今だけすべての講座が10%オフ！　リスキリング・人材開発を支援する「実践力UPの秋！　スキルアップ応援キャンペーン」を開催中

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社である株式会社TOASU（東京・品川／代表取締役社長：宮田晃）は、2025年9月12日（金）から30日（火）までの19日間、「Gakken Skills GATEWAY」にて、期間限定の「実践力UPの秋！ スキルアップ応援キャンペーン」を開催しています。

■クーポン利用でお得に受講

キャンペーン中にクーポンコードをご入力いただくと、Gakken Skills GATEWAYで提供しているすべての研修コースを一律10%オフでご購入いただけます。

▶Gakken Skills GATEWAY：https://skills-gateway.gakken.jp/

Gakken Skills GATEWAYでは、リアルタイムで受講できるオープン（公開型）研修と、受講者の都合に合わせて学べるeラーニング、2種のコンテンツをご用意しております。

オープン研修：その場で講師とやり取りができ、即実務利用につながる学習体験

eラーニング：一般的なビジネススキルやITスキルから、三井化学制作監修「工場の安全と環境を守るeラーニング」、電通PRコンサルティング制作「広報講座」など、ここでしか手に入らない特別コンテンツも充実

個人の受講はもちろん、法人でまとめての購入も可能です。

この貴重な機会をぜひご利用ください。

【クーポン対象コース例】

・プラス・セキュリティ人材コース メインコース（https://skills-gateway.gakken.jp/view/item/000000000316）

・データサイエンス基礎講座（https://skills-gateway.gakken.jp/view/item/000000000291）

・AIビジネスプランナー養成講座（https://skills-gateway.gakken.jp/view/item/000000000292）

・Office基礎力アップパッケージ（https://skills-gateway.gakken.jp/view/item/000000000266）

・プロジェクトマネジメント概説（https://skills-gateway.gakken.jp/view/item/000000000008）

・三井化学 工場の安全と環境を守るeラーニング（https://skills-gateway.gakken.jp/view/item/000000000213）

・電通PRコンサルティング 広報講座（https://skills-gateway.gakken.jp/view/item/000000000191）

......etc.

※そのほか、多数のコースが対象です。

詳細はGakken Skills GATEWAY（https://skills-gateway.gakken.jp/）をご確認ください。

■こんな方におすすめ

・自身のビジネススキル向上を目指したい方

・企業の人事担当者として人材育成・リスキリング施策を検討中の方

・実務に基づいた実践的な知識を習得したい方

■キャンペーン概要

【期間】2025年9月12日～2025年9月30日

【対象】Gakken Skills GATEWAYに掲載されているすべての研修コース

【利用方法】購入手続きの際にクーポンコード「TOASU2509」を入力

※注意事項

・購入時にクーポンコードを入力されなかった場合は定価での販売となります

・受講日が期間外であっても、購入が期間内であれば割引対象となります

・期間中、クーポンコードは何度でもご利用いただけます

