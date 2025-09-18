【神奈川県小田原市】令和8年4月に「小田原市立たちばなこども園」を開園します！

小田原市園の完成イメージ

本市橘地域における幼児教育・保育環境のさらなる充実を目指し、同地域の公立幼稚園・下中幼稚園および前羽幼稚園の2園を統合し、市内初となる公立認定こども園「たちばなこども園」を令和8年4月に開園します。

施設概要

名称

たちばなこども園

所在地

小田原市小船174番地の1

構造

木造2階建て

送迎用駐車場

15台程度

開園時間

午前7時30分～午後7時（土曜日は午後4時まで）

給食

完全給食（主食と副食を提供）

定員

92人

定員構成（予定）

入園について

(１) 入園希望者説明会の開催

[表: https://prtimes.jp/data/corp/107858/table/154_1_893e6d111aaa66006dcf99afdd10ff29.jpg?v=202509181127 ]

日時：10月11日（土） 午前10時～11時

場所：橘タウンセンターこゆるぎ2階 こゆるぎホールABC

申込：市ホームページから

※参加希望者が定員に達したため、９月27日（土）・10月１日（水）の申込受付けを締め切りました。

※応募者多数により、10月11日（土）午前10時～11時にも追加で開催いたします。

(２) 入園申込について

令和8年4月利用の申込受付は、次のとおり予定しています。

保育部：10月14日（火）から開始

幼稚部：11月4日（火）、5日（水）の2日間

詳細等はこちら（市HP） :https://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/edu-ch/kosodate/topics/p40057.html

市長動画でも紹介しています！ :https://youtu.be/2E1b-1WlRXk

■問い合わせ

小田原市子ども若者部保育課（0465-33-1451）