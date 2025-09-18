【限時43%オフ】ORICO M.2 SSD 外付けケース【USB4 40Gbps超高速】9119円

深圳市奥睿科电子商务有限公司

ORICO M.2 SSD 外付けケース【USB4 40Gbps超高速】、内蔵冷却ファン付きで安定した動作を実現。Thunderbolt 4/3、USB 4/3.2/3.1に対応し、2230/2242/2260/2280（M Key）サイズのNVMe SSDをサポート。高品質なアルミ製ケースで耐久性と放熱性能も抜群です。クリエイター、ゲーマー、ITエンジニアなど、データ転送速度と信頼性が求められる全てのユーザーに最適な選択肢です。

【キャンペーン情報】

商品URL: https://www.amazon.co.jp/dp/B0DWRP84FP

クーポンコード：ORICOAAGM2

割引率：35%クーポン+8%割引コード

終了日：2025-10-03 23:59JST

元の価格：15999円

割引後の価格：9119円

製品の特徴

【冷却ファン付き多重放熱】

ORICOが新たに設計した三重放熱機構40 Gbps SSD ケース。アルミニウム合金製筐体により優れた熱伝導性を提供し、シリカゲル熱伝導パッドはハードディスクドライブで発生した熱を吸収し分散する。長時間の使用中にハードディスクが過熱するのを効果的に防止し、データの完全性を確保し、SSDを保護することができます

【40 Gbps高速伝送】

これは最新のUSB技術で、伝送速度が40 Gbpsに達し、わずか1秒で3 GBファイルを伝送することができる。Thunderbolt 4インタフェースを備えたノートパソコンでテストしたところ、読み書き速度は3500/2500 MB/sと高く、通常USB 3.2技術を使用しているほとんどのSSD筐体より3倍速い

【M.2 NVMe SSDと互換性】

40Gbps M.2 NVMe SSDエンクロージャは、M-KeyインターフェイスのSSDにのみ対応し、2230/2242/2260/2280のサイズをサポートします。最大8TBのNVMe SSDに対応しています。(注：SSDは本製品に含まれません。)

【ご注意】

40 Gbps M.2 SSD 外付けケースはUSB 4プロトコルと互換性があります。Thunderboltポートでは、第12世代以上のMac M 1とM 2、Windowsインテルチップとのみ互換性があります。インテル第11世代およびそれ以前のThunderboltポートは互換性がない可能性があります。Crucial-P3 Plus、WD Black SN750、Samsung 970 EVO Plusはお勧めしません

【工具不要の取り付け】

携帯性を高め、SSDの取り付けを簡単にするために、当社のUSB4 M.2 SSD 外付けケースは工具不要の設計を採用しています。SSDはネジなしでわずか3秒でしっかりと固定できます。このユニークな外観の40Gbps NVMe SSD ケースは、アルミニウム合金のベースと透明なPCトップカバーのデザインが特徴です。優れたパフォーマンスを提供するだけでなく、魅力的な外観も備えています

【完璧な選択】

ゲーマー、ビデオ編集者、写真家、オフィスワーカーに好まれています。VR/AR/MR環境の処理や、ビデオ編集や音楽制作のような負荷のかかる作業に最適で、最もスムーズなスピードと大幅な時間短縮を実現します

ORICO 3.5インチ HDDケース

取り替え簡単なUSB3.0接続、最大16TBまで対応する高放熱設計のハードディスクケース。2.5インチおよび3.5インチ両対応で、開放式設計により、工具不要で簡単にドライブの取り付けが可能。SATA3.0インターフェースを搭載し、SSDケースとしても使用可能。電源アダプターが付属し、安定した動作をサポートします。データ管理やバックアップを頻繁に行うクリエイターやITエンジニアに最適なドライブケースです。

【キャンペーン情報】

商品URL: https://www.amazon.co.jp/dp/B07Q1YPXF2?th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B07Q1YPXF2?th=1)

クーポンコード：QSNKO3BC

割引率：30%割引コード

終了日：2025-9-30 23:59JST

元の価格：2988円

割引後の価格：2032円

まとめ

ORICO M.2 SSD 外付けケース【USB4 40Gbps超高速】、43% OFF、クーポンコード ORICOAAGM2(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DWRP84FP) を使用で、折後価格 9119円。ORICO 3.5インチ HDDケース、30% OFF、クーポンコード QSNKO3BC(https://www.amazon.co.jp/dp/B07Q1YPXF2?th=1) を使用で、折後価格 2032円。限時优惠！お見逃しなく！优惠期限：2025年9月30日まで。

【製品に関するお問い合わせ】

会社名：オリコジャパン株式会社

E-mail：oricoglobal@orico.cc

公式サイト：https://orico.global/

X(元Twitter)：https://x.com/oricoofficial_

instagram：https://www.instagram.com/oricoofficial.global

LINK：https://linktr.ee/Oricoglobalcc