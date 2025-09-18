Similarweb、カスタマーフォーラムにて「Similarweb Customer Awards 2025」受賞企業を発表

SimilarWeb Japan株式会社

デジタルインテリジェンス分野のリーディングカンパニーであるSimilarWeb Japan 株式会社（本社：東京都千代田区、カントリーマネージャー：米田 匡克、以下「Similarweb」）は、2025年9月17日（水）に開催したカスタマーイベント「Similarweb Customer Forum 2025 TOKYO」において、カスタマーアワード「Similarweb Customer Awards 2025」の受賞企業を発表しました。

「Similarweb Customer Awards 2025」は、Similarwebのプラットフォームを活用し、データドリブンな意思決定やデジタル戦略において顕著な成果をあげた企業を表彰するものです。利用状況や成果事例など多角的な評価基準に基づき4部門で各社を選出しました。

「Similarweb Customer Forum 2025 TOKYO」会場にて。受賞企業の皆様

各アワードと受賞企業

🏆 Top Platform Usage Award（最多利用賞）

期間中に最も多くのクエリを実行した企業に授与されます。

受賞企業：株式会社Speee 、株式会社ファンコミュニケーションズ

🌟 Rookie Customer of the Year（最優秀新人賞）

ご契約初年度において最も積極的にSimilarwebを活用した企業を表彰します。

受賞企業：株式会社エアトリ、株式会社プルークス

💡 Best Use Case Award（ベストユースケース賞）

公開された導入事例記事の中で、最も多く閲覧された企業に授与されます。

受賞企業：日本ピザハット株式会社、株式会社アイモバイル

Top API Usage Award（API活用賞）

APIを積極的に活用し、データ活用を推進した企業を表彰します。

受賞企業：ヤマハ株式会社

SimilarWeb Japan カントリーマネージャー 米田 匡克 のコメント

「このたび『Similarweb Customer Awards 2025』を開催し、データ活用において素晴らしい成果を収められたお客様を表彰できたことを大変嬉しく思います。受賞企業の皆様は、Similarwebを最大限にご活用いただき、デジタル戦略の推進や新たな市場価値の創出に大きく貢献されています。今後もSimilarwebは、お客様の成功を支援し、日本企業のデジタル変革を共に推進してまいります。」

Similarwebについて

Similarwebは、最高品質のデジタルデータで企業が市場を勝ち抜くことを支援します。オンラインで何が起きているかを明らかにし、戦略構築、顧客獲得の最適化、収益化の向上に必要不可欠なデジタルデータと分析を企業に提供します。またSimilarwebは、企業が最良のビジネスチャンスをいち早く発見・獲得し、ビジネスに対する新たな脅威に即座に対応できるよう、常にアンテナを張っていられるようサポートします。Similarwebが提供するサービスは、デジタル・エコシステムの中で起きる変化を理解する手段として、業種業態を問わず、よりスマートなビジネス判断をするために日常的に使われています。詳しくは www.similarweb.com/ja をご覧ください。

