～ゴルフ場でBBQ！？ゴルフだけじゃないウェルビーイングなコンテンツで充実した1日に～ ステップゴルフがコース貸し切りイベント『STEPGOLF Special Day』を開催

ステップゴルフ株式会社


＜今回のイベントについて＞


今回の『STEPGOLF Special Day』は、ゴルフをきっかけに“新しい楽しみ方”を発見していただくことを目的に開催いたします。


貸切ならではの開放的な環境の中で、ゴルフだけでなくBBQやキッチンカーなどウェルビーイングなコンテンツを多数用意しております。


コースレッスンでは、ドラコン女王の長谷川円香さんによるスペシャルコンテンツや、STEPGOLFの吉田エグゼクティブコーチの特別コンテンツなどを実施します。


「ゴルフが好きな方」も「仲間と楽しい時間を過ごしたい方」も、それぞれが自分らしいスタイルで一日を満喫できるイベントです。


また、ステップゴルフ会員の方はもちろん、ビジターの方のご参加も可能です。無料送迎バスもご用意しており、初めてのイベント参加でも安心して楽しんでいただけます。


ぜひご家族やご友人をお誘いあわせのうえ、ステップゴルフが提案する“ゴルフと食と交流の一日”をお楽しみください。




＜イベント概要＞


開催日程：10月３日（金）


会場　　：ワンウェイゴルフクラブ（〒300-0023茨城県土浦市沖宿町3476）



＜実施コンテンツの概要及び、当日スケジュール＞


■1部


・ステップゴルフ貸し切りイベント 飛ばしの女王と夢のラウンド会! （長谷川円香プロ）


【会員価格】49,800円（税込）、【ビジター価格】59,600円（税込）


募集人数:定員6名


6:30　集合後、随時スタート


9:00　前半終了


9:10　後半スタート


11:40　後半終了


12:40～14:40　バーベキュー


※現地集合&解散




・コーチ同伴プレーラウンド


【会員価格】29,800円（税込）、【ビジター価格】44,600円（税込）


募集人数:6名


※満員御礼




・吉田EC SPレッスン＆セミナー


【会員価格】29,800円（税込）、【ビジター価格】49,600円（税込）


募集人数:20名


7:10　集合時間


7:40　前半スタート


10:10　前半終了


10:30～11:30　軽食付きセミナー


12:00～14:00　午後練習場利用


※現地集合&解散




・ふじみ野店SP with BBQ ～9Hラウンド&打ち直しレッスン～


【会員価格】29,800円（税込）、【ビジター価格】49,600円（税込）


募集人数:16名


6:00　ふじみ野集合※無料送迎バスをご希望の方のみ


7:00　受付開始


8:50　前半スタート


11:20　前半終了


11:30　後半スタート


14:00　後半終了


14:00～16:40　BBQ


17:00　バス出発予定



■2部（アウト＆インコース利用イベント）


・中野店SP ～練習会＆ハーフコンペ～


【会員価格】25,000円（税込）、【ビジター価格】44,800円（税込）


募集人数:16名


6:50　中野集合※無料送迎バスをご希望の方のみ


7:40　受付開始


9:00～11:00　練習場利用


12:00　スタート


14:30　終了


16:10　バス出発予定




・蒲田駅西口店SP ファーストレッスン＆チャレンジ6H


【会員価格】22,000円（税込）、【ビジター価格】41,800円（税込）


募集人数:16名


6:50　蒲田集合※無料送迎バスをご希望の方のみ


8:10　受付開始


9:00～11:00　練習場利用


12:14　スタート


14:44　終了


16:20　バス出発予定




・フィジカルスペシャルラウンド相談会


【会員価格】16,500円（税込）、【ビジター価格】36,300円（税込）


募集人数:16名


10:00　中野集合※無料送迎バスをご希望の方のみ


11:40　受付開始


11:00～12:30　練習場利用


13:20　スタート


15:50　終了


17:15　バス出発予定




※ビジター様は開催日の前日までに無料体験レッスンを受講頂くと会員価格でご案内可能となります。



イベント購入サイトはこちら(https://event.stepgolf.co.jp/?q=%5B%7B%22key%22%3A%22eventDateStart%22%2C%22value%22%3A%222025%2F10%2F03%22%7D%5D)







＜実施背景＞


ステップゴルフは、「ゴルフを通じて人と人がつながり、日常に新しい喜びを生み出すこと」を使命としています。


今回の『STEPGOLF Special Day 2025』も、その理念を体現する取り組みのひとつ。会員様にだけでなくビジターの方、これからゴルフを始められる方にも、新しいゴルフ場の使い方をお届けします。




本イベントでは、ゴルフ場の貸切ならではの開放感の中で、プレーだけにとどまらない多彩なコンテンツをご用意しました。ドラコン女王によるゲスト出演や吉田エグゼクティブコーチの特別プログラムに加え、キッチンカーやBBQといった食と交流の時間も充実。参加者それぞれが、自分らしいスタイルで一日を楽しんでいただけます。




ステップゴルフは今後も「ゴルフ＝競技」だけにとらわれず、世代やライフスタイルを越えて多くの方々にゴルフを身近に感じてもらえるよう、コミュニティづくりや地域活性化に寄与するイベントを継続的に展開してまいります。




■コンテンツ情報


●コースレッスン


広々としたコースを舞台に、特別プログラムを実施。実戦的な体験を通じて、楽しみながらスキルアップを目指せます。






●キッチンカー・BBQ


バラエティ豊かなメニューを揃えたキッチンカーと、開放感あふれるBBQをご用意。ゴルフ後には「食」でもイベントを満喫いただけます。





※上記の写真は、全てイメージ



■ステップゴルフ株式会社とは


ステップゴルフ株式会社は『いつもの街に、ゴルフを楽しむ庭を持とう。』をコンセプトに、2012 年に東京都昭島市で第一号店を開業し、135店舗、701打席のインドアゴルフスクールを展開しています。累計会員数は97,283名（2025年 8月末時点）とインドアゴルフスクールとして世界最大級の規模を誇っています。今後は更なる全国展開に向けた新規出店を予定しており、ゴルフを身近に感じていただける施設を目指しています。また、インドアゴルフスクール事業のみならず、老若男女全ての方々にゴルフというスポーツを通じて、カラダを動かすことの歓びや同じ趣味を持った仲間と過ごす愉しさを実感してもらい、健康的なより良い人生を応援するWell-being創造企業としての役割へも活動の場を広げていきます。



【会社概要】


会社名　　　　：ステップゴルフ株式会社


代表者　　　　：代表取締役 榎本 考修（えのもと たかのぶ）


本社所在地　　：東京都渋谷区桜丘町9-17


設立　　　　　：2012年11月9日


企業サイト 　：https://stepgolf-inc.jp/


サービスサイト：https://www.stepgolf.co.jp/