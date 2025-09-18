ECの“成長フェーズ別”課題と打ち手を2日間で徹底解説！「ECフェス2025」10月7日・8日に開催決定（参加無料）
WorldShopping BIZを提供する株式会社ジグザグ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：仲里一義）は、国内EC事業者を対象とした大規模オンラインイベント「ECフェス2025」に登壇いたします。本イベントは、2025年10月7日（火）～8日（水）の2日間、オンラインにて開催され、参加は無料です。
EC市場が拡大を続ける一方で、「参入すれば売れる時代」はすでに終焉を迎え、競合の激化・広告費の高騰・物流の複雑化など、運営の難易度は日々高まっています。今、EC事業者には「成長フェーズに応じた具体的な打ち手」が求められています。
本イベントでは、「月商100万円 → 1000万円 → 1億円 → 10億円」といった各フェーズごとの“壁”に対し、必要な戦略・施策を徹底解説。
Amazon・楽天・Yahoo!・Qoo10・自社ECといった主要チャネルの勝ちパターンから、広告運用・販促企画・商品開発・在庫／物流管理・組織づくりまで、現場で本当に役立つノウハウを網羅的に学べる内容となっています。
特に、これから越境ECに挑戦したいと考えている方にとっても、まず国内での基盤強化が重要です。本イベントは、今後の海外展開を見据えた視座と実践のヒントが得られる貴重な機会となるでしょう。
「次の売上ステップ」に向けて、課題と解決策を明確にしたい方は、ぜひこの機会にご参加ください。
・開催概要
ECフェス 2025
～月商100万→10億の“売上ステップ”を2日で学び切る！～
日時：2025年10月7日（火）8日（水）10:00～16:40
形式：オンライン（Zoom開催）
参加費：無料（事前申込制）
弊社登壇時間：2025年10月8日（水）10:55-11:20
講演タイトル：「国内売上を突破する成長戦略！訪日×越境ECで広がる1億円の先」
本セッションでは、月商1,000万～1億の成長フェーズにあるショップが、訪日需要と越境ECを活用して「国内売上の壁」を突破し、外貨を獲得するための具体的な戦略を解説します。
・訪日インバウンドの最新動向と消費トレンド
・越境ECに早く取り組むことで得られる優位性
・海外販売に取り組む際の成功パターンと注意点
国内売上に満足せず、次のステージを目指すショップにとって必見の内容です。世界市場に広がる「1億円の先」を一緒に描きましょう。
※内容は予告なく変更となる場合があります。
※競合企業さまのご参加はお断りする場合がございます。ご了承ください。
※後日、アーカイブ動画が公開されることがございます。
＜企業情報＞
会社名 ：株式会社ジグザグ
上場区分：東証グロース（340A）
代 表 ：仲里 一義
設 立 ：2015年6月
所在地 ：東京都渋谷区桜丘町14-1
事業内容：
・WorldShopping BIZ：EC事業者向け海外販売支援サービスの開発・提供
https://www.worldshopping.biz/
・WorldShopping：海外カスタマー向け購入代行サービスの開発・提供
https://www.worldshopping.global/
・インバウンドナビ(TM)︎：訪日インバウンド向け店舗誘導最適化サービス
https://www.worldshopping.biz/blog/inbound-navi/