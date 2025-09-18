【メディア様限定】無料宿泊取材プランを提供開始「OMATSURI BASE 中野新橋」

Nowhere Group株式会社

Nowhere Group株式会社（所在地：東京都中野区、代表取締役：竹内 剛）が運営する「OMATSURI BASE 中野新橋」は、メディア関係者様を対象に、無料宿泊取材プランを期間限定で提供いたします。

「365日、日本の祭りを体験できる宿泊施設」をコンセプトに、子どもから大人まで楽しめる客室・縁日体験・地域連携イベントを備えた当施設。今回の取材プランは、実際に宿泊・体験いただいたうえで、記事や特集を通じて読者に“お祭りの魅力”を発信していただくことを目的としています。

【取材プラン概要】

対象：TV/雑誌/ウェブメディアの編集者・ライター・インフルエンサー

内容：OMATSURI BASE Nakanoshimbashi 無料宿泊（1泊）＋縁日体験

期間：2025年11月末まで

条件：記事化またはメディアSNSでの取材レポート投稿

募集枠：若干名（応募多数の場合は選定の上でご案内いたします）

【施設の特徴】

・お祭り文化をテーマにした客室

神輿ベッドなどユニークな客室デザイン

・屋上縁日「OMATSURI PARADISE」

ヨーヨー釣り、スーパーボールすくい、射的などを宿泊者が自由に体験可能

・ファミリー層への配慮

ベビーベッド、バウンサー、ベビーチェアなど子連れでも安心の設備を用意

・地域との連携

中野新橋商店街の飲食店や職人とのコラボで、街全体を楽しむ仕掛け

ご応募方法

下記必要事項を明記のうえ、メールにてお申し込みください。

【必要事項】

媒体名：

ご担当者様氏名／ご連絡先：

取材目的：

掲載予定媒体：

発行・公開予定日：

希望宿泊日程（第3希望まで）：

同行人数：

【メディア受付窓口】

OMATSURI BASE 広報担当：山下

Email：press@omatsuribase.com

※ご応募多数の場合は、媒体の内容や取材目的を踏まえ、弊社にて選定のうえご案内させていただきます。

【施設概要】

名称：OMATSURI BASE Nakanoshimbashi

所在地：東京都中野区弥生町（東京メトロ丸ノ内線「中野新橋駅」徒歩2分）

開業日：2025年9月1日

公式サイト：https://omatsuribase.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

NoWhere Group株式会社 広報担当：山下

E-mail：promotion@nowhere.group

TEL：03-6454-7875