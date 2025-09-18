東海テレビ放送、夏休み特別企画『東海テレビグループファミリーデー』を開催

東海テレビ放送株式会社

東海テレビ放送株式会社（本社：名古屋市東区、代表取締役社長：林泰敬、以下「当社」）は、2025年 8月20日（水）に東海テレビ本社にて『夏休み特別企画 東海テレビグループファミリーデー』を開催しました。

本イベントは、当社およびグループ各社に勤務する従業員の家族に、普段なかなか見ることのできないテレビ局の現場を体験していただき、会社への理解と愛着を深め、従業員のエンゲージメント向上につなげること、働く会社を誇りに思えるような機会を提供することを目的に実施しました。

当社キャラクター「イッチー」と参加者の皆さん当社アナウンサーと一緒にキャスター体験

当日は、従業員の家族31名が参加し、情報番組「スイッチ!」生放送中のスタジオや美術倉庫見学、本物のニューススタジオでのキャスター体験、ミニ縁日などを実施。

子どもたちが実際にニュース原稿を読んだり、家族の職場を見学する場面では、多くの笑顔や歓声があがり、働くことへの相互理解の大切さを実感できる一日になりました。

【参加者からの声】

従業員からは次のような感想が寄せられました。

・「社内を感慨深げに見学する母の姿に思わず涙がこぼれました。良い親孝行ができました。」（勤続30年以上の従業員）

・「家族がとても楽しかったと話していました。働いている姿を見てもらうことができて嬉しかったです」（新入社員）

今後もこうした取り組みを重ね、エンゲージメントの向上に努めるとともに、放送などを通じて持続可能な社会の実現に取り組んでまいります。

夏休み特別企画「東海テレビグループ ファミリーデー」

小島浩資会長・林泰敬社長と参加者の皆さんとの記念撮影

■開催概要

日時： 2025年8月20日（水） 10:00～14:30

場所： 東海テレビ本社

参加者： 東海テレビグループの従業員家族31名

■主な内容

・ 情報番組「スイッチ！」生放送中のスタジオ見学

・ 副調整室見学

・ 美術倉庫見学

・ 社員食堂で親子ランチ

・ 小島会長・林社長との名刺交換会

・ ニュース番組「ニュース ONE」スタジオでキャスター体験

・ ミニ縁日