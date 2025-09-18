caseplay最新機種 発売開始「iPhone 17」シリーズのスマートフォンケースが、caseplayにて販売開始！5000以上の豊富なデザインから自分にピッタリのスマホケースを見つけよう！

株式会社FOX

株式会社FOX（本社：東京都千代田区、代表取締役：五十畑 理央）が運営する、オンデマンドプリントでユーザーが求めるデザインのテックアクセサリー（スマートフォン関連アイテム）を提供するサービスcaseplay（ケースプレイ）は、iPhone 17 / iPhone Air / iPhone 17 Pro / iPhone 17 Pro Maxに対応したスリムプロテクションケースを2025年9月18日（木）より販売いたします。今回の機種追加によりcaseplayでの機種の取り扱い数は149種になります。

◆追加機種

iPhone 17

商品ページ：https://caseplay.shop/collections/ap2279

iPhone Air

商品ページ：https://caseplay.shop/collections/ap2281

Phone 17 Pro

商品ページ：https://caseplay.shop/collections/ap2280

iPhone 17 Pro Max

商品ページ：https://caseplay.shop/collections/ap2282

■5000種以上のデザイン

現時点での展開デザインは5000以上！

トレンドを取り入れたデザインケースや様々な人気コンテンツとコラボレーションしたケースなど豊富なデザインを取り揃えるcaseplayなら、きっとあなたにぴったりのケースに出会えます。



■高度な衝撃保護性能

スリムプロテクションケースのコーナー部分にエアーポケット構造を備えており、

デバイスへの衝撃を緩和します。



■サステナブルな素材仕様

消費者が使用した後の樹脂製品（ポストコンシューマー）を100％用いて製造されており、

環境保護への取り組みも特長です。

■caseplayについて

caseplayは、独自に開発した受発注システムにより受注した商品のみをオンデマンド印刷で都度生産し、無駄なものを作り出さない、多くの機種×多くのデザイン×多くのアイテムの在庫を抱えることなく販売可能なプラットフォームです。（ビジネスモデル特許出願済）

日本で最もシェアの大きなiPhoneシリーズに加えて、人気のAndroidスマートフォンユーザーにも自分らしい好きなデザインのスマートフォンケースをはじめとするテックアクセサリーを提供します。

2025年2月_期指定領域における市場調査

調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

■URL

https://caseplay.shop/

■FOX会社概要

会 社 名：株式会社FOX

所 在 地：東京都千代田区有楽町1-1-2 日比谷三井タワー 12F

代表取締役：五十畑 理央

▷FOX.INC URL： https://foxinc.jp (https://foxinc.jp)

▷FOX ONLINE STORE URL：https://store.foxinc.jp/ (https://store.foxinc.jp/)

＜事業内容＞

FOXは2011年に創業し、スマートフォンケースの輸入販売からスタートしました。これまで世界中のさまざまなメーカーや工場とのリレーションシップを築き、商材カテゴリーの領域を拡大してきました。現在ではスマートフォンケースの輸入販売だけではなく、Blackberry（スマートフォン本体）やIoTガジェットの輸入販売からファッションブランドケースのサプライヤとしての商品供給、大手通信キャリア向けタブレットデバイスのプロデュースに至るまで、スマートフォン関連アイテムに関わる事業を中心に展開しています。

創業以来、FOXはただ単に“物を売る”ということではなく“お客様への価値の提供”を信条に、常にマーケティング志向で一つ一つの事業に真摯に取り組み、多くの実績を積み重ねてきました。これまでの事業で培ったノウハウとナレッジ（ネットワークによる確かな情報収集力、市場のニーズをいち早く取り入れた企画力、機能的で高品質なものづくり、大手通信キャリアや百貨店などの良質な販売チャネルへの流通、顧客接点として重要な役割を担うCSチーム構築、など）を昇華させ、スマートフォン関連領域における、健全かつ強固なサプライチェーンの構築に取り組み続けています。

※本プレスリリースに記載している会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。