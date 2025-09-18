ハロウィンイベント「HAPPY HALLOWEEN PARTY」　10月31日（金）まで【Standard Cafe & Gallery】

株式会社Standard


Standard Cafe & Galleryでは9月13日（土）～10月31日（金）の期間、ハロウィンイベント「HAPPY HALLOWEEN PARTY」を開催しています。


ハロウィンイベントは毎年恒例で行っており、今年は「ジャック・オー・ランタン」が印象的なデザインです。


期間中、店内外のハロウィンラッピング、期間限定メニューの販売、Instagramフォローでお菓子プレゼントを行なっています。


Standard Cafe & Galleryのハロウィンイベントをぜひ体験してください。


皆様のご来店、クルー一同心からお待ちしております。


靱公園店


▲ ファサード


▲ 書棚

▲ テーブル

緑地公園店


▲ ファサード


▲ テーブル

▲ カウンター

期間限定メニュー



BOO!ブルーベリースムージー　950円


ブルーベリーのスムージーの上にたっぷりホイップとチョコソースをトッピング。


カップ横から覗くゴーストをデコレーションしたハロウィンらしいドリンク。



ゴースト・ドーナッツ　980円


ドーナッツの上にさつまいもアイスをトッピングし求肥かぶせてゴーストに。



ほうじ茶ラテ“ジャック“　710円


ラテアートをジャック・オー・ランタンにした、ハロウィンバージョンのほうじ茶ラテ。



※価格は全て税込






お菓子プレゼント


イベント期間中、公式Instagramアカウントをフォローいただいた方にお菓子をプレゼント。


店舗クルーにフォロー後の画面をご提示ください。





■ 会社概要


社　　名：株式会社Standard


代　　表：代表取締役 左納一郎


設　　立：2012年 8月 8日


本　　社：大阪府吹田市春日4-13-15


電話番号：06-6155-8684



【事業内容】


内装空間プロデュース業（ 住宅・店舗・オフィス ）デザイン～設計～施工まで・家具製作・不動産事業・カフェ事業・アパレル及びグッズ企画～販売まで



HP：リノベーション(https://standard-coltd.com/) / 不動産(https://www.standard-fudosan.com/)


Instagram：リノベーション(https://www.instagram.com/standard_coltd/) / 不動産(https://www.instagram.com/standard_fudousan_with_renove/) / カフェ(https://www.instagram.com/standard_cafe_and_gallery/)