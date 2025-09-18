おいしく減塩、しっかり栄養。スマートに、健やかに。｜管理栄養士監修【スマートミール／減塩対応】「有栖川弁当」新登場！｜シーサイドホテル舞子ビラ神戸

明海グループ株式会社

シーサイドホテル舞子ビラ神戸 「日本料理 有栖川」にて、健康と美味しさを両立した、栄養バランスのとれた特製弁当。神戸市垂水区保健福祉部と「たるみSIO6プロジェクト」の推奨を受け、神戸学院大学 栄養学部の管理栄養士監修による、スマートミール対応・減塩仕様の「有栖川弁当」が誕生しました。

■ 減塩でも満足。管理栄養士監修のスマート弁当「有栖川弁当」

［スマートミール／減塩］有栖川弁当

「有栖川弁当」は、日本高血圧学会 減塩・栄養委員会が審査・認定する減塩食品を使用しており、健康を意識する方にも安心してお召し上がりいただけます。

■ メニュー内容

鶏のオレンジソース煮

付け合せ、焼き浸し

カレー風味ポテトサラダ

さきいかの酢の物

炊き込みご飯

きんぴらごぼう

あおさのだし巻き卵

大根漬け

和風スープ

鮭のしば漬けタルタル焼き

水菜の胡麻和え

柚子リンゴ羊羹

ストロベリー羊羹

■ 栄養成分（1食あたり）

エネルギー：599kcal

たんぱく質：22.1g

脂質：18.5g

炭水化物：77.9g

食塩相当量：2.4g

野菜の量：127g

※スマートミールの「ちゃんと」基準に適合

■販売情報 有栖川弁当 [スマートミール]

料金：3,100円（税込）

場所：シーサイドホテル舞子ビラ神戸 本館1階 日本料理「有栖川」

備考：2日前までの要予約

［スマートミール／減塩］有栖川弁当 :https://maikovilla.co.jp/menu/12128/

■ スマートミールとは

スマートミールとは、健康づくりに役立つ栄養バランスのとれた食事のことです。一食の中で、主食・主菜・副菜がそろい、野菜たっぷり、食塩のとりすぎにも配慮されています。

「健康的な食事・食環境」コンソーシアム（日本栄養改善学会など12学会等で構成）が審査・認証を行っており、厚生労働省の生活習慣病予防の指針にも基づいています。

スマートミール１食あたりの基準

スマートミールは厚生労働省の「生活習慣病予防その他の健康増進を目的として提供する食事の目安」等に基づき基準を設定しています。

スマートミールだけで健康になったり、生活習慣病が予防できるわけではありません。

健康づくりには、スマートミールのような栄養バランスのとれた食事を継続的に食べ、積極的に身体を動かし、禁煙、節酒を心がけるなど、適正な生活習慣が重要です。

また、現在治療を受けられておられる方は、主治医にご相談の上、スマートミールをご利用ください。

日本料理 有栖川（ありすがわ）

■日本料理 有栖川

兵庫の旬を味わう、和の一席。

兵庫の海や山の恵みを大切に、季節ごとの味わいを懐石で丁寧に仕立てる和食レストラン。

姫小松が彩る庭園越しに、海と明石海峡大橋を望む優雅な時間のなかで、素材の旨みを引き出した一皿一皿を、心ゆくまでお楽しみください。

レストランのご予約はこちらから :https://www.tablecheck.com/ja/shops/maikovilla-arisugawa/reserve

■ シーサイドホテル舞子ビラ神戸

プライベートサウナ付き客室

水風呂、ロウリュ、サウナ好きにはたまらない1部屋

プライベートサウナ付き客室のサウナ室

ラグジュアリーバス

広々とした湯船に加えてサウナや露天風呂を完備

フィットネスジム

海を眺めながらのワークアウトで、リゾート気分を味わいながら健康的なライフスタイルを

「海と風と緑に包まれる非日常空間」をテーマにした、神戸・舞子のリゾートホテル。

2025年5月に「SPAタワー」として新装オープンし、ラグジュアリーバス(大浴場)には露天風呂を設け、ととのい椅子で外気浴もお楽しみいただけます。また、健康志向の旅行者や中長期滞在の方々のニーズに応える滞在型ホテルとして、24時間営業のフィットネスジムやインドアゴルフのほか、カラオケや卓球などのアミューズメント施設も新たに加わりました。

【施設概要】

施設名 ： シーサイドホテル舞子ビラ神戸

所在地 ： 〒655-0047 兵庫県神戸市垂水区東舞子町18-11

公式サイト： https://www.maikovilla.co.jp

instagram ： https://www.instagram.com/maikovilla/