RORRY、上野・丸井百貨にてPOP UP開催　来場者特典＆インフルエンサーコラボ募集

Shenzhen Xianyang Innovations Technology Co.,Ltd

「RORRY」は、2025年10月1日（水）から10月7日（火）までの7日間、丸井百貨 上野店にてPOP UPストアを開催いたします。

会場では、先着300名様にエコバッグ・スマホストラップ・収納ポーチ・スマホチェーンをセットにしたギフトをご用意。また、最新モデル「iPhone17」が当たる抽選キャンペーンや、DIY体験コーナーなど、来場者に楽しんでいただける企画を多数ご用意しております。

さらに、本イベントを通じて、SNSを中心に情報を発信していただけるインフルエンサーとのコラボレーションも積極的に募集いたします。ブランドの魅力を共に広めていただける方は、ぜひご参加・ご連絡ください。

【開催概要】

開催期間：2025年10月1日（水）～10月7日（火）

時間：11:00～20:00

会場：丸井百貨 上野店（東京都台東区）

【応募・お問い合わせ】

Instagram / XのDM

rorry_japan(https://www.instagram.com/rorry_japan/) rorryjp(https://www.instagram.com/rorryjp/) RORRY_JP(https://x.com/RORRY_JP)

メール：marketing@rorry.com

RORRYは今後も、製品と体験を通じてユーザーとつながる機会を広げてまいります。