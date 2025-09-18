11/2(日)アルバルク東京ホームゲームは「ゆりかもめ開業30周年記念ゲーム」として開催！

トヨタアルバルク東京株式会社

トヨタアルバルク東京株式会社は、株式会社ゆりかもめと連携し、2025年10月開業の新アリーナ「TOYOTA ARENA TOKYO」で 11月2日(日)に行うアルバルク東京ホームゲームを「ゆりかもめ開業30周年記念ゲーム」として開催することが決定しましたのでお知らせします。

■「ゆりかもめ開業30周年記念ゲーム」開催概要

対象試合：りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON 第7節 GAME2

2025年11月2日(日) 19:05 TIPOFF 千葉ジェッツ戦

会場 ：TOYOTA ARENA TOKYO（東京都江東区青海一丁目3―１）

＜アクセス＞

新交通ゆりかもめ「青海」駅 徒歩4分

りんかい線「東京テレポート」駅 徒歩5分



内容 ：来場者全員に記念デザインのクリアファイルをプレゼント

■新交通ゆりかもめ 4駅ホームドアへのポスター掲出

2025年9月18日(木)から、新交通ゆりかもめ「新橋」「青海」「東京ビッグサイト」「豊洲」の4駅のホームドアに、アルバルク東京の選手写真を使用したポスターを掲出します。りそなグループB.LEAGUE 2025-26の開幕、および、11月2日(日)の「ゆりかもめ開業30周年記念ゲーム開催」を告知し盛り上げます。