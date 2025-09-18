Nintendo Switch(TM)ダウンロード専用ソフト　パズル×音ゲーの新次元MIX『QQQbeats!!!』本日9月18日発売！2週連続でヒットソングとバーチャルソングの追加DLC発売決定！

写真拡大 (全12枚)

株式会社タイトー

株式会社タイトー（本社：東京都新宿区、以下タイトー）は、Nintendo Switch(TM)ダウンロード専用ソフト『QQQbeats!!!』（読み：キュキュキュビーツ）を、ニンテンドーeショップにて本日9月18日（木）に発売いたしました。また、同日より体験版の配信も開始しております。




■新作ゲーム『QQQbeats!!!』とは

バブルシューティングを得意とするタイトーが手掛ける音楽ゲームの要素を加えた対戦パズルゲームで、完全オリジナル作品です。直感的に楽しめるバブルシューティングと、音楽に合わせてボタンを押すだけの音楽ゲームをミックスした、誰でもテンションバク上がりで楽しめるリズミカルパズルゲームです。遊べるモードは3種類あり、1人でも2人でも、オンライン・オフラインで対戦や協力バトルが楽しめます。アニメ・ポップス、VTuber、バーチャルシンガー、東方アレンジ、オリジナルなど、人気曲を全56曲収録しています。さらに、有償追加のダウンロードコンテンツも続々登場予定です。



■本体収録曲（全56曲より一部）


ジャンル / 収録曲 / アーティスト名


[表: https://prtimes.jp/data/corp/41970/table/607_1_f6c2e04ffe92fdf39b095f977a562e6e.jpg?v=202509181127 ]

■ 2週連続！追加ダウンロードコンテンツ発売決定！

有償の追加ダウンロードコンテンツも2週連続で発売が決定いたしました。 9月25日（木）に『QQQbeats!!!』初の追加楽曲となる「ヒットソングパック Vol.1」が登場です。アニソンやSNSで話題となった人気楽曲、「うっせぇわ」「閃光」「秒針を噛む」などを含む厳選の6曲を収録。さらに、10月2日（木）には「バーチャルソングパック Vol.1」も登場します。「グッバイ宣言」「神っぽいな」「混沌ブギ」などを含むバーチャルシーンを彩る人気楽曲6曲をお楽しみいただけます。



【2025年9月25日（木）発売「ヒットソングパック Vol.1」】




収録曲 / アーティスト名

・うっせぇわ / Ado


・閃光 / [Alexandros]


・秒針を噛む / ずっと真夜中でいいのに。


・Bunny Girl / AKASAKI


・ドラマツルギー / Eve


・Pixel Galaxy / Snail's House



【2025年10月2日（木）発売「バーチャルソングパック Vol.1」】



収録曲 / アーティスト名

・グッバイ宣言 / Chinozo


・神っぽいな / ピノキオピー


・混沌ブギ / jon-YAKITORY


・千本桜 / 黒うさP


・ハッピーシンセサイザ / EasyPop


・Melty Magic / picco


■プレイアブルで登場する白上フブキさん、森カリオペさんによるコラボPR配信決定！

視聴者の方がフブキさんやカリオペさんと対戦や協力バトルでプレイできるチャンスも！


ホロライブプロダクション所属の『白上フブキ』さん、『森カリオペ』さんによるコラボPR配信が決定！プレイアブルとしてプレイヤーのパートナーキャラで登場するお二人が、それぞれのチャンネルで、「Say!ファンファーレ!」「ビビデバ」などホロライブの収録楽曲で実況プレイ！オンラインでは視聴者の方がフブキさんやカリオペさんといっしょに対戦や協力バトルでプレイできるチャンスも！ぜひ、ご視聴ください。


※配信時間・内容は予告なく変更することがございます。※本配信はタイトー提供によるPR配信となります。




森カリオペさん【配信日】2025年9月20日（土）12:00～（予定）


【Mori Calliope Ch. hololive-EN】https://www.youtube.com/@MoriCalliope




白上フブキさん【配信日】2025年9月20日（土）21:00～（予定）


【フブキCh。白上フブキ】https://www.youtube.com/@ShirakamiFubuki



■ 3週連続！『QQQbeats!!!』発売記念キャンペーン開催！




【応募方法】


１. QQQbeats!!! 公式X（@qqqbeats）をフォロー　２.対象投稿をリポスト



◆ 1週目：9/18発売記念キャンペーン！


【応募期間】2025年9月18日（木）～ 24日（水）23:59まで


【当選発表】2025年10月上旬予定


【当選賞品】「ニンテンドープリペイドカード」10,000円分　5名様



◆ 2週目：ヒットソングパック Vol.1発売記念キャンペーン！


【応募期間】2025年9月25日（木）～ 10月1日（水）23:59まで


【当選発表】2025年10月中旬予定


【当選賞品】「ニンテンドープリペイドカード」5,000円分　5名様



◆ 3週目：バーチャルソングパック Vol.1発売記念キャンペーン！


【応募期間】2025年10月2日（木）～ 12日（日）23:59まで


【当選発表】2025年10月中旬予定


【当選賞品】「ニンテンドープリペイドカード」5,000円分　5名様


※当選された方には『QQQbeats!!!』公式Xアカウントより、ダイレクトメッセージにてご連絡をいたします。※キャンペーン利用規約は、『QQQbeats!!!』公式サイトにて、ご確認ください。



■『QQQbeats!!!』で遊べるモードは3種類！

遊べるモードは3種類あり、1人でも2人でも、オンライン・オフラインで対戦や協力バトルが楽しめます。


【STORY】ゲームを学びながら、じっくりひとりで遊べるSTORYモード


主人公は、ゲーム配信系インフルエンサーユニット「パピッコロ」のシイナとアメ。ある日の配信をきっかけに突然炎上し、謹慎となってしまいます。そんな彼女たちの謹慎明けの配信からストーリーは始まります。さまざまな舞台で奮闘しながら、仲間たちと笑い合い、時には悩みながらも前向きに成長していく２人の物語です。物語を進めると、登場キャラクターや楽曲が解放されます。





【VERSUS】1対1の対戦プレイで遊べるVERSUSモード


オンラインでは「ランクマッチ」や「カジュアルマッチ」、友達と対戦できる「プライベートマッチ」、オフラインでは2台で遊ぶ「ローカル対戦」、2人で遊ぶ「おすそわけ対戦」、1人で遊ぶ「COM対戦」が選べます。自分の好きなスタイルで思いっきり遊んでいただけます。


プレイアブルキャラクターは、コラボも含めて全16体！


キャラクターの個性を活かして対戦しましょう！






【DUOps】仲間と協力して敵と戦う、DUOpsモード


友達やオンラインの仲間と協力して敵と戦う協力プレイが可能です。オンラインでもオフラインでも遊べます。協力プレイなので、実力差があっても気軽に誘って楽しめます。


クリアするとゲーム内通貨の「BeatCoin」をより多く入手できます。




■人気タレントやキャラクターとのコラボも実現！

バーチャルシンガーや東方Project、VTuberの人気タレントやキャラクターたちがプレイアブルで登場です。






【本体収録】


・初音ミク


・重音テト


・白上フブキ


・森カリオペ


・博麗霊夢


・霧雨魔理沙



【関連サイト】QQQbeats!!!　公式X： https://x.com/qqqbeats


　　　　　　　　　　　　　　公式サイト： https://www.taito.co.jp/qqqbeats



【製品概要】


タイトル／ QQQbeats!!!（読み：キュキュキュービーツ）


プラットフォーム：／ Nintendo Switch
ジャンル／ リズミカルパズルゲーム


発売日／ 2025年9月18日（木） ※体験版配信中


ニンテンドーeショップ／ https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000083290
メーカー／ 株式会社タイトー
プレイ人数／1～2人
オンラインマルチプレイ／ Nintendo Switch Online（有料）加入必須


収録曲 ／ 56曲


本体価格 ／ 5,800円（税込）
IARCレーティング／3才以上


権利表記／(C) TAITO CORPORATION


※ ゲーム画面は開発中のものです。実際の製品版の仕様とは異なる場合があります。



権利表記（MUSIC）


(C) IRORI Records / PONY CANYON　(C) blowout Music Labels


Licensed by Virgin Music, A UNIVERSAL MUSIC COMPANY (C) COVER (C) サツキ


(C) Balloon / A-Sketch Inc. (C) 上海アリス幻樂団




権利表記（CHARACTER）


(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net


重音テト (C) 線/小山乃舞世/TD (C) COVER (C) 上海アリス幻樂団


DLCタイトル／ ヒットソングパック Vol.1


配信日 ／ 2025年9月25日（木）


DLC価格 ／ 990円（税込）


権利表記／ (C) TAITO CORPORATION


権利表記（MUSIC）


Licensed by Virgin Music, A UNIVERSAL MUSIC COMPANY


Licensed by Polydor Records, A UNIVERSAL MUSIC COMPANY


Licensed by EMI Records, A UNIVERSAL MUSIC COMPANY


(C) Eve　(C) AKASAKI



DLCタイトル／ バーチャルソングパック Vol.1


配信日 ／ 2025年10月2日（木）


DLC価格 ／ 990円（税込）


権利表記／ (C) TAITO CORPORATION


権利表記（MUSIC）


(C) Chinozo　(C) mui　(C) jon-YAKITORY





