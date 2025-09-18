【ONIX】ポータブルオーディオプレーヤー「Overture XM5」最新ファームウェアアップデートのお知らせ【株式会社MUSIN】

株式会社MUSINversion2.4

この度、株式会社MUSIN取り扱いブランド「ONIX」のポータブルオーディオプレーヤー「Overture XM5」の最新ファームウェアアップデート情報を公開しましたので、お知らせいたします。

つきましては、株式会社MUSIN公式ホームページ内の製品アップデート情報をご確認ください。

以下、ファームウェアアップデートの詳細になります。

ONIX Overture XM5（V2.4）

・充電アイコンが正しく表示されないことがある問題を修正しました。

・DLNAボリューム設定の動作を最適化しました。

・複数のアーティストを含むアルバムの表示を修正しました。

・その他細かな不具合、問題を修正しました。

取り扱い元

Overture XM5製品ページ :https://musinltd.com/onix/805.htmlファームウェアアップデートページ :https://musinltd.com/portal/article/index.html?id=828

●株式会社MUSIN

https://musinltd.com(https://musinltd.com)

●公式ダイレクトショップ

https://www.heylisten.jp/(https://www.heylisten.jp/)

●公式LINEアカウント

https://page.line.me/514hxuyb?oat_content=url&openQrModal=true(https://page.line.me/514hxuyb?oat_content=url&openQrModal=true)