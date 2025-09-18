社会課題解決を志向する、あらゆるプレイヤーが一堂に会する！特別な対面イベント開催
FRJスペシャル in Tokyo 2025.12.6
認定特定非営利活動法人日本ファンドレイジング協会（代表理事：鵜尾雅隆、以下「当協会」）は、2025年12月6日(土)に、TOC有明において、FRJスペシャル in Tokyoを開催いたします。
FRJスペシャル特設サイト :
https://jfra.jp/frj/index.html
FRJスペシャルでは、社会課題解決に投じられるお金の流れをフォーカスします。資金の出し手である方々、受け取り手である方々や、その仲介者として「お金の流れ」そのものを変革することを目指す人々が参加し、社会課題解決に向き合うシステムチェンジの萌芽を感じる、これまでにないディスカッションとネットワーキングの場を創出します。
お金の流れを根本から変えるための、つながりを、ここから。
気候変動や少子高齢化など、複雑化する社会課題に対して、NPOや企業、行政、投資家など多様な主体が連携し、解決に挑む動きが広がっています。これを支える資金として、個人や企業からの寄付、インパクト投資などのお金の流れが生まれています。
FRJスペシャルでは、社会のお金の流れを変えることへ挑戦する人々が集い、「どうすれば本当に社会を変えるお金を届けられるのか」「託されたお金で何を実現するのか」をめぐって議論を繰り広げます。
「FRJ」とは？
2010年から続く、国内唯一のファンドレイジングの年次カンファレンス「FRJ」。FRJ2025（2025年1月開催）にも、NPO/NGOはじめ、企業、大学、行政、財団など社会課題解決に立ち向かうプレイヤーが1000人規模で集い、ファンドレイジングやソーシャルセクターの最新潮流を学び、多くの繋がりが生まれました。
枠を超え、力を合わせるための特別な1日
FRJスペシャル in Tokyoでは17の多彩な対面セッション、展示ブース、ピッチコンテスト、エンディングの大交流会を通じて、お金の流れのシステムチェンジに挑む最先端の知見に触れ、ネットワークを築くことが可能です。
配信はなく、当日対面のみだからこそ話せる・聴ける特別なトピックも多数。また、1日を通じて解放されている交流スペースは、社会変革・社会貢献に関わるお金の流れに関心のある人々の学び・出会いの場として展開します。
〈登壇予定者〉※現時点で確定のみ・プログラム順
小室拓巳 / 株式会社ZOYO / 代表取締役CEO
米良はるか / READYFOR株式会社 / 代表取締役CEO
高橋博之 / 株式会社雨風太陽 / 代表取締役社長
金辰泰 / 一般社団法人Robo Co-op / 創設者/CEO
シェーファー・平ダーヴィッド / 株式会社三井住友銀行 / プライベートバンキング企画部 部長
中沢冬芽 / 株式会社Alumnote / 代表取締役CEO
佐藤正隆 / コングラント株式会社 / 代表取締役・CEO
岡部晴人 / 米日財団 / 在日代表
大西健丞 / 特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン / 代表理事
伊藤和真 / 株式会社PoliPoli / 代表取締役/CEO
田口一成 / 株式会社ボーダレス・ジャパン / 代表取締役CEO
三島理恵 / 認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ / 理事長
小笠原由佳 / インパクト志向金融宣言 / 事務局長代理
溝渕由樹 / 一般社団法人B Market Builder Japan / 代表理事（共同代表）
小沼大地 / 一般社団法人新公益連盟 / 共同代表理事
田淵良敬 / 株式会社Zebras and Company / 共同創業者 / 代表取締役
小崎亜依子 / 一般財団法人日本民間公益活動連携機構（JANPIA） / 出資事業部長
水谷公彦 / 日本大学国際関係学部 / 教授
長谷川攝 / 公益財団法人日本フィランソロピック財団 / 専務理事
大野卓 / 内閣府公益認定等委員会 / 事務局次長
小田理一郎 / 有限会社チェンジ・エージェント / 代表取締役
樽本哲 / インテアス法律事務所 / 代表弁護士
田中美咲 / 株式会社morning after cutting my hair / 代表取締役
御手洗薫 / 株式会社岡澤商店 / ファンドレイジングコンサルタント
北村政記 / 奏ワークス株式会社 / 代表取締役
深尾昌峰 / 龍谷大学 / 副学長/政策学部教授
久保匠 / 株式会社すくらむ / 代表取締役CEO
宮内俊樹 / 株式会社トラストバンク / ゼネラルマネージャー
鳥谷健二 / 雲南市役所 / 課長
水谷衣里 / 株式会社風とつばさ / 代表取締役
渡部カンコロンゴ清花 / NPO法人WELgee創業者
三浦美樹 / 一般社団法人日本承継寄付協会 / 代表理事
松原良樹 / 株式会社ガクシー / 代表取締役CEO
河合将樹 / 株式会社UNERI / 代表取締役CEO
大西冬馬 / フリーランス / Face to Faceファンドレイザー
下垣圭介 / gooddo株式会社 / 代表取締役
新田拓真 / OSUSO（株式会社USTUS） / 代表取締役
杉之原明子 / 特定非営利活動法人みんなのコード / 代表理事 / CEO
原田未来 / 一般社団法人越境イニシアチブ / 代表理事
高藤悠子 / プロビティ・グローバルサーチ株式会社 / 代表取締役
加藤紘章 / 一般社団法人ロングスプーン協会理事/事務局長
中村涼香 / NPO法人ボーダレスファウンデーション / 理事
平井登威 / NPO法人CoCoTELI / 理事長
川崎莉音 / NPO法人#Your Choice Project / Co-founder
日向昭人 / 公益財団法人PwC財団 / 代表理事
久田哲史 / 公益財団法人Soil / 代表理事
薗田綾子 / 公益財団法人みらいRITA / 代表理事
〈プログラム〉
9:30～11:00 オープニングセッション「社会の仕組みを変えるー新しいお金の流れをデザインする」
11:30～17:55 全16の対面セッション
18:15～20:00 大交流会
〈開催概要・チケット〉
日時：2025年12月6日(土) セッション・交流会 9時30分～20時00分（8時50分開場）
会場：TOC有明［東京都江東区有明3丁目5番7号］
りんかい線国際展示場駅より徒歩5分
ゆりかもめ東京ビッグサイト駅／有明駅より徒歩6分
対面イベントのみ
チケット：
FRJスペシャルチケット[早割・税込] 24,200円（会員）/ 29,700円（一般）
FRJスペシャルチケット[通常・税込] 27,500円（会員）/ 33,000円（一般）
最もお得な早割は2025年11月6日(木)まで申込受付中です。
※学生無料招待券などの特別枠がございます。チケットの詳細は特設サイトでご確認ください。
【同時開催】お金の流れを進化させる事業アイディアを募集！ピッチコンテスト
これからの社会に必要とされる新たな事業や仕組みを、ともに育んでいきたい。そんな思いを共有する協賛社とともに、ピッチコンテストを同時開催します。ファイナリストに選ばれた方は、FRJスペシャルでアイディアをプレゼンテーションし、審査員と当日来場者の投票によってグランプリが決定します。
社会のお金の流れを変えるアイディアを形にしたい
実現したいビジョンに共鳴する仲間に出会いたい
事業の可能性をひろげる機会をつかみたい
革新的なアイディアをお待ちしています。この機会に、あなたの想いを聞かせてください。
詳細を見る :
https://jfra.jp/news/56717
【同時開催】FRJオンデマンド＼今、必要とされるファンドレイジングのすべてを／
ファンドレイジングのスキルやノウハウ、最新トレンドを学びたい方へ。今年もFRJオンデマンドを開催！「国立科学博物館 9億円超えクラファンから2年。その後の寄付戦略」、「法人寄付「セグメント戦略」入門」「変化する助成金 ファンドレイザーが知るべき潮流と活用ポイント」など、30セッション以上が102日間見放題。
オンデマンド セッション一覧 :
https://jfra.jp/frj/ondemand/index.html
【本件に関するお問合せ先】
認定特定非営利活動法人日本ファンドレイジング協会
広報担当：事務局次長 宮下真美
メールアドレス：pr@jfra.jp