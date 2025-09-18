社会実践型の探究学習サービス「MIETAN」が東京都「ファーストカスタマー・アライアンス」認定事例カタログに掲載

株式会社ミエタ

社会で活躍する多様な専門家とともに実践的な探究サービスを提供する株式会社ミエタ（東京都中央区、代表取締役：村松知明）は、東京都が取り組む「ファーストカスタマー・アライアンス（公共調達参入促進・自治体連携事業）」の認定事例カタログに掲載されました。

今回の認定カタログへの掲載はミエタが2023年度「東京都現場対話型スタートアップ協働プロジェクト」に取り組んだことによるものです。これにより、ファーストカスタマー・アライアンス（※下記概要参照）に参画している自治体は入札によることなく社会実践型の探究学習サービス「MIETAN」の調達が可能となります。

認定を受けた提供サービスについて

画像1：認定事例カタログより

探究・進路指導コーディネーターの派遣を通じて、学校の「探究的な学び」や「キャリア(進路)学習」に関するスクールポリシー改定、カリキュラム策定や各科目、単元の授業計画・運営支援といった校務支援サービスを提供しています。

各自治体の学校における探究学習の質を高め、学校校務を支援することで教員負担の軽減や働き方改革の実現に貢献してまいります。

【探究学習等のカリキュラム改定支援】

各校の特色教育を形作るため、探究学習に関するカリキュラム全体像や方向性の改定、また、全学年に対し総合探究科目や各科目における探究学習の流れの策定、各単元の授業計画・運営のサポートを行います。

【進路指導・大学入試対策指導支援】

総合型/学校推薦型選抜入試を見据えた高校の体系的な進路指導カリキュラムの策定および各学年に対する進路指導の授業計画・運用支援、また、大学入試に向けた学年全体対象の講義や集団個別指導形式の対策指導を行います。

※ファーストカスタマー・アライアンスとは？

画像2：カリキュラム開発における考え方（※一部）

東京都は、スタートアップ戦略「Global Innovation with STARTUPS」に基づき、世界最高にスタートアップフレンドリーな都市・東京を目指して、グローバルな成長を目指すスタートアップを支援しています。この取組の一つである「ファーストカスタマー・アライアンス（公共調達参入促進・自治体連携事業）」は、入札によることなく製品等の調達が可能となる政策目的随意契約制度（※）を活用し、全国の自治体と共に、スタートアップの製品等の公共調達促進を図ることを目的としています。

「環境」「防災・安全安心」「子育て・教育」「産業・ビジネス」などさまざまな領域から、58の製品・サービスが認定されており、前橋市、長野県、静岡市、豊橋市、堺市、福岡市、文京区、墨田区、大田区、渋谷区、八王子市、新島村、八丈町、東京都が参画しています。（8/31現在）

https://government-startup-platform.deloitte.jp/firstcustomer-alliance

（※）地方自治法施行令第167条の２第１項第４号（新製品の生産又は新役務の提供により、新たな事業分野の開拓を図る者として認定を受けた者から、競争入札によらず随意契約で製品・サービスを調達できることを定めた規定）に基づく認定

ミエタについて

株式会社ミエタは、「“社会をつくり、社会でいきる” 実践的な探究を、多種多様な専門家と共に。」をコンセプトに、100種類以上ある実社会の様々なテーマからワークショップ、フィールドワーク、修学旅行等、各校の特色に合わせた探究プログラムを企画・運営・提供しています。ミエタ独自の専門家ネットワークにより、実社会とつながりながら主体的に学ぶ機会を提供しています。

会社概要

会社名：株式会社ミエタ

代表者：代表取締役社長 村松 知明

所在地：東京都中央区日本橋大伝馬町1-2 SOIL Nihonbashi 2nd 5階

事業内容：探究学習プログラムの企画及び運営、探究・進路指導コーディネーター派遣

H P：https://www.mietaplus.com/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ミエタ 広報担当 染谷・立田・八鍬

E-mail：pr@mietaplus.com