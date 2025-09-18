オクトパスエナジーグループ、テクノロジー事業「Kraken」をスピンオフ

TGオクトパスエナジー株式会社- 世界的エネルギー企業が最先端テック事業を独立会社として分離- Krakenの年間契約収益は5億米ドルに到達、過去3年間で4倍に成長- 米ソフトウェア大手Asana出身のTim WanがCFOに就任

2025年9月18日 英国・ロンドン/ニューヨーク

オクトパスエナジーグループは本日、世界有数のテクノロジー企業である「Kraken」をスピンオフし、独立会社として展開することを発表しました。この動きは、Krakenのグローバルでの事業拡大を加速させることを目的としています。

Krakenはオクトパスエナジーグループの一部として立ち上げられ、現在ではAIを活用したプラットフォームとして、世界7,000万件を超える家庭・法人アカウントを管理する契約を結んでいます。1日あたり150億件の新しいデータポイントを処理し、ユーティリティ業界において最も高度で実績あるデータドリブンのオペレーティングシステムへと成長しました。

今回のスピンオフは、Krakenにとって大きな戦略的マイルストーンです。これにより、テクノロジーへの投資を迅速化し、新たなエネルギー市場や地域への進出を可能にし、イノベーションを推進していきます。同時に、ユーティリティとしての基盤を土台に据えながら成長を続けます。

今回の動きは、KrakenがEDF、E.ON Next、National Grid US、Origin Energy、Plenitude、東京ガスといった大手エネルギー企業とのライセンス契約を通じ、年間契約収益5億米ドルに到達したタイミングで実現しました。契約収益はわずか3年で4倍に成長しています。

次の成長フェーズを支えるため、Krakenは新たなCFOとしてTim Wan氏を任命しました。Wanは米ソフトウェア大手Asanaで上場を成功に導き、顧客に優れたプロダクトを提供することに徹底して注力しながら、財務的な成功と業界リーダーとしての地位確立を牽引した実績を持っています。

Krakenの技術に支えられたオクトパスエナジーグループは、公正な料金設定、革新性、そして顧客サービスへの徹底的な注力によって、英国のエネルギー市場を急速に変革しました。今年に入り、英国最大のエネルギー小売事業者となり、770万世帯以上に電力を提供しています。

現在、オクトパスエナジーは世界27カ国で事業を展開し、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、日本の小売事業において280万件以上の顧客を抱えています。さらに、70億ポンド規模の再生可能エネルギーポートフォリオ、EVリース、ヒートポンプ、ソーラー事業などを展開しています。

オクトパスエナジーグループ創業者兼CEO グレッグ・ジャクソン (Greg Jackson)のコメント:

「Krakenを世界的なプラットフォームに育て、ユーティリティを変革し、お客さまにふさわしい革新、サービス、価値を届けることを目指してきました。今、Krakenは独立した大きな成功企業へと成長しており、非常に誇らしく思います。

Amirのリーダーシップと優れたチームにより、Krakenは新たな高みに到達しています。私は2027年までに1億アカウントという控えめな目標を掲げましたが、この調子ならさらに早く達成し、今後10年で10億人にサービスを提供できると考えています。」



Kraken CEO アミール・オラド(Amir Orad)のコメント:

「オクトパスはKrakenにとって素晴らしい創業パートナーであり、最初の顧客でもあります。Krakenはすでに独立した事業運営を続けており、今回の完全独立は戦略的にも必然的な次のステップです。

これにより、投資・事業拡大・ユーティリティ顧客への公平なサービス提供において、より自由度が高まります。クラウドでの革新を進め、ユーティリティグレードのAIを進化させ、膨大なエネルギーやグリッドデータを活用することで、お客さま・投資家・パートナーに対して、より明確でわかりやすい体制を提供します。エネルギー転換を加速させ、世界中の人々にポジティブな影響をもたらすことを目指しています。今回の発表は、Krakenにとってさらなる挑戦に向けた新しいステージです。」

Krakenは、ユーティリティ業界におけるサービスコストの削減、顧客満足度の向上、柔軟性と革新性の拡大を通じて、世界中のユーティリティを変革しています。

最近の成果には、商業・産業顧客向けの新たなソリューションの開発、National Gridとの提携による米国初の統合型ユーティリティ顧客の獲得、ユーティリティグレードAIのスケールアップなどがあります。

また、EV、家庭用蓄電池、ヒートポンプを含む2GW超の家庭用分散電源を管理しており、エネルギーが豊富で安価かつグリーンな時間帯に充電・暖房を行うことで、電力網のバランスを取り、電気料金を削減しています。





オクトパスエナジー・グループについて

オクトパスエナジーは、安価でグリーンな次世代エネルギーシステムの実現を牽引する、グローバルなクリーンエネルギー・テクノロジー企業です。自社ブランド「Octopus」を通じ、世界約1,000万世帯に世界水準のカスタマーサービスと先進的なエネルギー商品を提供しています。 また、スマート料金プランや革新的なクリーンテックを活用し、熱とモビリティの電化を推進。事業は世界27の国と地域に広がり、エネルギーバリューチェーン全体をカバーしています。さらに、70億ポンド規模の再生可能エネルギーポートフォリオを運用し、EVリース、ヒートポンプ、ソーラー事業も展開しています。

年金基金、投資家、大手エネルギー企業の支援を受け、世界中の国々と顧客に対し、より安価でグリーンな電力と先進的テクノロジーを提供しています。

詳細は公式ウェブサイトをご覧ください。https://octopusenergy.group/



Krakenについて

Krakenは、ユーティリティのデジタル化と変革を実現する、世界で唯一の実績あるエンド・ツー・エンドプラットフォームです。EDF、E.ON Next、Octopus Energy、Origin、東京ガスなど、世界の大手エネルギー企業に採用されています。

ロンドンとニューヨークに本社を置き、7,000万件超の顧客アカウントを管理するとともに、世界最大の家庭用仮想発電所や欧州最大のグリッドスケール蓄電池を運用しています。

データ、AI、機械学習の先進的な機能により、エネルギー供給チェーンの多くを自動化し、卓越したサービスと効率性を実現。こうした先進性が、ユーティリティ分野を再定義し、パートナー企業における新製品開発数を30倍に拡大、消費者ランキングの向上、数億ドル規模の業務効率改善を実現してきました。

また、クラウドベースのアーキテクチャは柔軟かつ拡張性が高く、極めて迅速かつシームレスな移行の実績を誇り、水道など他業界への展開も可能としています。

詳細は https://kraken.tech/ をご参照ください。