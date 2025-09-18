ハロウィンイベント「HAPPY HALLOWEEN PARTY」 10月31日（金）まで【Standard Cafe & Gallery】
Standard Cafe & Galleryでは9月13日（土）～10月31日（金）の期間、ハロウィンイベント「HAPPY HALLOWEEN PARTY」を開催しています。
ハロウィンイベントは毎年恒例で行っており、今年は「ジャック・オー・ランタン」が印象的なデザインです。
期間中、店内外のハロウィンラッピング、期間限定メニューの販売、Instagramフォローでお菓子プレゼントを行なっています。
Standard Cafe & Galleryのハロウィンイベントをぜひ体験してください。
皆様のご来店、クルー一同心からお待ちしております。
靱公園店
▲ ファサード
▲ 書棚
▲ テーブル
緑地公園店
▲ ファサード
▲ テーブル
▲ カウンター
期間限定メニュー
BOO!ブルーベリースムージー 950円
ブルーベリーのスムージーの上にたっぷりホイップとチョコソースをトッピング。
カップ横から覗くゴーストをデコレーションしたハロウィンらしいドリンク。
ゴースト・ドーナッツ 980円
ドーナッツの上にさつまいもアイスをトッピングし求肥かぶせてゴーストに。
ほうじ茶ラテ“ジャック“ 710円
ラテアートをジャック・オー・ランタンにした、ハロウィンバージョンのほうじ茶ラテ。
※価格は全て税込
お菓子プレゼント
イベント期間中、公式Instagramアカウントをフォローいただいた方にお菓子をプレゼント。
店舗クルーにフォロー後の画面をご提示ください。
■ 会社概要
社 名：株式会社Standard
代 表：代表取締役 左納一郎
設 立：2012年 8月 8日
本 社：大阪府吹田市春日4-13-15
電話番号：06-6155-8684
【事業内容】
内装空間プロデュース業（ 住宅・店舗・オフィス ）デザイン～設計～施工まで・家具製作・不動産事業・カフェ事業・アパレル及びグッズ企画～販売まで
HP：リノベーション(https://standard-coltd.com/) / 不動産(https://www.standard-fudosan.com/)
Instagram：リノベーション(https://www.instagram.com/standard_coltd/) / 不動産(https://www.instagram.com/standard_fudousan_with_renove/) / カフェ(https://www.instagram.com/standard_cafe_and_gallery/)