ネクソン、東京ゲームショウ2025『The First Descendant』の世界観を体感できるブース情報を公開！

オンラインゲームの制作及び運用を行う株式会社ネクソン（本社：東京都港区、代表取締役社長：李 政憲／イ・ジョンホン、東証：3659、以下 ネクソン）は、2025年9月25日(木)より千葉県・幕張メッセにて開催される「東京ゲームショウ2025」に出展する、基本プレイ無料の三人称視点（TPS）ルートシューター『The First Descendant』のブース詳細を公開しました。

「東京ゲームショウ2025」特設ページ :https://tfd.nexon.com/ja/events/2025/09/tgs2025『The First Descendant』 「東京ゲームショウ2025」特設ページ

今回の「東京ゲームショウ2025」では、来場者の皆さまに『The First Descendant』の世界観を体感いただけるブースを出展いたします。新シーズンの目玉コンテンツ「ホバーバイク」の等身大展示をはじめ、自分だけのコレクションスペース「ラウンジ」を再現したコーナーが登場します。また、『The First Descendant』のキャラクターを演じるコスプレイヤーとのフォトセッションなど、来場者限定の特別なコンテンツを多数ご用意しております。

さらに、一般公開初日の9月27日（土）9：00より、東京ゲームショウスペシャル開発者ライブを『The First Descendant』ブースより配信します。開発チームがブースの見どころや注目ポイントをご紹介するほか、ゲーム内クーポンの配布も予定しておりますので、ぜひチェックしてみてください。

＜ブース詳細＞

- 開発者ライブは『The First Descendant』公式チャンネルよりご視聴いただけます。https://www.youtube.com/@FirstDescendant

■等身大の「ホバーバイク」コーナーと継承者気分が味わえる「ラウンジ」コーナーが登場

広大なフィールドを高速かつシームレスに移動できる等身大の「ホバーバイク」が展示されるコーナーと継承者とユーザーの交流の場「ラウンジ」を再現したコーナーが登場。継承者になった気分を味わうことができる、イマーシブなコーナーです。

※キャラクターコスプレイヤーと一緒に記念撮影が可能です。

■試遊体験コーナー

『The First Descendant』ブースでは、本作を体験できる試遊機を約6台ご用意いたします。試遊では、今年の夏にリリースされた新シーズン「突破（Breakthrough）」を試遊することができます。

■継承者達と一緒に記念撮影をしよう！

東京ゲームショウの4日間、プレイヤーに大人気のキャラクターのコスプレイヤー3名との記念撮影が可能です。どのキャラクターが登場するかは来場された際のお楽しみに！

米倉みゆ

有川沙雪

月野もも

■「ホバーバイク」や「ラウンジ」コーナーで2つ以上のミッションを達成したプレイヤーには

アクリルジオラマをプレゼント

「ホバーバイク」や「ラウンジ」のコーナーで写真を撮影し、SNSに投稿いただいた方には、参加者限定アクリルジオラマをプレゼントいたします。また、試遊体験にご参加いただいた方には、ゲーム内限定クーポンをご用意しております。

＜「東京ゲームショウ2025」限定のオリジナルグッズをプレゼント！＞

ブースに来場された方には、ショッパーやステッカーなどの東京ゲームショウ2025限定『The First Descendant』オリジナルグッズをプレゼントします。来場の記念にぜひゲットしてください。

※ノベルティの配布はなくなり次第終了と致します。

［来場特典］

- 『The First Descendant』オリジナルバッグ（3種のうちランダムで1つ）- 『The First Descendant』オリジナルステッカーセット（3種のうちランダムで1つ）- 『The First Descendant』オリジナルうちわ

※デザインは変更になる場合がございます。ご了承ください。

オリジナルバッグオリジナルステッカーオリジナルうちわ- 『The First Descendant』公式HPにて「東京ゲームショウ2025」特設ページを公開中！詳細は下記URLよりご確認いただけます。https://tfd.nexon.com/ja/events/2025/09/tgs2025

【出展概要】

- イベント名：東京ゲームショウ2025（TOKYO GAME SHOW 2025）https://tgs.cesa.or.jp/jp- 会期：2025年9月25日（木） ～ 9月28日（日） ビジネスデイ： 9月25日（木）10：00 ～ 17：00／9月26日（金）10：00 ～ 17：00 一般公開日： 9月27日（土）9：30 ～ 17：00／9月28日（日）9：30 ～ 16：30 ※一般公開日は、状況により会場時間が30分早まる場合があります。- 会場：幕張メッセ Hall3（03-C01）（千葉市美浜区中瀬 2-1）- アクセス：JR 京葉線 海浜幕張駅 徒歩５分 JR 総武線 幕張本郷駅 幕張メッセ行きバス約１５分 京成線 京成幕張本郷駅 幕張メッセ行きバス約１５分■「The First Descendant」について

https://tfd.nexon.com/ja/main

2024年7月にローンチした、『The First Descendant』は、Unreal Engine 5を採用した高画質グラフィックを特徴とする基本プレイ無料の次世代型TPSアクションRPGルートシューターです。本ゲームでは、プレイヤーは“継承者 (Descendant)”となり、人類の存続とアルビオンやイングリス大陸を守るために、100年以上前に次元を超え、破壊的なコロッサスを持ち込んだエイリアンの侵略者バルガスと戦うことが使命となります。プレイヤーは、様々なミッションやレイドを通じて強くなりながら、壮大な物語に出会い、ついに“継承者”の秘密を知ることになります。チームワークと戦術が鍵となる戦略的な4・8人用ボスレイドでは、プレイヤー同士の協力が不可欠です。また、ミッションやボスレイドで手に入る新たな装備や素材、アイテムは、プレイヤーのキャラクター育成に貢献します。

【タイトル概要】

・タイトル名 ：The First Descendant

・ジャンル：TPS協力型アクションRPGルーターシューター

・プレイ人数：最大8名

・対応プラットフォーム：PC（Steam）、PlayStation 5、Xbox Series X|S

・開発：NEXON Games Co., Ltd.

・発売日：2024年7月

・公式サイト：https://tfd.nexon.com/ja/main

https://company.nexon.co.jp/

1994年に創業したネクソン（本社所在地：東京都港区）は、オンラインゲームの制作・開発、配信を手掛ける会社です。2011年12月に東京証券取引所第一部へ上場し、JPX日経インデックス400、日経株価指数300、日経平均株価225の構成銘柄にも採用されています。現在、代表作である『メイプルストーリー』、『マビノギ』、『アラド戦記』をはじめとする40を超えるゲームを、190を超える国と地域でPC、コンソール及びモバイル向けに提供しています。2024年には、主要フランチャイズにおける新たな体験の提供を通じた垂直方向の成長、またネクソンのIPポートフォリオに次の柱を創出する水平方向の成長の二軸で構成されるIP成長戦略を策定しました。