フリアーシステムズ、次世代コンパクト型サーマルイメージングカメラ「FLIR C8(TM)」を発表

フリアーシステムズジャパン株式会社

フリアーシステムズは、コンパクト型赤外線サーモグラフィカメラ「FLIR C8(TM)」を発表しました。従来モデルに比べて画像品質、精度、感度が大幅に向上し、FLIR Ignite Proによるクラウド連携と高度なレポートテンプレート機能も新たに搭載されています。

高精細な画像で迅速な診断

320×240の熱画像解像度と35°の視野角に加え、MSX(TM)技術により画像の輪郭や文字情報が強調され、異常箇所の特定がより正確に。最大450°Cまでの測定範囲、±2°Cの高精度、NETD < 0.05℃の高感度性能も備えています。

フリアーシステムズのグローバル事業開発ディレクター、ジョン・グールド氏は「FLIR C8(TM)により点検時間を最大50％短縮でき、コストやダウンタイムの削減につながる」と述べています。アイソサームアラーム機能も搭載され、設定温度を超えた箇所を即座に検出可能です。

レポート作成の効率化

FLIR Ignite Proとの連携により、点検画像をクラウドに自動アップロードし、専用テンプレートでレポートを作成。報告業務の時間を最大40％削減し、手作業によるミスやデータ紛失のリスクも軽減します。

幅広い用途に対応する堅牢設計

IP54の防塵・防滴性能と2mの落下耐性を備え、過酷な現場でも安心。

用途は以下の通りです：

直感的な操作性と付属品

- 電気・機械保守：工場や施設での故障検出と予防保全- 建物診断：電気設備、空調、配管、構造部の点検- 車両点検：エンジンやEV部品の摩耗・故障の早期発見

3.5インチのタッチスクリーンにより、初心者でも簡単に操作可能。USBストリーミング機能も搭載。製品にはリストストラップ、収納ポーチ、USB Type-Cケーブルが付属し、ユーザー登録後の製品保証は2年、検出器は10年保証付きです。

フリアーシステムズについて

▶︎詳細はこちら（FLIR C8(TM) 製品ページ）：https://www.flir.jp/products/c8/(https://www.flir.jp/products/c8/?utm_source=pr-times&utm_medium=pr&utm_campaign=apac.jp.solutions.cm-vol.t.pr-pr-times.frm.npi+industrialcm+c8-new-product-launch-sep2025.other)

テレダイン・テクノロジーズ傘下のフリアーシステムズは、産業用途のインテリジェント・センシング・ソリューションの世界的リーダーであり、全世界に数千人の従業員を擁しています。1978年に設立された同社は、命や暮らしを守る意思決定を専門家がより迅速かつ的確に行えるように支援する先進的なテクノロジーを創造しています。詳細についてはウェブサイト( https://www.flir.jp/ )をご覧いただくか、Facebook( https://www.facebook.com/FLIR )をフォローしてください。