SHE、九州初拠点となる「SHE Fukuoka」を天神駅直結「WeWork 天神ブリッククロス」に秋冬にオープン

学ぶから働くまでを支援する女性向けキャリアスクール「SHElikes(シーライクス)」を運営するSHE株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役CEO/CCO：福田恵里、以下SHE）は、九州エリア初となる拠点「SHE Fukuoka」を、2025年11月～12月初旬に福岡市中央区天神にオープンします。

2025年2月のシリーズCの資金調達、同年8月の「日本スタートアップ大賞 審査員会特別賞」受賞を経て、全国展開を加速させるSHEが4年ぶりに開設する地域拠点です。日本の女性のキャリア課題解決に向けて、九州の女性が「自分らしい働き方」を描けるコミュニティを創出して参ります。

本拠点は、全国展開するコミュニティ型ワークスペース「WeWork 天神ブリッククロス」に入居し、地域企業やクリエイターとの共創を通じて、女性の新しいキャリアの選択肢を福岡から広げてまいります。

今回の拠点開設に伴い、SHE Fukuokaの立ち上げを担うリード担当者の採用を開始し、採用希望者向けにカジュアル面談採用イベントも開催します。

福岡のカルチャーやエリア、人の魅力を生かし、九州の女性が自分らしいキャリアを描けるコミュニティを共に育てていく仲間を求めています。

■ SHE Fukuokaについて

表参道からスタートしたSHElikesは、女性の理想の人生に伴走するキャリアコミュニティとして事業を展開してまいりました。2019年からはオンライン受講の体制を完備し、場所や時間の制限なく全国にサービスを提供しています。現在、累計会員数は20万人以上、定額学び放題の職種スキルは50以上にまで拡大しています。

九州初進出となる「SHE Fukuoka」は、「SHE Ginza」（東京）、「SHE Nagoya」（名古屋市）、「SHE Umeda」（大阪市）に続く4つ目の地域拠点です。SHE Fukuokaでは、

１.新規入会希望者向けのSHElikesの案内・紹介及びキャリアカウンセリングの提供

２.コミュニティ活動・イベント・勉強会などの実施拠点として、仲間とともに学ぶオフラインコミュニティの提供

３.地元企業や組織、クリエイターとの共創拠点

として機能する予定です。

オープン後には、SHE Fukuokaで実施する拠点イベントの申し込み予約も開始予定です。

開設の背景

SHEはこれまで東京・名古屋・大阪に拠点を展開してきました。一方で、受講生の居住エリアはその3都市のエリアで多数を占め、地域差の偏りがありました。また、是正されつつあるものの、地方と都市圏では仕事の量や種類において格差が存在しています。

このような課題解決のため、また受講生の皆様からも「地方でも、気軽に拠点コミュニティに参加したい」という声を多く寄せられたことから、待望の九州エリアでの拠点展開を決定しました。

福岡は、全国平均に比べ、20代～50代の働く世代の女性人口比率が多い(※)ことや、起業・スタートアップ支援が充実していることなど、SHEのカルチャーやサービスと親和性の高いエリアです。九州全域からもアクセスがよく、女性が自分らしく働き・生きるカルチャーを発信する拠点として最適だと考えています。

※『福岡県男女共同参画白書』人口の女子比率（令和6年）より



WeWork入居による共創の可能性

SHE Fukuokaは、アクセス至便で天神駅直結の「WeWork 天神ブリッククロス」に入居します。多様な企業・スタートアップが入居し、コミュニティを形成するWeWorkに拠点を置くことで、入居企業とのコラボレーションや地元企業との共創プロジェクトを推進していきたいと考えています。これらの実現を通じて、地域から全国へと広がる「女性×キャリア」の新しい取り組みを仕掛けていく予定です。

＜SHE Fukuoka詳細＞

所在地 ｜福岡市中央区天神1丁目14-18 WeWork 天神ブリッククロス内

アクセス｜福岡市営地下鉄空港線「天神駅」直結

オープン予定日｜11月～12月初旬予定

■ ステイトメント

SHE福岡爆誕！

ここは、人生の楽しみ方を一番知っている街。

美味しいご飯、美味しいお酒、最高の友人たち。

そんな街に、仕事の楽しみ方、お金の手に入れ方を

みんなで学び合えるサービスがこの冬、爆誕しちゃいます。

「そしたら、人生もっと楽しくなるやん。」

そんな言葉を聞けるのが、今から楽しみです！

2025冬 SHE Fukuoka OPEN

■ 地域展開担当責任者のコメント

SHE株式会社 執行役員 地域展開担当責任者 下垣恵

SHEとしては4年振りのオフライン拠点のオープンです。コロナ禍を経て、よりオフラインでの体験やコミュニケーションの価値が再評価される中で、SHEの熱狂を直接感じていただける場所を新たにお届けできることをとても嬉しく思います。九州初となる福岡拠点は、ちょうど3年前の2022年9月に「全国行脚」という企画でお邪魔させていただいて以来の念願です。九州、福岡が大好きな皆様と一緒に、新しい働き方や生き方の形を創っていけることをとても楽しみにしています。

また、地域企業や自治体の皆様との連携を強化すべく、SHEとしては初めてのWeWorkへの拠点開設を決定致しました。受講生の皆様だけではなく、九州の皆様と共に、この場所から新しい熱狂を生み出し、一緒に盛り上げていきたいと思っています。SHEをどうぞよろしくお願いします！

■ 採用説明会について

SHE Fukuokaの採用に関心をお持ちの方に向けて、「採用説明会」を開催します。

当日は、SHEの事業やカルチャーを紹介するほか、担当メンバーとのカジュアルな対話を通じて、拠点立ち上げリード担当者としての働き方やキャリアの可能性を具体的にイメージしていただけます。



＜開催概要＞

・開催日程：2025年9月27日（土）

第一部｜13:00-14:00、【希望制】カジュアル面談実施｜14:30開始 / 15:00開始（30分程度）

第二部｜16:00-17:00、【希望制】カジュアル面談実施｜17:30開始 / 18:00開始（30分程度）

・開催場所：SHE Fukuoka（福岡市中央区天神1丁目14-18 WeWork 天神ブリッククロス 14F）

・対象者 ：福岡・九州からキャリア支援に関わりたい方、拠点立ち上げに挑戦したい方

・申込方法：下記イベントページより予約

第一部：https://shelikes.jp/events/5531

第二部：https://shelikes.jp/events/5534

■ 採用情報｜「SHE Fukuoka 拠点立ち上げリード」募集について

「SHE Fukuoka」の立ち上げに伴い、福岡から女性のキャリアを支援するセールスエキスパート兼コミュニティマネージャーの募集を開始します。このポジションは、福岡でSHEのカルチャーとコミュニティの一歩目を創り、波及させる新たなポジションです。九州全域に女性のキャリアや生き方の可能性を広げていく推進役として、女性活躍を地域から牽引したい方、キャリアコミュニティの成長をリードしたい方のご応募をお待ちしております。

採用詳細は下記URLよりご確認ください。

https://www.wantedly.com/projects/2170760

＜採用情報詳細＞

・募集ポジション

SHE Fukuoka 拠点立ち上げリード（正社員）

・主な業務内容

・新規顧客獲得（体験レッスンの運営）

ーオフラインでの体験レッスンの運営責任者

ーサービス説明・キャリアカウンセリングの実施

ー戦略に基づいた施策実行・進捗管理

・既存会員向けコミュニティ運営

ー拠点でのイベント企画・運営（学習サポート、仲間づくり促進など）

※新規顧客獲得業務がメイン業務となります

・ 求める人物像

・地元福岡・九州から女性のキャリア支援を盛り上げたい方

・拠点立ち上げに挑戦したい方

・コミュニティ運営やイベント企画が得意な方

・勤務地

SHE Fukuoka（福岡市中央区天神1丁目14-18 WeWork 天神ブリッククロス内）

・応募方法

SHE株式会社 採用ページ（https://www.wantedly.com/projects/2170760）よりご応募ください。

■ 【経済産業省「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」採択！最大70％還元】 仕事につながるスキルを獲得！「SHElikes(シーライクス)」について

SHElikesは、時間や場所にとらわれず働ける50以上の職種スキルが定額学び放題の女性のためのキャリアスクールです。Webデザイン・Webマーケティング・ライティングなど、パソコンひとつで働けるデジタルスキルやクリエイティブスキルを幅広く学べ、私らしい働き方の実現を支援します。

パソコンやスマートフォンなどオンラインで視聴できるコース動画、コーチングやティーチング、同じ目標や趣味嗜好で集まれるコミュニティ、SHElikes内で挑戦できるお仕事案件を提供し、学び続けるための手厚いサポートと学びをすぐに仕事として活かせる仕組み特徴です。

また、キャリアチェンジ（転職）を目指す女性を対象とした「SHElikesレギュラープラン」は、経済産業省「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」の補助対象です。還元条件を満たす方全員を対象に、受講料から最大70％が還元されます。

SHElikesの詳細はこちらから :https://cutt.ly/HrV2QoSG■SHE株式会社とは

SHE株式会社は、「一人一人が自分にしかない価値を発揮し、 熱狂して生きる世の中を創る」をビジョンに据え、 2017年に創業いたしました。 主要事業である『SHElikes(シーライクス)』では、 誰もが自分らしい働き方を叶えられるよう、 WEBデザインやWEBマーケティングなどのクリエイティブスキルレッスンやコーチングプログラム、 仕事機会を提供し、これまでに20万名以上に受講いただいています。

2021年より理想のキャリアや人生の実現のために不可欠なお金の知識の獲得を目指すサービス「SHEmoney」、2023年よりSHEで学んだ方と即戦力を求める企業をマッチングする転職サービス「SHE WORKS」も展開しています。SHE株式会社：https://she-inc.co.jp



