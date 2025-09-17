名古屋のシンボル 中部電MIRAI TOWERで、人気のお月見アートイベント今年も開催
株式会社ネイキッド（英語表記：NAKED, INC.、 所在地：東京都渋谷区、代表：村松亮太郎）は、名古屋テレビ塔株式会社（所在地：愛知県名古屋市）が運営する「中部電力 MIRAI TOWER」の90m屋内展望台「スカイデッキ」にて、2025年9月24日（水）より11月30日（日）まで、秋限定イベント『NAKED 天空のお月見 2025 中部電力 MIRAI TOWER』の企画・演出・制作を手掛けます。
■デジタルアートで描かれる紅葉とススキが名古屋の夜景を彩る、情緒あふれる秋のお月見体験
昨年開業70周年を迎えた中部電力 MIRAI TOWERの屋内展望台「スカイデッキ」では、名古屋の夜景とともに楽しめる秋限定のプロジェクションマッピングイベントを開催します。窓一面に映し出されるのは、秋の移ろいとともに表現される幻想的なお月見の風景。
青々とした木々が徐々に紅葉し、黄金色のイチョウへと姿を変えていく中、満月が輝くススキ野原が広がり、最後にはやさしい月の光が名古屋の街を包み込みます。夜景と調和するプロジェクションマッピングが、秋の情緒を豊かに演出します。
さらに、コスモスなど秋の草花をモチーフにしたフラワーテーブルや、落ち着きのあるオリジナルアロマの香りが、空間を五感で楽しむアート体験へと昇華。名古屋の夜景を背景に、心ゆくまで“デジタルアートのお月見”をお楽しみください。
『NAKED天空のお月見2025 中部電力 MIRAI TOWER』開催概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/8210/table/1106_1_c191df7d157e88f50e7a6544e958c833.jpg?v=202509180756 ]
NAKED, INC.（ネイキッド）について
1997年に村松亮太郎が設立したクリエイティブカンパニー。“Core Creative, Total Creation, and Borderless Creativity”を理念に、ジャンルを問わず活動。近年ではリアルとバーチャルをクロスオーバーした様々な体験を創出。アート、エンターテインメント、カルチャー、伝統、教育、音楽、都市、食、スポーツなど、LIFE(生活)のあらゆるSCENE(シーン)において新たな体験や価値を生み出している。2022年より、京都のメタバースやAR/VR企画を手がけ、バーチャル×リアルで京都の文化発信とアート体験を届けるプロジェクト『NAKED GARDEN ONE KYOTO』をスタート。2025年から、京都駅ビル東広場を舞台に、京都の伝統・食・アートが融合した文化発信を担う『庭プロジェクト』を始動し、観光と日常が交差する新たな文化体験の創出に取り組んでいる。
代表作には、東京駅プロジェクションマッピング『TOKYO HIKARI VISION』、世界で開催中の花の体感型アート展『NAKED FLOWERS』、食×アートの体験型レストラン『TREE by NAKED yoyogi park』、『NAKED桜の新宿御苑2023』、G7広島サミット 社交夕食会演出、シンガポール屈指の動物園マンダイ・ワイルドライフ・リザーブとのコラボイベント、『NAKED meets 二条城』、京都駅ビル東広場のリニューアルプロジェクト『庭プロジェクト』など。
