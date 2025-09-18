大阪・関西万博に“砂糖から塩を生み出す”塩職人・田野屋塩二郎が登場！吉村知事・小泉大臣も食べた「塩おにぎり特別セット」が万博グルメで話題沸騰中！

株式会社オオサカムセンデンキ

大阪・関西万博 大阪ヘルスケアパビリオン「リボーンステージ」で開催される特別イベント「どっすごい！SDGs大阪・関西場所」（主催：株式会社オオサカムセンデンキ）に、革新的な発想で注目を集める塩職人 田野屋塩二郎氏が登場予定です。

万博フードブランド「PACKN-TO」では、既に販売開始している 「塩おにぎり特別セット」 が連日人気を集めています。吉村洋文大阪府知事や小泉進次郎元環境大臣も実際に味わった逸品で、万博来場者の間でも口コミが広がっています。

大阪ヘルスケアパビリオン

■イベント開催の背景

大阪・関西万博は「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに、持続可能な未来に向けた多彩な取り組みが展開されています。

その一環として、リボーンステージで開催される「どっすごい！SDGs大阪・関西場所」では、中小企業や来場者がともにSDGsを体験・学べる企画を展開します。

■“砂糖から塩を生み出す”塩職人、田野屋塩二郎

「究極の塩」を追求し続け、これまでに数々のメディアや食のプロから注目を集めてきた田野屋塩二郎氏。

中でも、砂糖から塩を生み出すという独創的な発想は、食の常識を覆すチャレンジとして話題を呼んでいます。

今回の万博イベント当日、リボーンステージやパクント店舗に塩二郎氏がサプライズ登場するかもしれません。

■パクントの一押しメニュー「塩おにぎり特別セット」

万博限定フードブランド「PACKN-TO」では、すでに販売開始している 「塩おにぎり特別セット」 が話題沸騰中です。

シンプルながらも素材の魅力を最大限に引き出す“究極の塩”を使用したこのおにぎりは、吉村洋文大阪府知事や小泉進次郎元環境大臣も絶賛した逸品。来場者の間でも「万博で一度は食べたいグルメ」として注目が集まっています。

吉村知事、小泉大臣も絶賛の塩おにぎり特別セット

本イベントは、MBSラジオ「ばんぱく宣言」公開録音SDGsを楽しく体感できる「どっすごい！SDGs横綱グランプリ大会」や、来場者が参加できる「相撲でSDGs！どっすごいチャレンジ！」など、ユニークな企画が盛りだくさんです。

ぜひ会場に足を運び、ここでしか味わえない食と体験をお楽しみください。

大阪商工会議所共催イベントが9月20日開催

店舗名：PACKN-TO（ぱくんと）

場所：大阪・関西万博内「大阪ヘルスケアパビリオン／ミライの大阪の食・文化ゾーン」

営業期間：2025年4月13日（日）～10月13日（月）

営業時間：10:00～21:30

主な提供商品：塩おにぎり／海賊サンド／おにぎらず重／プレミアムソルトセット