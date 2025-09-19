ソフトバンク 白戸家シリーズ最新作 永尾柚乃さんと白戸家が驚きのあまり地球一周！？ 髙橋ひかるさんがソフトバンクのCM初出演！ インタビューでは永尾さんが17歳になったらやりたいことを語り、

上戸さん＆永尾さんが今年の「〇〇の秋」を発表！

新テレビCM「白戸家 驚きのあまり…」篇 2025年9月19日（金）から全国で放映開始





ソフトバンク株式会社は、「iPhone 17」シリーズの発売に合わせ、白戸家のメンバー（上戸彩さん、樋口可南子さん、ダンテ・カーヴァーさん、お父さん）と子役の永尾柚乃さん、女優の髙橋ひかるさんが出演する新テレビCM「白戸家 驚きのあまり…」篇（30秒・15秒）を、2025年9月19日（金）から全国で放映します。

今回の新テレビCMでは、白戸家のお父さんと永尾さんが、ソフトバンクショップのクルー役である髙橋さんから新しいiPhoneに関する“秘密の情報”を聞いた瞬間、驚きのあまり飛び上がります。その勢いで街なかを猛スピードで後方へ移動し、途中でアヤたち白戸家のメンバーを巻き込みながら、なんと地球を一周してしまいます。このコミカルなストーリーを通して、新しいiPhoneを毎年おトクに購入できる「新トクするサポート＋（プラス）」の魅力を紹介します。

また、永尾さんが「17歳になったらやりたいこと」を語るインタビュー、上戸さんと永尾さんが「◯◯の秋」をテーマにトークするインタビュー映像などを、2025年9月19日（金）午前0時からソフトバンク公式YouTubeチャンネルで公開します。

新テレビCMストーリー

「白戸家 驚きのあまり…」篇（30秒）

街中に掲げられた新しいiPhone発売の看板を前に、ソフトバンクショップのクルー（髙橋さん）が登場。そこへやってきた永尾さんと白戸家のお父さんに「新しいiPhoneは驚くほどパワフルなんです」と説明します。

次の瞬間、2人はその機能に「えーー！」と驚き、勢いよく後方に飛んでいきます。街にいたアヤの前で減速し、「新しいiPhoneは…」と秘密を打ち明けると、アヤも「えーー！！」と驚いて一緒に飛んでいきます。さらに途中で出会ったお母さんとお兄ちゃんに、アヤが「ソフトバンクは毎年おトクに買い替えられるんですって」と伝えると、2人も「おトクーー！！！」と声を上げて加わります。

5人で地球を一周して、元の場所に戻ってくると、待ち構えていた髙橋さんが「すごいんです！」と呼びかけます。永尾さんは「びっくりしたー！」と驚きの声をあげ、お父さんも「おったまげた～！」と興奮しています。

“ソフトバンク”は最新のiPhoneが驚くほどおトク！

“ソフトバンク”から iPhone 17シリーズ が新登場！

“ソフトバンク”のiPhone取扱店およびソフトバンクオンラインショップで、「iPhone 17」「iPhone Air」「iPhone 17 Pro」「iPhone 17 Pro Max」を9月19日（金）から発売します。

◇「iPhone 17シリーズ」の詳細

https://www.softbank.jp/iphone/

最大36回分の端末代金が支払い不要！

“ソフトバンク”では、最新のiPhoneをおトクに購入できるプログラム「新トクするサポート+（プラス）」を提供中です。「新トクするサポート+」は、対象機種を48回払いで購入し、13カ月目または25カ月目以降※1に特典利用の申し込みを行い、ソフトバンク株式会社がその翌月末までに端末を回収・査定した上で、「特典利用料」をお支払いいただくことで、端末のその後の分割支払金または賦払金の支払いが不要になるプログラムです※2。「新トクするサポート＋」では、諸条件を満たした場合、端末代金の支払いが不要になる回数が最大36回分になる特典Aか、最大24回分になる特典Bを、全ての対象機種で選択することができます※3。特典Aは、端末の購入時から特典利用の申し込みが完了するまで、「あんしん保証パック」に加入していることが必要であり、「特典利用料」に加えて「早期利用料」の支払いが必要です。なお、このプログラムは“ソフトバンク”の回線契約の有無にかかわらずご利用いただけます。

●機種は、特典利用の申し込みの翌月末までに当社指定の条件に基づく回収・査定完了が必要です。

●査定条件を満たさない場合、機種の状態に応じて、機種の回収に加えて最大22,000円※5（不課税）の支払いが必要となるか、または特典を利用できません。

●特典A利用の場合、あんしん保証パックサービス※4（月額使用料最大1,980円/月※5）への加入が必要です。

●特典利用料および早期利用料の金額は、機種・容量・時期・契約種別などにより異なります。

●ご購入の機種・時期・契約種別（新規/のりかえ/機種変更/機種のみ購入）などによって、分割支払金（賦払金）の金額が異なる場合があります。

※1 申し込み状況などによって時期が前後にずれることがあります。お客さまの特典受付開始日は、My SoftBankなどでご確認いただくことができます。

※2 お客さまが特典を利用されるタイミングによって、支払いが不要となる金額が変わります。

※3 「あんしん保証パック」の対象ではない機種では、特典Aは適用されません。

※4 あんしん保証パックサービスは、査定が完了するまで自動解除されません。

※5 2025年9月19日時点の金額です。特典利用料、早期利用料およびあんしん保証パックサービスの金額は、変更される場合があります。

◇「新トクするサポート＋（プラス）」の詳細

https://www.softbank.jp/mobile/products/new-tokusuru-support-plus/

撮影エピソード

◇抜群の表現力と存在感で現場を盛り上げる永尾さん

新しい「iPhone 17 Pro」の秘密を聞いた瞬間、永尾さんが「えーー！」と驚くシーン。永尾さんは手足をまっすぐ伸ばして、後方へ飛んでいくアクションを、スタッフの合図に合わせて臨場感たっぷりに表現しました。納得のいく演技ができるまで、粘り強く取り組む姿がとても印象的で、そんな永尾さんの一挙手一投足をスタッフも温かく見守っていました。

◇息ぴったりな上戸さん＆永尾さんの共演シーン

「えーー！！」と驚くシーンの本番前、上戸さんはすでに同じカットを撮影済みの永尾さんにどんな表情やしぐさをしたのか尋ねました。永尾さんはその場で実演し、お互いにお芝居のイメージを共有します。迎えた本番では、声もアクションもファーストテイクからピタリとそろい、2人で「おトクー！！」と叫ぶカットも瞬く間にOK。さらに、飛んでいた永尾さんが急停止して、「iPhone 17 Pro」の秘密を耳打ちするシーンでは、上戸さんが止まるタイミングやスムーズな動き方を助言。永尾さんはそのアドバイスを生かして、自然体で演じ切り、最後に上戸さんからグッドサインで称賛を受ける場面もありました。

◇無邪気なたたずまいに初登場の髙橋さんもほっこり

今回のCMでソフトバンクショップのクルー役を務め、ソフトバンクのCMに初出演した髙橋さん。カメラのセッティングの合間、永尾さんが直前の飛んでいくカットについて、「こうやって撮影しました」とジェスチャーを交えて再現すると、髙橋さんは「なるほど」とうなずき、「（アクションが）しんどいかなと思って」と永尾さんへねぎらいの言葉をかけていました。一瞬で場を和ませる永尾さんの無邪気な立ち居振る舞いに、髙橋さんも自然と引き込まれ、その後も「白戸家のCMは柚乃ちゃんが生まれる前から放送されていたんですよね」などと会話が弾んでいました。

◇想像力と演技力が求められる合成用のお芝居に挑戦

地球を一周して元の場所に戻ってくるシーンの撮影では、監督から「飛ばされた後、風船に当たって押し戻されるような動きをしてください」という指示がありました。樋口さんとダンテさん、永尾さんは、実際には存在しない風船の壁をイメージしながら演技に挑みます。ファーストテイクの直後、樋口さんが「これぐらいの動きでいいのかなぁ」とつぶやき、ダンテさんに同意を求めました。一方で永尾さんは「私はもうちょっと大げさな方がいいですかね」「でも、それだとミュージカルみたいになっちゃうのかな」と提案。その場でダンスのような動きを披露すると、「どんどん楽しくなっちゃうね」とすっかりテンションが上がり、現場は笑顔に包まれました。

◇白戸家ファミリー＆永尾さんの愉快な“びっくり”アクション

白戸家のメンバーが次々に驚いて後方に飛んでいくシーンでは、それぞれの個性があふれる演技が見どころとなりました。最初に挑戦した上戸さんは「えー！！」と絶叫し、手を大きく振り上げながら足も宙に浮かせて、本当に飛ばされているかのような迫力ある演技を披露しました。続く樋口さんは「あー！！」と驚いた表情で手足を小刻みに揺らし、スタッフがワイヤーでつり上げたバッグのナチュラルな動きも相まって、「バッグがいい芝居をしていました（笑）」とにっこり。また、ダンテさんは目を丸くし「えー！！」と口を大きく開けるコミカルな演技で、周囲の笑いを誘っていました。ラストは「えー！！」と絶叫する永尾さんを撮影。本番中、髪が逆立つほどの強風に、永尾さんも「すごい風ですね」とびっくりしていました。

上戸彩さん、永尾柚乃さんインタビュー

――CM撮影の感想を教えてください。

【永尾さん】：どうでしたか？

【上戸さん】：グリーンバックだった（笑）。

【永尾さん】：あははは、言っちゃった。NG、NG、なし、なし。

【上戸さん】：そうだね。ロケ行ったね～。

【永尾さん】：行きましたね。すごく暑かったですね。

【上戸さん】：柚乃ちゃんはビュンビュンビュンビュン飛ばされていたけど、あれは気持ち良かったの？

【永尾さん】：地球を一周回れたのかなと思いました。海が見えたりして。

【上戸さん】：楽しかったよね。

【永尾さん】：私たち今……めっちゃうそをついています（笑）。

【上戸さん】：なかなかすごいテンポ感の撮影で、カット数も多くて、パンパンパーンと進んだというか。

【永尾さん】：みんなでワーッと撮影できて、すごく楽しかったです。

【上戸さん】：出来上がりが楽しみです。

――今回新しく「iPhone 17」が発売されるということで、永尾さんが17歳になったらやりたいことは？

【永尾さん】：一人旅をしてみたいです。“THE”一人旅。“THE”を入れましょう（笑）。この食事を食べようとか、こういうところに行こうとか、全部自分で決めて旅行してみたいです。

【上戸さん】：すごいね。寂しくない？

【永尾さん】：ちょっと寂しいかもしれないんですけど、一回は“THE”一人旅をしてみたいです。

【上戸さん】：私は一人旅をしたいと思ったことがないです。

【永尾さん】：どうしてですか？

【上戸さん】：だって寂しいじゃん。誰かと「おいしいね～」とか、「きれいだね、この景色」とか言いたいんですよ。一人だと楽しめません。

【永尾さん】：いろんなところを写真に撮って家族に見せてとか、そういうことをしてみたいと思います。

【上戸さん】：大人～。

【永尾さん】：ありがとうございます。うれしいです～。

――上戸さんは一人旅に行った経験はありますか？

【上戸さん】：ないです。お恥ずかしいのですが、一人が苦手です。私は永遠に一人は寂しいと思うから、誰かと行きたいです。柚乃ちゃん、一緒に行こうよ。

【永尾さん】：行きましょう！

【上戸さん】：車の運転してくれる？

【永尾さん】：運転します。

【上戸さん】：20歳を超えたら、柚乃ちゃんの運転でキャンピングカーで白戸家のみんなを乗せて、旅行に連れていってくれるかな？

【永尾さん】：じゃあ、ダンテさんも樋口さんも、スタッフさんも全員で行きましょうか。

【上戸さん】：長いロケバスになるけど、行ける？

【永尾さん】：行ける、行ける。大丈夫です。

【上戸さん】：電車を使ってもいいし、一緒にロケ行きたいね。

――秋は「食欲」「芸術」「読書」「運動」などさまざまな秋がありますが、お二人にとっての秋とは？

【上戸さん】：大好きな梨を秋はいっぱい食べたいです。永遠に梨を食べていたい。梨の秋です。

【永尾さん】：以前ミュージカルに出た時に履いた靴がすごく気に入って、ママに頼んでいるので、今年はファッション、おしゃれの秋ですね。

【上戸さん】：いい～！ おしゃれに目覚めたんだ。

【永尾さん】：家の中でファッションショーをしたいです。

【上戸さん】：そっか、靴好きか。

【永尾さん】：靴もファッションもどっちも好きですよ。

【上戸さん】：おしゃれな人は靴がおしゃれなんだよ。

新テレビCM概要

タイトル ：「白戸家 驚きのあまり…」篇（30秒）

出演 ：上戸彩／樋口可南子／ダンテ・カーヴァー／白戸家のお父さん／

永尾柚乃／髙橋ひかる

放映開始日：2025 年9月19日（金）

放映エリア：全国

動画URL ：「白戸家 驚きのあまり…」篇 30秒 https://youtu.be/6UqULTkBG2M

インタビュー・メイキング動画概要

出演 ：上戸彩／樋口可南子／ダンテ・カーヴァー／白戸家のお父さん／

永尾柚乃／髙橋ひかる

公開日時 ：2025年9月19日（金）午前0時

公開サイト：ソフトバンク公式YouTubeチャンネル https://youtu.be/feqwKRYeSls

制作スタッフ

CD ：澤本嘉光

CMプランナー ：水本晋平、花田礼、田中賢一郎

コピーライター ：上田浩和

AD ：井本善之

BP ：小田貴史、西崎倫史、高桑裕介、関勇輔、于子怡

CP ：林久緒玲

プロデューサー ：稲垣護、谷口勇人

プロダクションマネージャー ：木戸彩花

ディレクター ：伊勢田世山

カメラマン ：吉田好伸

ライトマン ：尾池将成

美術デザイナー：小野彩子

スタイリスト ：松岳郁子(上戸彩)、佐伯敦子(樋口可南子)、増井芳江(ダンテ・カーヴァー/お父さん)、小澤奈月(永尾柚乃/髙橋ひかる/サブキャスト/エキストラ)

ヘアメイク ：中谷圭子(上戸彩)、藤垣結圭(樋口可南子)、橋本申二(ダンテ・カーヴァー/永尾柚乃/サブキャスト)、伊牟田直太（髙橋ひかる)、佐藤健司（エキストラ）

オフラインエディター ：磯部今日平

オンラインエディター ：白垣絵夢

ミキサー ：髙橋健

SE ：滝野ますみ

動物プロダクション ：伊賀紀江

キャスティング ：植芝禎子、工藤美佳(サブキャスト)