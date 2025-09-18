【メディア様限定】無料宿泊取材プランを提供開始「OMATSURI BASE 中野新橋」
Nowhere Group株式会社（所在地：東京都中野区、代表取締役：竹内 剛）が運営する「OMATSURI BASE 中野新橋」は、メディア関係者様を対象に、無料宿泊取材プランを期間限定で提供いたします。
「365日、日本の祭りを体験できる宿泊施設」をコンセプトに、子どもから大人まで楽しめる客室・縁日体験・地域連携イベントを備えた当施設。今回の取材プランは、実際に宿泊・体験いただいたうえで、記事や特集を通じて読者に“お祭りの魅力”を発信していただくことを目的としています。
【取材プラン概要】
対象：TV/雑誌/ウェブメディアの編集者・ライター・インフルエンサー
内容：OMATSURI BASE Nakanoshimbashi 無料宿泊（1泊）＋縁日体験
期間：2025年11月末まで
条件：記事化またはメディアSNSでの取材レポート投稿
募集枠：若干名（応募多数の場合は選定の上でご案内いたします）
【施設の特徴】
・お祭り文化をテーマにした客室
神輿ベッドなどユニークな客室デザイン
・屋上縁日「OMATSURI PARADISE」
ヨーヨー釣り、スーパーボールすくい、射的などを宿泊者が自由に体験可能
・ファミリー層への配慮
ベビーベッド、バウンサー、ベビーチェアなど子連れでも安心の設備を用意
・地域との連携
中野新橋商店街の飲食店や職人とのコラボで、街全体を楽しむ仕掛け
ご応募方法
下記必要事項を明記のうえ、メールにてお申し込みください。
【必要事項】
媒体名：
ご担当者様氏名／ご連絡先：
取材目的：
掲載予定媒体：
発行・公開予定日：
希望宿泊日程（第3希望まで）：
同行人数：
【メディア受付窓口】
OMATSURI BASE 広報担当：山下
Email：press@omatsuribase.com
※ご応募多数の場合は、媒体の内容や取材目的を踏まえ、弊社にて選定のうえご案内させていただきます。
【施設概要】
名称：OMATSURI BASE Nakanoshimbashi
所在地：東京都中野区弥生町（東京メトロ丸ノ内線「中野新橋駅」徒歩2分）
開業日：2025年9月1日
公式サイト：https://omatsuribase.com/
【本件に関するお問い合わせ先】
NoWhere Group株式会社 広報担当：山下
E-mail：promotion@nowhere.group
TEL：03-6454-7875