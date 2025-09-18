【神奈川県小田原市】令和8年4月に「小田原市立たちばなこども園」を開園します！

小田原市

園の完成イメージ

本市橘地域における幼児教育・保育環境のさらなる充実を目指し、同地域の公立幼稚園・下中幼稚園および前羽幼稚園の2園を統合し、市内初となる公立認定こども園「たちばなこども園」を令和8年4月に開園します。





施設概要

名称

たちばなこども園


所在地

小田原市小船174番地の1


構造

木造2階建て


送迎用駐車場

15台程度


開園時間

午前7時30分～午後7時（土曜日は午後4時まで）


給食

完全給食（主食と副食を提供）


定員

92人


定員構成（予定）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/107858/table/154_1_893e6d111aaa66006dcf99afdd10ff29.jpg?v=202509181127 ]

入園について

(１) 入園希望者説明会の開催

日時：10月11日（土） 午前10時～11時
場所：橘タウンセンターこゆるぎ2階 こゆるぎホールABC
申込：市ホームページから



※参加希望者が定員に達したため、９月27日（土）・10月１日（水）の申込受付けを締め切りました。


※応募者多数により、10月11日（土）午前10時～11時にも追加で開催いたします。



(２) 入園申込について

令和8年4月利用の申込受付は、次のとおり予定しています。
保育部：10月14日（火）から開始
幼稚部：11月4日（火）、5日（水）の2日間



詳細等はこちら（市HP） :
https://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/edu-ch/kosodate/topics/p40057.html


市長動画でも紹介しています！ :
https://youtu.be/2E1b-1WlRXk


■問い合わせ
小田原市子ども若者部保育課（0465-33-1451）