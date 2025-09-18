【神奈川県小田原市】令和8年4月に「小田原市立たちばなこども園」を開園します！
小田原市
園の完成イメージ
本市橘地域における幼児教育・保育環境のさらなる充実を目指し、同地域の公立幼稚園・下中幼稚園および前羽幼稚園の2園を統合し、市内初となる公立認定こども園「たちばなこども園」を令和8年4月に開園します。
施設概要
名称
たちばなこども園
所在地
小田原市小船174番地の1
構造
木造2階建て
送迎用駐車場
15台程度
開園時間
午前7時30分～午後7時（土曜日は午後4時まで）
給食
完全給食（主食と副食を提供）
定員
92人
定員構成（予定）[表: https://prtimes.jp/data/corp/107858/table/154_1_893e6d111aaa66006dcf99afdd10ff29.jpg?v=202509181127 ]
入園について
(１) 入園希望者説明会の開催
日時：10月11日（土） 午前10時～11時
場所：橘タウンセンターこゆるぎ2階 こゆるぎホールABC
申込：市ホームページから
※参加希望者が定員に達したため、９月27日（土）・10月１日（水）の申込受付けを締め切りました。
※応募者多数により、10月11日（土）午前10時～11時にも追加で開催いたします。
(２) 入園申込について
令和8年4月利用の申込受付は、次のとおり予定しています。
保育部：10月14日（火）から開始
幼稚部：11月4日（火）、5日（水）の2日間
詳細等はこちら（市HP） :
https://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/edu-ch/kosodate/topics/p40057.html
市長動画でも紹介しています！ :
https://youtu.be/2E1b-1WlRXk
■問い合わせ
小田原市子ども若者部保育課（0465-33-1451）