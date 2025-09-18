『黒子のバスケ』のトレーディング ちびとこ アクリルスタンド、トレーディング ちびとこ 缶バッジなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『黒子のバスケ』の商品5種の受注を開始いたします。




株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『黒子のバスケ』の商品の受注を9月11日(木)より開始いたしました。



▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)







https://amnibus.com/products/title/217?utm_source=press


「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。




▼トレーディング ちびとこ アクリルスタンド







黒子テツヤ、火神大我、黄瀬涼太、笠松幸男、緑間真太郎、高尾和成、青峰大輝、今吉翔一、紫原 敦、氷室辰也、赤司征十郎、黛 千尋が歩いているちびキャラを新たに描き起こし、アクリルスタンドに仕上げました。


お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



※「ちびとこ」は、キャラクターの「動き」にスポットをあて、歩いているところを描き起こしたAMNIBUSのオリジナル商品です。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「赤司征十郎&黛 千尋 ちびとこ アクリルスタンド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格　：単品 \880(税込), BOX \10,560(税込)


種類　：全12種


サイズ：本体：（最大約）70×30mm　台座：（約）40×20mm　厚み：3mm


　　　　特典：（約）62×47mm　台座：（約）50×20mm　厚み：3mm


素材　：アクリル




▼トレーディング ちびとこ 缶バッジ







黒子テツヤ、火神大我、黄瀬涼太、笠松幸男、緑間真太郎、高尾和成、青峰大輝、今吉翔一、紫原 敦、氷室辰也、赤司征十郎、黛 千尋が歩いているちびキャラを新たに描き起こし、缶バッジに仕上げました。


カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「黄瀬涼太&笠松幸男 ちびとこ 缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格　：単品 \495(税込), BOX \5,940(税込)


種類　：全12種


サイズ：（約）直径56mm


素材　：紙、ブリキ




▼トレーディング ちびとこ イラストカード







黒子テツヤ、火神大我、黄瀬涼太、笠松幸男、緑間真太郎、高尾和成、青峰大輝、今吉翔一、紫原 敦、氷室辰也、赤司征十郎、黛 千尋が歩いているちびキャラを新たに描き起こし、イラストカードに仕上げました。


お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「緑間真太郎&高尾和成 ちびとこ イラストカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格　：単品 \275(税込), BOX \6,600(税込)


種類　：全24種


サイズ：（約）80×50mm


素材　：紙




▼ちびとこ パーツ付きBIGアクリルスタンド







※画像は「黒子テツヤ ちびとこ パーツ付きBIGアクリルスタンド」を使用しております。



黒子テツヤ、火神大我、黄瀬涼太、笠松幸男、緑間真太郎、高尾和成、青峰大輝、今吉翔一、紫原 敦、氷室辰也、赤司征十郎、黛 千尋が歩いているちびキャラを新たに描き起こし、パーツ付きのBIGなアクリルスタンドに仕上げました。


お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \1,980(税込)


種類　：全12種（黒子テツヤ、火神大我、黄瀬涼太、笠松幸男、緑間真太郎、高尾和成、青峰大輝、今吉翔一、紫原 敦、氷室辰也、赤司征十郎、黛 千尋）


サイズ：（約）19.1×12.7cm　厚み：3mm　※組み立て前


素材　：アクリル




▼ちびとこ BIGアクリルキーホルダー







※画像は「黒子テツヤ ちびとこ BIGアクリルキーホルダー」を使用しております。



黒子テツヤ、火神大我、黄瀬涼太、笠松幸男、緑間真太郎、高尾和成、青峰大輝、今吉翔一、紫原 敦、氷室辰也、赤司征十郎、黛 千尋が歩いているちびキャラを新たに描き起こし、BIGなアクリルキーホルダーに仕上げました。


カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \1,100(税込)


種類　：全12種（黒子テツヤ、火神大我、黄瀬涼太、笠松幸男、緑間真太郎、高尾和成、青峰大輝、今吉翔一、紫原 敦、氷室辰也、赤司征十郎、黛 千尋）


サイズ：（約）9.9×4.3cm　厚み：3mm　※種類により異なる


素材　：アクリル




(C)藤巻忠俊／集英社・黒子のバスケ製作委員会