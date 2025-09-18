ふるさと納税「寄附額の改定」を予定している返礼品は300点以上に【駆け込み需要】

株式会社カリーグズ

ふるさと納税サイトのポイント付与は2025年10月以降、廃止になります(※1)。

そして9月18日現在、寄附金額改定を10月以降に予定している返礼品が300品以上(※2)あります。

今なら改定後に申し込むよりも、ポイントと合わせて二重にお得と言えるでしょう。

※1 ポイント廃止についての詳しい解説は以下を参照ください

https://furu-sato.com/magazine/42380

※2 10月以降の寄附金額改定を今後予定している返礼品の一覧はこちら(https://furu-sato.com/search_results/search?q=%E9%A1%8D%E3%80%80%E6%94%B9%E5%AE%9A%E3%80%8010%E6%9C%88)

寄附額の改定前の人気返礼品の例

毎年大人気の大阪府泉佐野市が提供する「牛タン 暴れ盛り」は10月1日以降、寄付額が1,000円値上りする予定です。

また10月1日以降、寄付額が5,000円値上りする予定の「宮崎牛」や、寄付額が1,000円値上りする予定の「カット済ずわい蟹」などが他の自治体から提供されています。

寄附額の改定を予定している300以上の返礼品からピックアップされた人気の品は以下の特集ページをご参照ください。

https://furu-sato.com/magazine/42404(https://furu-sato.com/magazine/42404/)

---

以上、「寄附額の改定」を予定する返礼品の特集ページについてのお知らせでした。

「ふるさと納税ガイド(https://furu-sato.com)」は誰もがふるさと納税をもっと身近に感じ、もっと楽しんでもらえることを、そして魅力ある自治体の財源確保につながることを目指し、今後もサービスの改善に努めて参ります。