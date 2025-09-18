ハロウィンイベント「HAPPY HALLOWEEN PARTY」　10月31日（金）まで【Standard Cafe & Gallery】

株式会社Standard

Standard Cafe & Galleryでは9月13日（土）～10月31日（金）の期間、ハロウィンイベント「HAPPY HALLOWEEN PARTY」を開催しています。

ハロウィンイベントは毎年恒例で行っており、今年は「ジャック・オー・ランタン」が印象的なデザインです。

期間中、店内外のハロウィンラッピング、期間限定メニューの販売、Instagramフォローでお菓子プレゼントを行なっています。

Standard Cafe & Galleryのハロウィンイベントをぜひ体験してください。

皆様のご来店、クルー一同心からお待ちしております。

靱公園店

緑地公園店

期間限定メニュー

▲ ファサード▲ 書棚▲ テーブル▲ ファサード▲ テーブル▲ カウンター

BOO!ブルーベリースムージー 950円

ブルーベリーのスムージーの上にたっぷりホイップとチョコソースをトッピング。

カップ横から覗くゴーストをデコレーションしたハロウィンらしいドリンク。

ゴースト・ドーナッツ 980円

ドーナッツの上にさつまいもアイスをトッピングし求肥かぶせてゴーストに。

ほうじ茶ラテ“ジャック“ 710円

ラテアートをジャック・オー・ランタンにした、ハロウィンバージョンのほうじ茶ラテ。

※価格は全て税込

お菓子プレゼント

イベント期間中、公式Instagramアカウントをフォローいただいた方にお菓子をプレゼント。

店舗クルーにフォロー後の画面をご提示ください。

■ 会社概要

社 名：株式会社Standard

代 表：代表取締役 左納一郎

設 立：2012年 8月 8日

本 社：大阪府吹田市春日4-13-15

電話番号：06-6155-8684

【事業内容】

内装空間プロデュース業（ 住宅・店舗・オフィス ）デザイン～設計～施工まで・家具製作・不動産事業・カフェ事業・アパレル及びグッズ企画～販売まで

HP：リノベーション(https://standard-coltd.com/) / 不動産(https://www.standard-fudosan.com/)

Instagram：リノベーション(https://www.instagram.com/standard_coltd/) / 不動産(https://www.instagram.com/standard_fudousan_with_renove/) / カフェ(https://www.instagram.com/standard_cafe_and_gallery/)