映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』イベントにて“舞台挨拶見届け人募集！無言バイト”をシェアフルで大募集！

シェアフル株式会社

「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループのスキマバイトアプリ『シェアフル』やSaaSシフト管理サービス『シェアフルシフト』、就業実績を活用した人材紹介サービス『シェアフルエージェント』などを提供するシェアフル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：横井 聡）は、2025年9月26日（金） に東京都内で行われる映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』のイベントにて、沈黙を維持する超バイト企画「舞台挨拶見届け人募集！無言バイト」を募集します。

※シェアフル超バイト：ユーザーが自分のスキマ時間に自身の経験やスキルを活かしながら多様な業種・職種のお仕事に挑戦する“きっかけ”を広く提供していくサービスです。普段生活している中で経験することがない、想像を超えたインパクトのある“特別なアルバイト募集企画”として、「超バイト」を実施しています。

https://sharefull.com/content/superjob/20870/

累計発行部数3200万部を突破した大ヒットコミック「沈黙の艦隊」を、主演・プロデューサーに大沢たかおを迎え実写映画化したシリーズ第2弾『沈黙の艦隊 北極海大海戦』の公開を記念して、2025年9月26日（金）に東京都内で行われるイベントにて、沈黙を維持する超バイト企画「舞台挨拶見届け人募集！無言バイト」を募集します。業務内容は舞台挨拶に関する業務サポートです。会場で沈黙を貫きながら行う、シェアフル超バイトでしか体験できない、特別で緊張感あふれるお仕事です。

映画のファンの方や、アルバイト中の私語厳禁に自信のある方など、たくさんのご応募をお待ちしております。

◼️募集要項

応募条件：『シェアフル』のアプリにて本登録（銀行口座・身分証の登録など）がお済みの方

就業日時：2025年9月26日（金） 午後を予定

勤務時間：3時間程度

就業場所：東京都内 ※詳細は当選者にのみ別途お伝えいたします

募集人数：1名

給与：時給3,000円

交通費：全額支給

主なお仕事内容：イベントの補助業務

特典：非売品映画オリジナルグッズ、舞台挨拶観覧

※詳細はアプリ内よりご確認ください。

◼️応募方法

１.シェアフル公式X(https://x.com/sharefull_jp)をフォロー

２.対象ポストをリポスト

３.『シェアフル』のアプリをダウンロード(https://app.adjust.com/1sb4jl5p)

４.ホーム画面の「超バイト」バナーをタップ

５.募集要項を確認の上、「応募」ボタンをタップ

応募期間：2025年9月18日（木）～2025年9月23日（火）

当選発表：2025年9月24日（水） 予定

※応募者の中から選考のうえ、当選者を決定いたします。

※当選発表はメールまたはお電話にて、当選者にのみシェアフルよりご連絡させていただきます。

※当選後のキャンセルはできませんので、必ず予定をご確認の上ご応募ください。

※ご連絡が2日以上繋がらない場合は当選の権利を取り消させていただく場合があります。

◼️注意事項

・アルバイト中の様子を写真・動画撮影いたします。撮影物については「シェアフル」の公式SNSやWEBメディアに使用される場合がございますので、ご了承いただける方に限らせていただきます。

・アルバイト中の私用写真撮影・動画撮影は禁止です。

・雇用元はシェアフル株式会社です。本件についてのシェアフル株式会社以外へのお問い合わせは受付いたしかねますのでご注意ください。

・アルバイト中に得た機密情報の口外は一切禁止です。事前に本件への同意をいただきます。

・当日はマスク着用、消毒などをご使用いただく場合がございます。

・応募資格は、日本国内在住者のみとなります。

・当選・発表時間に関するお問い合わせにつきましては、一切お受け致しません。

・事情により予告なく募集を中止する場合がございますので予めご了承ください。

◼️映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』（https://silent-service.jp/）

https://youtu.be/tqo7cfKRKKc?feature=shared

・イントロダクション

物語は、第二章へ―――

シーズン１のドラマシリーズはAmazon MGMスタジオが日本で手掛けた作品の中で歴代一位の国内視聴数を記録した（※）、『沈黙の艦隊』。

待望の続編は、至高の潜水艦バトルアクションを余すところなく楽しめる映画として、劇場で公開される。

描かれるのは、原作漫画随一のバトルシーン〈北極海大海戦〉と、連載当時にテレビ特番が組まれるほどの社会現象となった〈やまと選挙〉。

冷たい北の海で繰り広げられる緊迫の魚雷戦。砕ける流氷を回避しながら、最新鋭潜水艦同士の戦いが激しく加速する―――

シリーズ随一の見所が詰まった、極上のアクション・ポリティカル・エンターテインメント。

新たなる戦いがはじまろうとしている。

・ストーリー

氷の海の奥底で、死線を越えることができるか。

冷たく深い北の海を、モーツァルトを響かせながら潜航する〈やまと〉。

〈大〉いなる平〈和〉と名づけられた原子力潜水艦は、米第7艦隊を東京湾海戦で圧倒し、ニューヨークへ針路をとった。アメリカとロシアの国境線であるベーリング海峡にさしかかったとき、背後に迫る一隻の潜水艦……

「核テロリスト〈やまと〉を撃沈せよ―」

それは、ベネット大統領が送り込んだ、〈やまと〉の性能をはるかに上回るアメリカの最新鋭原潜であった。

時を同じくして、日本では衆議院解散総選挙が行われる。〈やまと〉支持を表明する竹上首相は、残るも沈むも〈やまと〉と運命を共にすることとなる。

海江田四郎は、この航海最大の難局を制することができるのか。

オーロラの下、流氷が浮かぶ北極海で、戦いの幕が切って落とされる―

・作品概要（https://silent-service.jp/）

作品名：『沈黙の艦隊 北極海大海戦』

公開日：2025年9月26日(金)

監督：吉野耕平

出演：大沢たかお、上戸彩、津田健次郎、中村蒼、松岡広大、前原滉、渡邊圭祐、風吹ジュン、岡本多緒、酒向芳、夏川結衣、笹野高史、江口洋介

配給：東宝

(C)かわぐちかいじ／講談社

(C)2025 Amazon Content Services LLC OR ITS AFFILIATES. All Rights Reserved.

【運営サービス】

■スキマバイトアプリ『シェアフル』＜ https://sharefull.com/(https://sharefull.com/) ＞

『シェアフル』は、「スキマ時間を価値に変える」を掲げ、「スキマ時間にはたらきたい個人」と「この日・この時間だけはたらいて欲しい企業」をつなぐ短期人材活用プラットフォームです。個人は、アプリからはたらきたい条件の求人を探し、面接や履歴書なしですぐに応募・就業することができます。企業は、WEBから即時に1日単位で求人を掲載できるので、迅速な人材採用が可能になります。また、就業条件明示・勤怠管理・給与計算・給与振込代行など労務関連業務を『シェアフル』アプリ上で一元管理することができます。現在、1,000万人（※）にご利用いただいており、販売系や軽作業系をはじめとし、ExcelやPowerPoint等、多様な就業経験とスキルを持ち合わせたユーザーが多数登録しています。

※App StoreおよびGoogle Play Storeからのダウンロード数合計（2025年9月時点）

■SaaS型シフト管理サービス『シェアフルシフト』＜ https://www.sync-up.jp/(https://www.sync-up.jp/) ＞

『シェアフルシフト』は、飲食、小売、物流をはじめとしたサービス系企業を対象に、アルバイトスタッフからのシフト希望収集、シフト作成、複数店舗間のヘルプ調整が可能なSaaS型シフト管理サービスです。

人材不足の課題を抱えるお店が増えている中、限られた人数での最適なシフト管理や、シフト表作成の工数削減による業務効率化に貢献します。

【運営会社】

■シェアフル株式会社

シェアフル株式会社は“誰もの「はたらく」をひろげ、新しい「はたらく」をつくる”をミッションとし、パーソルホールディングス株式会社のグループ会社として2019年1月に設立した会社です。短期人材活用プラットフォーム『シェアフル』を提供することで、労働シェアリング市場の拡大を目指します。

■PERSOL（パーソル）グループ＜ https://www.persol-group.co.jp/(https://www.persol-group.co.jp/) ＞

パーソルグループは、「“はたらくWell-being”創造カンパニー」として、2030年には「人の可能性を広げることで、100万人のより良い“はたらく機会”を創出する」ことを目指しています。

人材派遣サービス『テンプスタッフ』、転職サービス『doda』、BPOや設計・開発など、人と組織にかかわる多様な事業を展開するほか、新領域における事業の探索・創造にも取り組み、アセスメントリクルーティングプラットフォーム『ミイダス』や、スキマバイトアプリ『シェアフル』などのサービスも提供しています。