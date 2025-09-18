今だけすべての講座が10%オフ！ リスキリング・人材開発を支援する「実践力UPの秋！ スキルアップ応援キャンペーン」を開催中
株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社である株式会社TOASU（東京・品川／代表取締役社長：宮田晃）は、2025年9月12日（金）から30日（火）までの19日間、「Gakken Skills GATEWAY」にて、期間限定の「実践力UPの秋！ スキルアップ応援キャンペーン」を開催しています。
■クーポン利用でお得に受講
キャンペーン中にクーポンコードをご入力いただくと、Gakken Skills GATEWAYで提供しているすべての研修コースを一律10%オフでご購入いただけます。
▶Gakken Skills GATEWAY：https://skills-gateway.gakken.jp/
Gakken Skills GATEWAYでは、リアルタイムで受講できるオープン（公開型）研修と、受講者の都合に合わせて学べるeラーニング、2種のコンテンツをご用意しております。
オープン研修：その場で講師とやり取りができ、即実務利用につながる学習体験
eラーニング：一般的なビジネススキルやITスキルから、三井化学制作監修「工場の安全と環境を守るeラーニング」、電通PRコンサルティング制作「広報講座」など、ここでしか手に入らない特別コンテンツも充実
個人の受講はもちろん、法人でまとめての購入も可能です。
この貴重な機会をぜひご利用ください。
【クーポン対象コース例】
・プラス・セキュリティ人材コース メインコース（https://skills-gateway.gakken.jp/view/item/000000000316）
・データサイエンス基礎講座（https://skills-gateway.gakken.jp/view/item/000000000291）
・AIビジネスプランナー養成講座（https://skills-gateway.gakken.jp/view/item/000000000292）
・Office基礎力アップパッケージ（https://skills-gateway.gakken.jp/view/item/000000000266）
・プロジェクトマネジメント概説（https://skills-gateway.gakken.jp/view/item/000000000008）
・三井化学 工場の安全と環境を守るeラーニング（https://skills-gateway.gakken.jp/view/item/000000000213）
・電通PRコンサルティング 広報講座（https://skills-gateway.gakken.jp/view/item/000000000191）
......etc.
※そのほか、多数のコースが対象です。
詳細はGakken Skills GATEWAY（https://skills-gateway.gakken.jp/）をご確認ください。
■こんな方におすすめ
・自身のビジネススキル向上を目指したい方
・企業の人事担当者として人材育成・リスキリング施策を検討中の方
・実務に基づいた実践的な知識を習得したい方
■キャンペーン概要
【期間】2025年9月12日～2025年9月30日
【対象】Gakken Skills GATEWAYに掲載されているすべての研修コース
【利用方法】購入手続きの際にクーポンコード「TOASU2509」を入力
※注意事項
・購入時にクーポンコードを入力されなかった場合は定価での販売となります
・受講日が期間外であっても、購入が期間内であれば割引対象となります
・期間中、クーポンコードは何度でもご利用いただけます
■株式会社TOASU
https://toasu-gakken.co.jp/
・代表取締役社長：宮田晃
・法人設立年月日：1995年3月28日（2022年10月1日商号変更）
・資本金：20,000,000円
・所在住所：〒141-0031 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・電話番号：03-6431-1411（代表）
・事業内容：研修サービス事業
組織開発事業
コンサルティング事業
外国人就労支援事業
研修内製化支援事業（コンテンツ開発サービス 他）
アセスメント事業（人材・組織アセスメント、社内試験支援サービス）
ASUBeTO事業（人事・教育DXプラットフォーム）
■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）
https://www.gakken.co.jp/
・代表取締役社長：宮原 博昭
・法人設立年月日：1947年3月31日
・資本金：19,817百万円
・売上高：1,855億円、連結子会社79社（2024年9月期）
東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）
・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・電話番号：03-6431-1001（代表）
・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社
教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、
学習教材などの出版・コンテンツ事業、
教科書・保育用品などの園・学校事業など
医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、
認知症グループホーム事業、
保育園・学童などの子育て支援事業など
グローバル：150か国以上で活動・事業展開