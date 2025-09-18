Adecco GroupとMicrosoft、未来の働き方を推進する戦略的提携に関する契約を更新

アデコ株式会社

※本資料は9月9日にスイスで発表されたプレスリリースの日本語抄訳版です

詳細な情報は下記より英語原文をご覧ください

https://www.adeccogroup.com/our-group/media/press-releases/the-adecco-group-and-microsoft-renew-strategic-collaboration-to-drive-the-future-of-work



【2025年9月9日 スイス・チューリッヒ】

人財サービスのグローバルリーダーであるAdecco Group（本社：スイス・チューリッヒ、CEO：デニ・マシュエル）は、この度、Microsoft（NASDAQ: MSFT）との戦略的提携に関する契約を更新しました。今後6年間の取り組みを通じて、テクノロジーと人財の融合をさらに強化し、イノベーション、デジタルトランスフォーメーション、テクノロジーを通じた人財のエンパワーメントを推進します。

今回の契約更新は、「人財業界におけるデジタルトランスフォーメーションの最前線に立つ」というAdecco Groupのコミットメントを強化するものであり、単に未来の仕事のあり方に適応するだけでなく、積極的にそれを形作っていくことを目指すものです。この契約は、Azureクラウドサービス、Microsoft 365エンタープライズソリューション、Microsoft Security and Compliance、さらにはAdecco Groupの財務・調達統合プラットフォームとしてのMicrosoft Dynamics 365のグローバル展開など、Microsoftの包括的なテクノロジースイートを網羅しています。このパートナーシップは、単なるテクノロジーのアップグレードにとどまらず、「従業員、求職者、顧客企業の体験を向上させる人間中心のテクノロジーを開拓する」という、Adecco Groupの目標を戦略的に実現することを可能にします。

Adecco GroupでChief Digital and IT Officerを務めるCaroline Basynは、今回の契約の更新について、次のようにコメントしています。「Adecco Groupはあらゆる活動の中心に人を据え、より良い仕事の未来のために事業を展開しています。Microsoftとの新たなパートナーシップは、未来に向けた両社共通のビジョンを実現するものです。我々は共に、未来を見据えた組織を構築することで、従業員のエンパワーメントを図り、オペレーショナルエクセレンスを高め、世界中の求職者と顧客企業により大きな価値を提供します。我々はいま、顕著なデジタル・ディスラプションの時代を生きています。急速に変化する仕事の世界で、常に一歩先を進むことができるよう、強固なテクノロジー・ロードマップを策定してまいります」

Microsoft SwitzerlandのCEOであるCatrin Hinkelは、次のようにコメントしています。「Microsoftは、パートナーシップがもたらす変革の力を信じています。Adecco Groupとの今回のコラボレーションにより、我々は人々の潜在能力を引き出すうえで必要なツール、データ、AIによって生成された洞察を、世界中のリクルーターに対し提供することで、グローバルなインパクトを生み出すことができます。そして、デジタルを活用し、グローバルにつながり、次の時代の仕事のあり方をリードする最先端の組織を共に形作っていきます」

今回の契約の更新におけるハイライトは以下の通りです：

- クラウドジャーニーの加速：Microsoftのサポートにより、Adecco GroupはAzure上でITインフラの近代化を継続。クラウドファースト戦略を推進し、スケーラブルなイノベーションを実現- データプラットフォームの近代化：Microsoft Fabricを活用し、フロントオフィス、ミドルオフィス、バックオフィスの各機能にまたがるデータを統合することで、AIエージェントとインテリジェントな意思決定のためのグローバルデータ基盤を確立- Dynamics 365のグローバル展開：統合ERPプラットフォームを構築し、Adecco Group全体の財務および調達プロセスを効率化- モダンワークプレイスへの変革：WindowsとMicrosoft 365 Enterpriseのアップグレードにより、全従業員がシームレスで安全なコラボレーションと高度な分析を実現- セキュリティとコンプライアンス：Microsoft Security and Compliance Suiteを導入し、Adecco Groupのグローバル事業全体にわたって、高度な脅威対策と規制対応を強化

今回の契約更新に加え、Adecco Groupはすでに全社的にCopilotチャットを展開し、コラボレーションと意思決定の加速を図っています。このAIを活用したソリューションにより、チームはよりスマートに業務の遂行し、問題をより迅速に解決し、さらに業務効率を向上させています。

この取り組みは、それぞれの分野でのグローバルリーダーである両社の強固な関係性の証であり、イノベーション、インクルージョン、インパクトに対する共通のコミットメントを反映しています。Adecco Groupがグローバルに事業を進化させ続けるなか、Microsoftは次世代ワークフォースソリューションの強化における信頼できるパートナーであり続けます。

Adecco Groupについて

Adecco Groupは、世界60の国と地域で事業を展開する人財サービスのグローバルリーダーとして、働くすべての人々のキャリア形成を支援すると同時に、人財派遣、人財紹介、アウトソーシング、コンサルティングをはじめ、企業の多岐にわたる業務を最適化するソリューションを提供しています。日本においては、アデコ株式会社、AKKODiSコンサルティング株式会社、AKKODiSビジネスサポート株式会社の3つの法人と、Adecco、LHH、AKKODiS、Pontoonの4つの事業ブランドを通じて、人財派遣、アウトソーシング、コンサルティング、人財育成・組織変革をはじめとするサービスを提供し、すべての働く人々のキャリア開発を支援するとともに、企業の多岐にわたる業務の最適化と業績向上をサポートします。

Adecco Group AGはスイス・チューリッヒに本社を置き（ISIN: CH0012138605）、SIXスイス証券取引所（ADEN）に上場しています。