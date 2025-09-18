こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【大阪樟蔭女子大学】令和7年度秋期公開講座のご案内
大阪樟蔭女子大学では、「地域の人々に親しまれる開かれた大学」をめざし、毎年公開講座を実施しています。本学の多彩な学部・学科の特色を活かした本講座では、一般に関心の高いテーマで広く皆様にお越しいただけるよう準備しております。魅力的な講座がたくさんあります。
■2025年10月~12月の講座ご紹介■
● 大学院化粧ファッション学専攻・化粧ファッション学科スペシャル講座2025（無料／要申込）
・人工物を生きた人間の肌に見せたい
10/4(土) 10:30 - 12:00 【申込締切：10/1（水）】
人が何に生物性を感じるのかといったアニマシーの話を含め、人の肌の「見え方」の特殊性について考察します。
・大相撲文化と「外国出身力士」の表象
12/6(土) 10:30 - 12:00 【申込締切：12/3（水）】
外国出身力士の「表象」を中心に、大相撲という文化と彼ら力士たちの位置づけについて考察します。
● 音楽を通じた療養・教育～奇跡が起こる！ （1,000円／要申込）
10/11(土)10:00 - 12:00 【申込締切：10/6（月）】
音楽の指揮者、音楽療養士としての実践的、臨床的な観点と音楽の療養効用に関する実証研究の知見を併せ持つ水野先生のお話しを伺い音楽の力について考えます。音楽の力と音楽がもたらす奇跡のような出来事についても伺います。
主催：子ども研究所・児童教育学科･児童学会
● Kid's English Halloween Party！ （1,400円／要申込）
10/25(土) 13:00 - 14:30 【申込締切：10/20(月)】
ハロウィンの仮想でTrick or treat！ Tony先生と一緒にハロウィンを楽しもう！五感を働かせ、体験と結びつけて英語を楽しく学びます。（5歳～11歳）
主催：児童教育学科
■2026年1月以降の講座ご紹介■
● 第24回心の相談コロキアム 病院臨床の最前線から～心理職の視点とまなざし～
● 日本文学に親しむ(全3回)
● 第17回 大阪樟蔭女子大学 英語落語発表会
※詳細は本学HPをご覧ください。
https://www.osaka-shoin.ac.jp/univ/
▼本件に関する問い合わせ先
学園広報課
服部・高田
住所：大阪府東大阪市菱屋西4-2-26
TEL：06-6723-8152（平日9時～17時）
FAX：06-6723-8263
メール：gakuen-pr@osaka-shoin.ac.jp
