』を訴求いたします。





【TVCMストーリー】

教室で課外授業を受ける高杉くんたち。講師の貯杉先生が「プレゼンテーションは、まずつかみ！」と語りかけたその瞬間、シーンが切り替わり舞台は体育館に。大型モニターを背に堂々とプレゼンをする高杉くん。「ご飯には明太子」、「iPhoneには！？」と生徒たちに問いかけると、元気な声で「auー！！！」と返ってきます。生徒たちのリアクションに高杉くんも満足げに、「いちごには練乳」、「iPhoneには？」と、コール＆レスポンスを楽しみます。続いて、貯杉先生が「次にサプライズ！」と告げると、再びステージに立つ高杉くんは、「新しいiPhoneでした」と語り、モニターには“新しい”の文字が映し出され、会場の熱気は一気に高まります。高杉くんが指を鳴らすと、新しいiPhoneの映像が映し出されプレゼンテーションはクライマックスに。「auなら、空が見えれば、どこでもつながるっ！！」という高杉くんの声が体育館に響き渡ると、モニターにはauで使える衛星とスマホの直接通信サービス「au Starlink Direct」が大きく浮かび上がります。場面が切り替わり、教室へ戻ると、松本さんが「高杉くんっ」と呼びかけています。実は、今までの出来事は授業中にうたた寝していた高杉くんが見ていた夢だったのでした。

新TVCMはau公式YouTubeチャンネルにてご覧いただけます。

（YouTube公式チャンネル） http://www.youtube.com/user/aubyKDDIofficial

（YouTube） https://youtu.be/LWwTRHo8RBc

※2025年9月19日(金）0:00公開予定

au Starlink Directについて

「au Starlink Direct」は、スマートフォンがStarlink衛星と直接つながり、空が見える場所なら圏外エリアでも通信できるサービスです。メッセージ送受信／位置情報共有／緊急地震速報受信／AI相談に加えて、対応アプリでのデータ通信が利用できます。 auの人口カバー率は99.9％を超えていますが、日本特有の地形により、面積カバー率は約60％です。「au Starlink Direct」は、残りの約40％も含めた日本全土での通信を可能にします。通信環境の整備が困難な山間部や島しょ部でも、家族や友人との連絡手段や緊急時の活用が期待できます。 auをご利用のお客さまに加え、他社回線を契約中のお客さまもご利用いただけます。

2025年8月28日よりau Starlink Direct（データ通信）対応のスマートフォンで、既にご利用可能なメッセージアプリに加え、一部のアプリをご利用いただけるようになりました。

対応スマートフォン、「au Starlink Direct」の詳細は以下ページをご参照ください。

個人のお客さま：https://www.au.com/brand/tsunagu/starlink/

法人のお客さま：https://biz.kddi.com/service/starlink-direct/