株式会社100、HubSpot拡張機能「AIワークフローサービス」を提供開始 ～問い合わせ対応やデータ整理をAIで自動化、業務効率を大幅改善～

株式会社100

HubSpot Smart CRM(TM)の導入・運用支援を通じてRevOpsソリューションを提供する株式会社100（本社：東京都世田谷区、代表取締役：田村慶、以下「100」）は、HubSpotのワークフローにAIを統合する拡張機能「AIワークフローサービス」の提供を開始しました。

本サービスは複数モデルに対応し、問い合わせ内容の解析、カテゴリ分け、プロパティー更新、大量データ処理などを自動化することで、現場の業務効率と対応力を大幅に向上させます。

企業の現場では、問い合わせ対応やデータ整理に多くの時間と労力が費やされています。対応遅れによる機会損失、フリーテキストの標準化作業、手動によるカテゴリ分けなどは、業務のスピードと正確性を阻害する要因でした。これらの課題を解決するため、100はHubSpotのワークフロー機能にAIを組み込み、日常業務を次のステージへ引き上げる新サービスを開発しました。

サービスの概要と特長

AIで業務自動サービスの詳細を見る :https://www.100inc.co.jp/service/ai-workflow

「AIワークフローサービス」は、株式会社100が独自に開発したHubSpot拡張機能です。HubSpotのワークフローに生成AIを組み込み、従来は手動で行っていた問い合わせ内容の解析、カテゴリ分け、フリーテキストの標準化などを自動化します。

複数のAIモデル（OpenAI GPT、Google Gemini、Claude、Perplexityなど）に対応しており、利用シーンや精度要件に応じて最適なモデルを選択可能です。さらに、自由にプロンプトを設計できるため、数値処理やプロパティー更新といった高度なロジックも柔軟に実装できます。

主な機能は以下のとおりです。

- 問い合わせ解析：フォームやメモをAIが解析し、返信文のドラフトや担当者への通知を自動化。- 自動カテゴリ分け：役職や部署などのフリーテキスト入力を標準カテゴリへ変換し、データの一貫性を確保。- プロンプト設計による高度処理：分類や翻訳に加え、数値計算やプロパティー更新などを自動化。- 大量データ処理：ランダムディレイ機能により、1万件規模のワークフロー処理でも安定稼働を実現。

営業・マーケティング・カスタマーサポートなど、幅広い部門での活用が想定されています。たとえば、営業メモの要約とアクション生成、入力データの正規化、サポートチケットの分類・要約などを通じて、日常業務の迅速化と正確性の向上に寄与します。

今後の展望

100は、法人番号の自動取得やWebページ要約、セールスメール自動生成などの新機能を順次追加予定です。最新のAIモデルを活用しながら、HubSpotユーザーの業務効率化と収益拡大を継続的に支援していきます。

HubSpotの業務自動化を実現する「AIワークフローサービス」の詳細については、以下のページをご覧ください。



https://www.100inc.co.jp/service/ai-workflow

■株式会社100（ハンドレッド）について

会社名：株式会社100（ハンドレッド、英文名称：100 inc.）

代表者：代表取締役 田村 慶

所在地：東京都世田谷区代沢五丁目31番8号 No.R下北沢 3F

設立：2018年2月

事業内容：HubSpot導入及び活用支援、マーケティング・営業・サポート業務等のデジタル化支援、CRMの開発、システム連携開発、DWH構築、ウェブサイト・オウンドメディア構築、マーケティングコンテンツ・営業コンテンツ制作、MA・CRM・SFA導入支援、カスタマーサポートセンター構築支援

株式会社100は、「HubSpot×AI×DATA」のビジョンのもと、HubSpotのソリューションパートナーとして、SMBからエンタープライズまで幅広い企業に対し、RevOps（レベニューオペレーション）の実践を支援し、ビジネス成長を促進しています。HubSpotの全製品（Marketing Hub、Sales Hub、Service Hub、Content Hub、Operations Hub）に精通し、マーケティング・セールス戦略の策定、Salesforceや他システムとのデータ連携・移行、API連携開発などを担当者目線でサポート。

2018年に創業し、2019年よりHubSpot専門のエキスパート集団として活動を開始。日本企業で唯一「Rookie of the Year（APAC）」を、2024年には「HubSpot Best Sourcing Partner in Japan」を受賞しました。Japan HUG（HubSpotユーザーグループ）の運営事務局としてHubSpot活用の促進に貢献しています。

コーポレートサイト：https://www.100inc.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社100（ハンドレッド）

担当：若本