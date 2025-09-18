RENATUS ROBOTICS、9/25,26に大阪で開催されるダイドーコネクトフェア2025に統合型自動倉庫システム「RENATUS」を出展
RENATUS ROBOTICS（レナトスロボティクス）はダイドー株式会社（本社：愛知県名古屋市、以下「ダイドー」）の主催するダイドーコネクトフェア2025に統合型自動倉庫システム「RENATUS」を出展することを公表した。
ダイドーコネクトフェア2025
出展概要
荷合わせ～ピッキングまでワンストップ完結が可能な統合型自動倉庫「RENATUS」の展示を行う。
現地では、RENATUSが既に公開しているB2C-ECフルフィルメントセンターの適用事例に加え
- 小売店舗向けディストリビューションセンター
- 医療施設向けディストリビューションセンター
- 工場内倉庫
など、多様な物流オペレーションのニーズに応えるRENATUSの新たな機能や事例についても参加者限定で先行して情報提供する。
イベント詳細
開催日 ：2025年9月25日(木)～26日(金)
会場 ：グランキューブ大阪 イベントホール3F
【完全事前登録制】登録(無料)はこちら :
https://e-live.jp/dcf2025/
RENATUS ROBOTICS株式会社 会社概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/96486/table/42_1_be2c64960604b847a2ff5c450776218d.jpg?v=202509180926 ]
本プレスリリースに関するお問い合わせ
RENATUS ROBOTICS 合同会社
名前：堂本 拓磨
メールアドレス：customer-value@renatus-robotics.com