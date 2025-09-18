&TEAM　祝・韓国デビュー&結成3周年!! そして…?? イケビジュぎゅっ!! 共同生活を妄想のぞき見(ハート)

韓国デビューおめでとう(ハート) 9人揃っては初の表紙!!

株式会社小学館『CanCam』11月号特別版

メンバー全員が世界遺産級のビジュアル&パフォーマンス力の持ち主で、3rd SINGLE『Go in Blind（月狼）』はグループ初のミリオン認定！ 結成3周年を迎えた9月3日には韓国デビューを電撃発表しYahoo!ニュースのトップを飾るなど、今最注目の日本発グローバルグループ&TEAM。規格外にイケてる9人が、9月22日（月）発売の『CanCam』11月号特別版に登場します。

全員揃っては初となる表紙には、9人がぎゅっと密着したカットをチョイス。メンバー全員に見つめられているみたいで、心拍数が急上昇！ 美しすぎる顔立ちをじっくり堪能できるほか、絆の強さにぐっとくるスペシャルな表紙になりました(ハート)

また、誌面でも計13ページの大ボリューム特集をお届け。実際に共同生活を送る&TEAMの「おうちをのぞいてみたら・・・」をテーマにした企画のほか、世界へと新たな一歩を踏み出す今の心境とLUNE（ファンダム名）への想いに迫るインタビュー、メンバー同士の素顔に迫る相関図など盛りだくさん！

さらに、本リリースで初解禁となるフォトムックCanCam Meets 『&TEAM』（11月18日発売）の告知ページも掲載（フォトムックの詳細は本リリースの最後）。また、NICHOLAS×HARUAがDIESELの新作アイテムでリンクコーデを披露するスペシャルページも！ 結成3周年に、韓国デビューに、フォトムックの発売に・・・。快進撃が止まらない&TEAMの全てが詰まった誌面をお楽しみに。付録には、爆イケ(ハート)&TEAM×CanCam Special “スケスケ”ステッカーが付いてきます！

撮影テーマは「おうちをのぞいてみたら・・・」

“おうち”をテーマにした企画ではJO×HARUA、NICHOLAS×MAKI、EJ×FUMA×TAKI、K×YUMAのユニットに分かれて、プライベート感がたまらないカットをたっぷりと撮り下ろしました。たとえばNICHOLAS（写真左）×MAKI（同右）の撮影コンセプトは“Laundry Time”。仲良く洗濯物を抱えたふたりの笑顔が眩しい(ハート)

「ずっと一緒に生活しているから、もう家族のような存在になっています。そばにいることに慣れたというか、自然になりましたし、だからこそ、バラエティ番組やコンテンツで、自分たちも作らないで楽しめるのが最高です！」とNICHOLAS。 「宿舎では何担当？」「一緒に暮らすときのマイルールは？」「普段のルームウエアは？」など、メンバーの普段の姿を知ることができる&妄想をかきたてられる質問にも赤裸々に答えてもらいましたので、お楽しみに。

10月28日に、&TEAM KR 1st Mini Album 'Back to Life'で韓国デビューを果たす&TEAM。

「韓国という舞台で僕たちの力を証明するときが来ました。これから色んな姿をお見せできると思うので、楽しみにしてほしいです」（K）

「今回韓国デビューという大きな挑戦をするけど、大きな夢を叶える新たな一歩でもあるので、LUNEの方も温かい目で見守ってください」（EJ）

「『ついに来たか！』という感じ。本格的に海外でも活動できるグループになったと思えたし楽しみです」（MAKI）

この3年間の振り返りや、韓国デビューを目前に控えた今の心境、LUNEへの感謝の想いを語る全員集合インタビューもたっぷり掲載していますので、ぜひご覧ください。

特製メンバー相関図&爆イケ(ハート)ステッカー付録も

特集の後半には、3年間でメンバー同士の印象がどう変化したかをあらためて調査した、ここだけのメンバー相関図も掲載。EJにとって「センスの塊！ よくおいしいごはんを買ってくれる」のはK。そんなKにとって「かわちい赤ちゃん(ハート)」なのは・・・？ 「世界一優しい妖精」「パーフェクトマッスル」「ツンデレ猫」など、仲良しなメンバー同士ならではの独特すぎるワードセンスとわちゃわちゃ感が見どころです！

さらにさらに！ 今号の付録は爆イケ(ハート)&TEAM×CanCam Special“スケスケ”ステッカーです。集合カットのほか、9人それぞれのクールなキメ顔、多彩な表情&ポーズを楽しめる全身カットがクリアステッカーに。スマホやペンライトに貼ることで、推しといつでも一緒にいられます。

いよいよ世界に羽ばたく&TEAMの魅力をボリューム満点でお届けする『CanCam』11月号特別版は、9月22日（月）発売。ユニットごとに撮影したサイン入り生チェキプレゼント（4名さま）の応募券も付いてきます！

さらにさらに、11月18日（火）『CanCam』から&TEAM フォトムックが発売!!

[CanCam』11月号特別版付録 爆イケ(ハート)&TEAM×CanCam Special“スケスケ”ステッカー

リアコ感たっぷりのグラビアに定評のある『CanCam』が手がける、新形態のビジュアルマガジン『CanCam Meets』が始動！ 今旬の人を彼氏・彼女感たっぷりに、一冊まるごと全て撮り下ろしでお届けします。

記念すべき第一弾は&TEAM。「もしも&TEAMが私たちと同じ世界線にいたら・・・」をテーマに、「もしも恋人だったら」「もしも夏休みにみんなで遊びに行ったら」など、妄想をかきたてるようなシチュエーションが満載！ 「ここまでナチュラルな&TEAMはなかなか見られないかも！」とメンバーたちも太鼓判を押す、新鮮な表情を詰め込みました。

表紙は通常版、HMV限定版、楽天ブックス限定版の３バージョン。それぞれに綴じ込み付録ツヤツヤビジュアルカードが付いてきます。さらに！ HMV限定版にはメンバー一人ひとりのランダム手つなぎカード（全9種）、楽天ブックス限定版はメンバー全員が集合したポストカード付き！ 『CanCam』11月号特別版の“スケスケ”ステッカーも合わせてぜひコンプリートしてください。

“&TEAM史上最高の恋人感”をお約束する渾身のフォトムック。気になる表紙カットや特典の詳細は後日公開しますので、続報をお楽しみに♪

フォトムック先行カットフォトムック先行カット

【フォトムック書誌情報】

書名：CanCam Meets 『&TEAM』（表紙違い3種）

定価：2,750円（税込）

発売日:2025年11月18日（火）

体裁：A4変形・132ページ

特典：ツヤツヤビジュアルカード（3種すべてに絵柄違いで）、ランダム手つなぎカード全9種（HMV限定版のみ付属）、メンバー全員ポストカード（楽天ブックス限定版のみ付属）

発行：小学館

https://www.shogakukan.co.jp/books/09802115 (https://www.shogakukan.co.jp/books/09802115)※記載の情報は変更になる可能性があります。

⚫『CanCam』11月号特別版

発売日:9月22日（月）

価格:970円（税込）

発行:小学館

https://cancam.jp/

11月号特別版の予約・購入はこちら :https://www.amazon.co.jp/CanCam-%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3-2025%E5%B9%B411%E6%9C%88%E5%8F%B7-%E7%89%B9%E5%88%A5%E7%89%88-%E9%9B%91%E8%AA%8C/dp/B0FMYYH7G5/ref=sr_1_1?crid=4Z0DXT4IBPYH&dib=eyJ2IjoiMSJ9.l3ZLlVgMdRLtrmYY38hKwS2lSIUcHWss9c4xg2Gv9hiILEQV-irq8LileAU81knYY7jy7YVcmBiij8BNUFYCauCeEkcWvXOonPyntERAKIqf5HkTbAhA66-JL5eIws6yCK4ZTq23p0b3sZBkeK6g0ZjqsVPKiMbwo2OAKvHVesJYJGHeiwdWk3Jd3x2Omvbjabw4VpJswaixWQ3PPtd2xtJORdJECuVkUIZHCcTwJCxo-Pzj1a-vkHMOPR9Q3KrBOzdQpkLNlnX3NmMzcqt3ovg1QgzxDRdzHc_wDc_rnHI.KQHVow4qXm-NWCoWV-tEFcFzL_lVz0DmD_bX2bgQEC8&dib_tag=se&keywords=cancam+11%E6%9C%88%E5%8F%B7+%E7%89%B9%E5%88%A5%E7%89%88&qid=1758086527&sprefix=cancam+%2Caps%2C178&sr=8-1