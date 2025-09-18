統合報告書「Nice Group Report 2025」を公開

ナイス株式会社

ナイス株式会社（本社：神奈川県横浜市、社長：津戸 裕徳）は、2025年版統合報告書「Nice Group Report 2025」を発行し、当社ウェブサイトに公開いたしましたのでお知らせします。

当社グループは、「私たちは 信頼を礎に 豊かな住まいと暮らしを実現します」という企業理念のもと、企業価値の向上と持続的な成長を目指しています。「Nice Group Report」は、当社グループのこれまでの提供価値と将来的な価値創造ストーリーをステークホルダーの皆様にお伝えし、対話をするためのコミュニケーションツールと位置付けており、今年で３回目の発行となります。

当社は引き続き、統合報告書やコーポレートサイトを活用した情報開示に努め、ステークホルダーの皆さまとのコミュニケーションを通じて、持続的な企業価値の向上を図ってまいります。

表紙には、建築資材事業と住宅事業を両輪で展開する当社グループの、住まいと暮らしを通じた未来への貢献に対する強い意志を込めています。■「Nice Group Report 2025」

当社グループの現在地と目指すべき将来像をより分かりやすく お伝えできるよう、次の４章で構成しています。

ナイスの価値創造：当社の強みや現在までの提供価値

価値創造の戦略：将来を見据えた中長期の経営戦略

価値創造の基盤：価値創造を実現するESG基盤

コーポレートデータ：財務・非財務データ

■ポイント

１.トップメッセージ

社長の津戸裕徳が就任から１年を経て、創業以来の「信頼」を不変の価値観としつつ、事業環境の変化に対応する組織変革への熱意を語っています。

２.価値創造の事例

国産木材やZEH市場への取り組みなど、価値創造プロセスが生んだ具体的な事例を特集。成長を支える戦略をお伝えしています。

３.財務戦略と株主還元の明示

新たな中期経営計画を詳述。累進配当や連続増配により、企業価値向上と株主還元の両立を目指す強い意志を表明しています。

４.ガバナンスの透明性向上

社外取締役5名による座談会を初掲載。取締役会の健全性とガバナンス体制の透明性向上について述べられています。

＞統合報告書「Nice Group Report 2025」ダウンロードページ(https://www.nice.co.jp/shareholder/annual/)