【Yahoo! JAPANトップページ】質問するとチャット形式で情報を深掘りしてくれる「AIアシスタント」機能をPC版で提供開始

LINEヤフー株式会社

LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）は、「Yahoo! JAPAN」PC版トップページにおいて、チャット形式で情報の深掘りができる「AIアシスタント」機能（以下、本機能）を提供開始しました。

「Yahoo! JAPAN」は、世の中の話題から生活・興味関心に関する情報まで、知るべきこと・知りたいことがわかるポータルサイトを目指し、日々機能改善や情報提供を行っています。2025年4月には、「Yahoo! JAPAN」アプリにおいて本機能の提供を開始（※1）するなど、『AIがそっと寄り添う、新しい日常』を提供するポータルサイトを目指し、AIエージェント化を推進しています。自ら探さなくても情報に出会え、知りたいときにはスムーズに短いステップで情報が届くなど、AIが最適なタイミングでユーザーに寄り添う体験を実現します。

今回、さらにより多くのユーザーが利用できるよう、「Yahoo! JAPAN」PC版トップページでも利用可能になりました。

本機能は、「Yahoo! JAPAN」PC版トップページの検索窓横のアイコンをクリックすると利用できます（※2）。例えば、「友達の誕生日のサプライズで簡単だけど盛り上がるアイデアを教えて」「もしネコが話せたらどんな会話をすると思う？」など、会話形式で質問できるため、抽象的な表現でもかんたんに知りたい情報にたどり着くことができます。チャット画面には、季節や時流に合わせた質問例も表示されます。これにより本機能の使い方が分からないユーザーでも気軽に利用でき、ユーザーの興味関心の幅を広げるきっかけも増やします。

さらに、より多様な本機能の利用用途を知ってもらうため、「Yahoo! JAPAN」トップページの左上に生成AIによるライフハックや雑学、お役立ち情報を表示します（※3）。表示されるテキストをクリックするとチャット画面に遷移し、情報の深掘りが可能です。今後は、ユーザーの好みや状況にあったメッセージの表示を目指していきます。

『「WOW」なライフプラットフォームを創り、日常に「！」を届ける。』をミッションに掲げるLINEヤフーは全サービスのAIエージェント化を目指すAIカンパニーとして、「Yahoo! JAPAN」トップページにおいても生成AIの活用を推進し、それぞれのユーザーに寄り添い、より生活に密着したサービスとなるよう取り組んでいきます。

※1：Yahoo! JAPANアプリ、質問するとチャット形式で情報を深掘りしてくれる、「AIアシスタント機能」を提供開始（2025年4月8日 プレスリリース）:

https://www.lycorp.co.jp/ja/news/release/017275/

※2：13歳未満の方はご利用をお控えください。また、自由入力での質問はYahoo! JAPAN IDでのログインが必要です。

※3：メッセージは1日のうち特定の時間帯のみ表示されます。

※本機能は Google Cloud のVertex AIを使用しています。

※LINEヤフー共通利用規約（https://www.lycorp.co.jp/ja/company/terms/）が適用されます。本機能の利用にあたっては、「Yahoo!検索」における生成AIを用いた回答生成機能の利用に関するガイドライン（https://search.yahoo.co.jp/guidelines/generativeaiguideline）をご確認ください。また、LINEヤフーは、生成AIにより出力される結果について、信頼性、正確性、完全性、有効性等は保証しておりません。

※ Google Cloud および Vertex AI は Google LLC の商標です。