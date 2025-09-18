ケーブル内蔵モバイルバッテリーやUSB-CハブをはじめとしたUGREEN製品を取扱開始

フォーカルポイント株式会社

フォーカルポイント株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 恩田英樹 以下フォーカルポイント）は、ケーブル内蔵モバイルバッテリーやUSB-CハブをはじめとしたUGREEN製品について、2025年9月18日より日本国内での取扱を開始いたしました。

USB-Cケーブルを内蔵した持ち運び用ストラップデザインの大容量モバイルバッテリーをはじめ、合計500Wまでの高出力ができるUSB ACや、4Kの外部ディスプレイ出力の対応したUSB-Cハブを取り揃えています。

詳細を見る :https://focal.co.jp/collections/ugreen

UGREEN 20000mAhケーブル内蔵型モバイルバッテリー 55365B

UGREEN 20000mAhケーブル内蔵型モバイルバッテリーは、最大100Wで急速充電ができ、USB-Cケーブルを内蔵した持ち運び用ストラップデザインとなっています。ノートパソコン、タブレット、iPhoneなど3台同時充電可能です。

UGREEN 20000mAhケーブル付きモバイルバッテリー 55992B

UGREEN 20000mAhケーブル内蔵モバイルバッテリー 55988B

UGREEN 20000mAhケーブル内蔵モバイルバッテリーは、最大45Wで急速充電ができ、タブレット、iPhoneなど3台同時充電可能です。

UGREEN Nexode 6ポートGaNデスクトップ急速充電器 500W 55552B

UGREEN Nexode 6ポートGaNデスクトップ急速充電器 500Wは、GaN（窒化ガリウム）搭載をしており、単ポートで最大240Wの出力をサポートしています。

UGREEN Uno 6-in-1 USB-Cハブ 75177

UGREEN Uno 6-in-1 USB-Cハブは、高解像度モニターに接続でき、クリアで精細な映像出力ができます。

UGREEN Uno 7-in-1 USB-Cハブ 75179（2025年9月末発売予定）

UGREEN Uno 7-in-1 USB-Cハブは、高解像度モニターに接続でき、クリアで精細な映像出力ができます。SDカードやmicroSDカードスロットからデータの読み書きも行えます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36256/table/564_1_b67523b05dc00fc3a817ca7a9e252069.jpg?v=202509190156 ]詳細を見る :https://focal.co.jp/collections/ugreen

UGREENについて

UGREEN（ユーグリーン）は、スマートフォン、PC、タブレットをはじめとしたデバイス用周辺機器の開発・設計・製造・販売を行うテクノロジー企業です。「ユーザーに新たな価値を提供すること」、そしてイノベーションを通して「社会にポジティブな変化をもたらすこと」を目指して事業展開をしています。

2012年の設立以来、ユーザに寄り添った献身的な姿勢で、革新的な製品を作り続けてきました。

現在では日本、米国、英国、ドイツ、カナダなど世界130ヵ国・1億人以上の方にご利用いただき、信頼されるブランドとして成長を続けています。さらに、1500以上の特許、iF-デザイン賞やレッド・ドット・デザイン賞、グッドデザイン、VGP金賞，Bestbuyなど数多くの賞を受賞しています。これからも提供価値と人間性に重きを置き、人々のプライベートやビジネスに革新を起こす新製品を研究・開発してまいります。また、UGREENは、地球温暖化対策にも積極的に取り組んでいます。GaNチップを採用することで、CO2を削減し、製造による環境への負荷を軽減しています。UGREENは、地球の明るい未来のために影響を与え続けてまいります。



製品に関するお問い合わせ

株式会社ユーグリーン・ジャパン

https://ugreen.jp/pages/contact

フォーカルポイント株式会社について

フォーカルポイント株式会社は、平成元年に設立された世界中の優れた製品を取り扱う輸入商社です。iPhoneやiPad用のアクセサリ、Mac用の周辺機器などを中心に国内で販売とサポートを行っております。



フォーカルポイント会社概要

会社名：フォーカルポイント株式会社

所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂9-5-12 パークサイドシックス

代表者：恩田英樹

設立：1989年

URL：https://www.focal.co.jp/



